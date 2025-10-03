La Capital | Zoom | Mauro Icardi

La hermana de Mauro Icardi respaldó a la China Suárez y apuntó contra Wanda Nara: "No estaba muy equivocada"

Mientras Mauro celebra el fallo de la justicia, Ivana Icardi salió a bancar a la China Suarez: "Siempre me llevé bien con todas mis cuñadas, excepto con una"

3 de octubre 2025 · 14:37hs
Ivana Icardi se expresó en redes sociales contra los haters de la China Suárez

Foto: @sangrejaponesa, @ivannaicardi y @wanda_nara / Instagram.

Ivana Icardi se expresó en redes sociales contra los haters de la China Suárez

El escándalo que involucra a Mauro Icardi, la China Suárez, Wanda Nara y Maxi López sigue sumando capítulos. En las últimas horas se dio a conocer que la causa iniciada contra el futbolista del Galatasaray, presentada por Wanda Nara y Maxi López por lesiones leves contra uno de sus hijos, fue archivada. Mientras Icardi celebraba el fallo, su hermana Ivana compartió un fuerte descargo contra los haters en sus redes sociales.

A principios de 2025, Wanda y Maxi habían denunciado a Icardi luego de que el informe escolar de uno de los chicos señalara presuntos malos tratos. Sin embargo, el fallo judicial determinó que no existen elementos objetivos que sustentan una hipótesis delictiva ni pruebas pendientes que permitan avanzar en el proceso penal.

A las pocas horas de conocerse la noticia, el futbolista celebró la decisión a través de su cuenta de Instagram. Paralelamente, su hermana Ivana Icardi compartió en sus historias un fuerte descargo contra los haters que la critican por apoyar a la China Suárez en la guerra mediática con Wanda Nara.

La respuesta de Mauro Icardi

Luego de conocer el fallo de la justicia en la denuncia penal presentada por su exesposa y Maxi López, el futbolista del Galatasaray compartió unas polémicas historias en Instagram.

Con una imagen de un expediente, el futbolista compartió: “Causa Archivada”. En esa misma imagen escribió: “Me dicen por cucaracha que la causa fue archivada. ¿Les sorprende? ¡A mí no! Otro invento, otra mentira, otra falsa denuncia. ¿Cuál será la próxima?“.

En este sentido, sumó: “Lo único que espero es que no sigan usando a 5 menores porque el daño es irreparable”, en referencia a sus dos hijas y a los tres menores fruto de la relación de la empresaria con Maxi López.

“¡Se siguen cayendo las caretas poco a poco! Les mando un beso“, cerró Mauro Icardi en sus historias.

Ivana Icardi contra los haters de la China Suárez

Otro personaje que se sumó a la novela turca de Wanda Nara, la China Suárez y Mauro Icardi fue la hermana del futbolista, Ivana Icardi.

Resulta que Ivana mantiene una buena relación con la actual pareja de Mauro, la China Suárez. En ese marco, la rosarina comentó una publicación de la actriz y, como consecuencia, sus redes sociales se colmaron de mensajes negativos. “Lookazo”, fue el elogio que Ivana le dejó a su cuñada en el posteo, gesto que bastó para que cientos de usuarios se expresaran en su contra.

Ante la catarata de críticas, Ivana Icardi decidió publicar un extenso descargo en sus historias de Instagram. Allí apuntó directamente contra los haters y defendió a la actriz.

“Increíble el hate cada vez que le digo algo lindo. Son detestables, unas fanáticas del odio. Ustedes creen que existo hace medio año, pero para su interés, siempre me llevé bien con TODAS mis cuñadas, excepto con una“, comenzó en sus historias de Instagram.

Luego, agregó: “Y aunque son demasiado fan del quilombo como para saberlo/ entenderlo, a día de hoy sigo en contacto y con buena relación con todas y cada una, tanto de Mauro como de Guido”.

En esta misma línea, pidió de manera contundente: “Me pueden dejar en paz con su oleada de críticas sin sentido y llenas de resentimiento. Van de abanderadas de los ‘buenos comportamientos’ y de lo que es ‘bueno o malo’, y viven criticando (¿eso no es de persona llena de odio?) Siento ser yo quien se los diga, pero no están bien de la cabeza. Debería pisar un psicólogo/a para que les recomiende que hacer contra la inquina desmedida que descargan en redes sociales".

Sobre su relación con su actual cuñada sumó: “Ah y la China siempre me cayó bien, incluso iba a mi dentista en Buenos Aires y me hablaban maravillas de ella. Entonces no estaba muy equivocada. Que ahora esté con mi hermano no cambia nada, porque como bien saben llevamos años sin tener relación”.

“Nunca he querido ni necesitado chuparle las medias a NADIE. Por eso muchas veces he sido excluida, porque eso a las personas con el ego superlativo les molesta. Necesitan estar rodeados de sirvientes o gente que les siga inflando el ego. Pero a mí que me excluyan sinceramente me da igual. Todas las relaciones que construyo son sinceras, y de cariño mutuo”, cerró la ex Gran Hermano.

