Rechazos, rumores y cancelaciones: la China Suárez en medio del escándalo entre Olga y Luzu TV

La promoción de la nueva producción de la China Suárez quedó marcada por polémicas y escándalos. Del rechazo de Olga al malentendido con Diego Leuco.

12 de noviembre 2025 · 11:31hs
Después de varias semanas en Turquía acompañando a Mauro Icardi, Eugenia “La China” Suárez volvió a la Argentina para llevar a cabo la campaña de difusión de "Hija del Fuego", la nueva producción de Disney+ que protagoniza. Sin embargo, la agenda promocional se vio alterada por una serie de imprevistos y conflictos mediáticos.

Aunque el plan inicial incluía entrevistas en diferentes canales de streaming, la gira de prensa se fue desmoronando entre negativas, cancelaciones y polémicas públicas. Según trascendió, el canal de streaming Olga habría rechazado la oportunidad de entrevistar a la actriz en favor de Wanda Nara. Luego, se confirmó una charla exclusiva con Diego Leuco en "Antes Que Nadie" (Luzu TV), prevista para el 12 de noviembre entre las 8 y las 10 de la mañana.

No obstante, a pocas horas de la transmisión, la participación de Suárez fue suspendida. En principio, se habló de “exigencias” por parte de la actriz, pero Leuco salió a aclarar los hechos. Por su parte, Suárez respondió desde su cuenta de X (antes Twitter) y apuntó contra todos.

El escándalo con Olga

Uno de los primeros escándalos surgió en torno a Olga, luego de que trascendiera que desde el canal de streaming habrían rechazado recibir a la actriz en su estudio. La periodista Laura Ubfal fue quien dio la primicia en redes sociales: “Disney ofreció a China Suárez para hacer notas en la semana de promoción de su serie 'Hija del Fuego' en Olga”.

Según Ubfal, desde el canal “no hubo aceptación, en apoyo a Wanda Nara”. La periodista agregó además que Suárez “quería ir al programa de Paula Chaves”, Tapados de Laburo.

Ahora bien, esta versión ganó fuerza cuando la cuenta oficial de Olga respondió al tuit de Ubfal con dos emojis: el de “prohibido” y el de la bandera de China.

Los idas y vueltas en Luzu TV

Finalmente desde Luzu TV, anunciaron que la China Suárez iba a brindar una entrevista exclusiva en el programa "Antes Que Nadie", conducido por Diego Leuco, el miércoles 12 de noviembre a la mañana.

El propio Leuco había compartido la novedad en vivo. “Todo el país la quiere entrevistar y, por alguna extraña razón, nos tocó a nosotros. Todo el país quiere saber qué dice, qué piensa, qué tiene para contar”, expresó el periodista días antes del encuentro.

Ahora bien, en el detrás de escena, la presencia de la actriz tuvo varios idas y vueltas antes de confirmarse.

En un principio, la idea era que Suárez participará de "Nadie Dice Nada", el programa principal conducido por Nico Occhiato, pero el ciclo no tenía disponibilidad para sumarla a la grilla.

Ante esa situación, surgió como alternativa una visita al programa vespertino "Patria y Familia", aunque Suárez no podía o no quería asistir por la tarde. Finalmente y tras varias negociaciones, se confirmó su participación en un mano a mano con Diego Leuco en "Antes Que Nadie".

La cancelación de la entrevista

Sin embargo, la esperada entrevista nunca se llevó a cabo. Desde distintos programas de espectáculos se señaló que la actriz habría puesto ciertas exigencias que el canal no podía cumplir. Ante la ola de rumores, el propio Diego Leuco salió a aclarar las causas de la cancelación, y horas después fue la propia China Suárez quien respondió desde su cuenta de X (Twitter).

Yanina Latorre, Fefe Bongiorno y Laura Ubfal coincidieron en la versión de que Suárez habría pedido la presencia de Nico Occhiato como condición para concretar la entrevista.

“La prensa quería a la China en Luzu, pero en 'Nadie Dice Nada' respondieron que ya tenían la semana armada. Cuando les dijeron que la intención era hacer un mano a mano con Leuco, se negaron y pidieron que esté Nico Occhiato”, explicó Bongiorno. La actriz no tardó en desmentir esa versión y respondió en X: “Nunca me enteré que estaba el ofrecimiento del mano a mano con Leuco, y se lo dije. Hubiera aceptado de una”.

Por su parte, Laura Ubfal también se sumó a la polémica y publicó: “Nico Occhiato dejó sin nota a la China Suárez. Ella solo quería hacer la nota si estaba con él”. La respuesta de Suárez fue contundente: “Laurita, te sale el resentimiento por los poros siempre. Además repetís como lorito lo que te dicen y te dejás operar. También me comentaron los de prensa que estabas enojada porque querías una nota conmigo y dije que no”.

Otra versión sobre la cancelación

En SQP, el programa conducido por Yanina Latorre, deslizaron otra hipótesis. Según la conductora, Suárez habría decidido no presentarse en Luzu TV por la presencia de Ángela Torres, exnovia de Rusherking, quien es a su vez expareja de la actriz.

La China volvió a responder de manera directa y desmintió el rumor en X: “Otra mentira. No tengo ningún problema con Ángela. Pasaron años y no me interesaría hablar del tema en cualquier streaming".

La palabra de Diego Leuco

Finalmente fue el propio conductor, Diego Leuco, quien aclaró los detalles y confusiones que llevaron a la cancelación de la entrevista. En conversación con el ciclo "Resumido Info", Leuco reveló que durante la organización surgieron varios malentendidos.

Según relató, el punto de confusión giró en torno a la posible participación de Nico Occhiato durante la entrevista. “En mi producción recibí el comentario de: ‘Che, mirá que es importante que esté Nico’”, contó Leuco.

Ante esa situación, el periodista reconoció que decidió postergar el encuentro hasta aclarar el panorama: “Si es condición, no hacemos la nota, no pasa nada”.

Sin embargo, poco después se confirmó que todo había sido un malentendido. “Tanto la productora como la propia actriz me explicaron que de su parte no hubo nunca ninguna exigencia”, aclaró el conductor.

