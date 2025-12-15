Adrián Suar blanqueó su romance con una joven rosarina y compartió su primera foto juntos
Se trata de Rocío Robles, una modelo rosarina de 33 años y fanática de Central, que conquistó el corazón del reconocido actor y productor
15 de diciembre 2025·19:41hs
Es oficial: el reconocido actor y productor Adrián Suar confirmó, finalmente, su romance con la joven rosarina Rocío Robles. Si bien su romance ya había trascendido en los medios, este lunes fue el propio Suar quien subió una historia en Instagram reafirmando un amor que ya todos conocían.
La pareja se encuentra compartiendo un viaje juntos por distintas ciudades de Italia. La imagen que eligió Suar, de 57 años, para blanquear su relación es una que lo muestra junto a Robles, de 33, visitando el Coliseo Romano.
"¿Cuando termina la construcción?", preguntó, con su humor característico, Suar en su posteo en formato de historia de Instagram. Ella, por su parte, reposteó la foto en su propia cuenta de Instagram.
Quien es la rosarina que enamoró a Adrián Suar
Nacida el 9 de diciembre de 1992 en Rosario, Rocío creció en el corazón de una familia de clase media, con fuerte vocación social. Su infancia transcurrió entre la murga del barrio y actividades deportivas, hasta que a los 14 años fue elegida Segunda Princesa del Carnaval de Rosario. Ese reconocimiento marcó el comienzo de una carrera que pronto la llevaría a los medios nacionales.
Su primer gran salto llegó en 2012, cuando participó del reality "La argentina más linda en Sábado Show" (El Trece), donde se consagró como segunda finalista.
Dos años más tarde, Robles se incorporó como bailarina a "ShowMatch", el programa de Marcelo Tinelli, permaneciendo en la pista hasta 2017. Esa exposición le abrió puertas: fue secretaria en "Canta si Puedes", panelista en "La Jaula de la Moda" y "Santo Sábado", y jurado en "La Tribuna de Guido".
Años antes, en 2013, ganó el trono de Miss Mundo Santa Fe 2013 entre 18 candidatas de distintos rincones provinciales.
En 2018 debutó en la pantalla grande: actuó en la película Bañeros 5, con dirección de Rodolfo Ledo y producción de Argentina Sono Film. En esta entrega de la saga los protagonistas fueron los también rosarinos Pachu Peña y Pablo Granados, y Pichu Straneo, Nazareno Mottola y el histórico Gino Renni.
Más allá de los flashes, Robles consolidó una imagen distinta: la de una mujer que se reinventó sin escándalos y que aprendió a manejar su propio destino mediático.
En 2019 decidió dejar el país y probar suerte en México, donde trabajó como modelo, actriz y conductora. Cuatro años después, regresó a la Argentina para redirigir su carrera y dar un giro inesperado: se formó en periodismo deportivo y consiguió un lugar como panelista en F3, el ciclo de ESPN.
Allí se permite hablar con orgullo de su fanatismo por Rosario Central, un costado que suele remarcar como parte de su identidad: “Ser de Central es una forma de ser rosarina”, dijo alguna vez.
Su relación con Suar
En octubre de este año, después de muchas especulaciones, ambos fueron vistos cenando en el barrio porteño de Palermo, confirmando lo que hasta entonces era un secreto a voces.
Si bien desde hacía meses corrían los rumores de romance, ambos habían optado por el bajo perfil. Rocío fue la primera que habló del tema en una entrevista para Los profesionales de siempre.
La bailarina rosarina no titubeó y tocó los temas incómodos, los que después se vuelven rumor y especulación: la convivencia, la maternidad, el matrimonio. “Siempre que comienzo hablo todo, y yo tengo bien claro que no quiero ser mamá. Él (Suar) lo sabe igual que todo mi entorno. Nunca fue un deseo para mí”, sentenció. No dudó. No dejó margen a la interpretación. “Es muy importante charlarlo siempre, porque muchas veces me han apurado con esa situación. Entonces, como no quiero tener un problema con eso, lo aclaro”, agregó.
La decisión de no convivir tampoco se escondió. Robles fue tajante: “Cuando las cosas avanzan uno tiene más ganas de compartir, pero por el momento yo estoy bárbara así, sin convivir”. Aun así, Rocío sí abrió la puerta a otro sueño. Cuando se le pregunta, sonríe y lo explica sin pudor: “El casamiento sí lo quiero. Todo lo que sea festejar me encanta. ¿Vestirme de blanco y que me festejen? Encantadísima. No tocamos la palabra casamiento, recién nos conocemos. Vamos de a poco. Él sabe que a mí me gustaría casarme”. ¿Y Suar? ¿Piensa igual? En ese momento evitó la palabra, pero no descartó el anhelo.
