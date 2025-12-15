La Capital | Zoom | Asesinato

Asesinaron al director Rob Reiner y a su esposa en su casa de Los Ángeles

La pareja murió tras recibir varias puñaladas este domingo por la tarde. La investigación sigue abierta y el principal sospechoso es un hijo del director de cine

15 de diciembre 2025 · 09:48hs
Rob Reiner y su esposa Michelle Singer fueron hallados sin vida en su casa de Los Ángeles

Rob Reiner y su esposa Michelle Singer fueron hallados sin vida en su casa de Los Ángeles

Hollywood está de luto luego del brutal doble homicidio que se registró este domingo por la tarde en Los Ángeles. Fueron hallados muertos el famoso director de cine Rob Reiner junto a su esposa Michelle Singer Reiner en su residencia ubicada en el barrio de Brentwood Park, en Santa Mónica.

El hecho tuvo lugar alrededor de las 15.30, cuando la hija del matrimonio, Romy, alertó a los servicios de emergencia locales al encontrar los cuerpos de un hombre y una mujer sin vida. Posteriormente, las autoridades oficiales identificaron a Rob y Michelle. Hasta el momento, no hay detenidos. La policía continúa trabajando en la escena y recabando pruebas sobre el asesinato.

La revista People sostuvo que familiares de las víctimas le confirmaron que el autor del crimen habría sido Nick Reinier, uno de los hijos de la pareja. Esta hipótesis se suma a que, según fuentes policiales, no se detectaron señales de entrada forzada en la propiedad. Sin embargo, los investigadores no dieron certezas y comenzaron con los interrogatorios a los allegados. El joven de 32 años fue uno de los primeros en ser interrogado este lunes a la madrugada.

>> Leer más: Siete de las mejores películas de Navidad en plataformas de streaming

Celebridades de diversos ámbitos se lamentaron por la muerte del reconocido realizador que se destacó por producciones como "Cuando Harry conoció a Sally". Barack Obama, expresidente de Estados Unidos, recordó el legado de Reiner: "Los logros de Rob en cine y televisión nos brindaron algunas de nuestras historias más preciadas en la pantalla".

Por su parte, Gavin Newson, gobernador de California, manifestó estar “desconsolado” por la muerte de la pareja y definió a Reiner como “un genio de enorme corazón, artífice de muchas de las historias clásicas que tanto queremos”.

Quién era Rob Reiner, el director de cine asesinado

Nacido el 6 de marzo de 1947 en Bronx, Nueva York, Rob Reiner creció rodeado por el ambiente artístico de Hollywood. Estudió cine en la UCLA y dio sus primeros pasos como actor en series como "Batman" y "The Beverly Hillbillies", además de participar en "Enter Laughing", el film autobiográfico dirigido por su padre, Carl Reiner.

En 1971 logró su gran salto cuando protagonizó el papel de Michael Stivic en "All in the Family". Ese éxito lo impulsó también como director. A lo largo de las décadas del 80 y 90 firmó una filmografía diversa y emblemática que incluyó "This Is Spinal Tap", "Stand by Me", "The Princess Bride", "When Harry Met Sally" y "A Few Good Men". Su última producción fue en 2023 con el estreno del documental "Albert Brooks: Defending My Life".

En 1989 se casó con Michele Singer Reiner, a quien conoció durante el rodaje de "When Harry Met Sally". Juntos tuvieron tres hijos y mantuvieron una presencia habitual en eventos y alfombras rojas, aunque siempre priorizaron un perfil familiar pese a la fuerte exposición mediática que rodeó al cineasta.

