La Capital | Rosarina

Adrián Suar blanqueó su romance con una joven rosarina y compartió su primera foto juntos

Se trata de Rocío Robles, una modelo rosarina de 33 años y fanática de Central, que conquistó el corazón del reconocido actor y productor

15 de diciembre 2025 · 19:41hs
Adrián Suar y Rocío Robles

Adrián Suar y Rocío Robles, la modelo y periodista rosarina que le robó el corazón. 

Es oficial: el reconocido actor y productor Adrián Suar confirmó, finalmente, su romance con la joven rosarina Rocío Robles. Si bien su romance ya había trascendido en los medios, este lunes fue el propio Suar quien subió una historia en Instagram reafirmando un amor que ya todos conocían.

La pareja se encuentra compartiendo un viaje juntos por distintas ciudades de Italia. La imagen que eligió Suar, de 57 años, para blanquear su relación es una que lo muestra junto a Robles, de 33, visitando el Coliseo Romano.

"¿Cuando termina la construcción?", preguntó, con su humor característico, Suar en su posteo en formato de historia de Instagram. Ella, por su parte, reposteó la foto en su propia cuenta de Instagram.

suar

Quien es la rosarina que enamoró a Adrián Suar

Nacida el 9 de diciembre de 1992 en Rosario, Rocío creció en el corazón de una familia de clase media, con fuerte vocación social. Su infancia transcurrió entre la murga del barrio y actividades deportivas, hasta que a los 14 años fue elegida Segunda Princesa del Carnaval de Rosario. Ese reconocimiento marcó el comienzo de una carrera que pronto la llevaría a los medios nacionales.

Su primer gran salto llegó en 2012, cuando participó del reality "La argentina más linda en Sábado Show" (El Trece), donde se consagró como segunda finalista.

Dos años más tarde, Robles se incorporó como bailarina a "ShowMatch", el programa de Marcelo Tinelli, permaneciendo en la pista hasta 2017. Esa exposición le abrió puertas: fue secretaria en "Canta si Puedes", panelista en "La Jaula de la Moda" y "Santo Sábado", y jurado en "La Tribuna de Guido".

rociorobles

Años antes, en 2013, ganó el trono de Miss Mundo Santa Fe 2013 entre 18 candidatas de distintos rincones provinciales.

En 2018 debutó en la pantalla grande: actuó en la película Bañeros 5, con dirección de Rodolfo Ledo y producción de Argentina Sono Film. En esta entrega de la saga los protagonistas fueron los también rosarinos Pachu Peña y Pablo Granados, y Pichu Straneo, Nazareno Mottola y el histórico Gino Renni.

Más allá de los flashes, Robles consolidó una imagen distinta: la de una mujer que se reinventó sin escándalos y que aprendió a manejar su propio destino mediático.

>>Leer más: Qué dijo Adrián Suar sobre su romance con una modelo rosarina

Periodismo deportivo y su amor por Central

En 2019 decidió dejar el país y probar suerte en México, donde trabajó como modelo, actriz y conductora. Cuatro años después, regresó a la Argentina para redirigir su carrera y dar un giro inesperado: se formó en periodismo deportivo y consiguió un lugar como panelista en F3, el ciclo de ESPN.

Allí se permite hablar con orgullo de su fanatismo por Rosario Central, un costado que suele remarcar como parte de su identidad: “Ser de Central es una forma de ser rosarina”, dijo alguna vez.

rocio66

Su relación con Suar

En octubre de este año, después de muchas especulaciones, ambos fueron vistos cenando en el barrio porteño de Palermo, confirmando lo que hasta entonces era un secreto a voces.

Si bien desde hacía meses corrían los rumores de romance, ambos habían optado por el bajo perfil. Rocío fue la primera que habló del tema en una entrevista para Los profesionales de siempre.

rocio55

La bailarina rosarina no titubeó y tocó los temas incómodos, los que después se vuelven rumor y especulación: la convivencia, la maternidad, el matrimonio. “Siempre que comienzo hablo todo, y yo tengo bien claro que no quiero ser mamá. Él (Suar) lo sabe igual que todo mi entorno. Nunca fue un deseo para mí”, sentenció. No dudó. No dejó margen a la interpretación. “Es muy importante charlarlo siempre, porque muchas veces me han apurado con esa situación. Entonces, como no quiero tener un problema con eso, lo aclaro”, agregó.

La decisión de no convivir tampoco se escondió. Robles fue tajante: “Cuando las cosas avanzan uno tiene más ganas de compartir, pero por el momento yo estoy bárbara así, sin convivir”. Aun así, Rocío sí abrió la puerta a otro sueño. Cuando se le pregunta, sonríe y lo explica sin pudor: “El casamiento sí lo quiero. Todo lo que sea festejar me encanta. ¿Vestirme de blanco y que me festejen? Encantadísima. No tocamos la palabra casamiento, recién nos conocemos. Vamos de a poco. Él sabe que a mí me gustaría casarme”. ¿Y Suar? ¿Piensa igual? En ese momento evitó la palabra, pero no descartó el anhelo.

Ver comentarios

Las más leídas

El nuevo fútbol de Newells: Sensini define al DT con dos opciones potables y chance de sorpresa

El nuevo fútbol de Newell's: Sensini define al DT con dos opciones potables y chance de sorpresa

Los números oficiales de las elecciones en Newells que proclamaron a Ignacio Boero

Los números oficiales de las elecciones en Newell's que proclamaron a Ignacio Boero

El club que lo tiene en la mira a Ariel Holan tras su sorpresiva salida de Central

El club que lo tiene en la mira a Ariel Holan tras su sorpresiva salida de Central

El socio le puso un voto de confianza a Ignacio Boero para conducir a Newells hasta 2029

El socio le puso un voto de confianza a Ignacio Boero para conducir a Newell's hasta 2029

Lo último

Argentino le ganó a Boca la final y se consagró bicampeón de primera división de fútbol playa

Argentino le ganó a Boca la final y se consagró bicampeón de primera división de fútbol playa

YPF anunció que bajará el precio de la nafta en todo el país durante esta semana

YPF anunció que bajará el precio de la nafta en todo el país durante esta semana

Un nene de 4 años cayó desde un tercer piso en barrio Ludueña: está internado en el hospital Vilela

Un nene de 4 años cayó desde un tercer piso en barrio Ludueña: está internado en el hospital Vilela

El pedido de Nata conmovió: ya son 500 las familias que quieren adoptar al adolescente santafesino

Su testimonio encierra una historia de abuso, abandono y maltrato de sus progenitores. Logró grabar un video que se viralizó en las redes pidiendo su adopción. Se presentaron familias de EEUU, Honduras, Europa y de todo el país.

El pedido de Nata conmovió: ya son 500 las familias que quieren adoptar al adolescente santafesino

Por Lucas Ameriso

Un nene de 4 años cayó desde un tercer piso en barrio Ludueña: está internado en el hospital Vilela
La Ciudad

Un nene de 4 años cayó desde un tercer piso en barrio Ludueña: está internado en el hospital Vilela

Detuvieron en el centro de Rosario a un financista por estafas y administración fraudulenta
Policiales

Detuvieron en el centro de Rosario a un financista por estafas y administración fraudulenta

Qué significa que el Banco Central cambie el esquema de bandas para el dólar y cómo impactará en la economía
Economía

Qué significa que el Banco Central cambie el esquema de bandas para el dólar y cómo impactará en la economía

Quién es Luis Palavecino: la barra de Central, Los Menores y los fierros para tirar para arriba

Por Martín Stoianovich

Policiales

Quién es Luis Palavecino: la barra de Central, Los Menores y los "fierros para tirar para arriba"

La avalancha de importaciones golpea a la industria santafesina y acelera la pérdida de empleo
Economía

La avalancha de importaciones golpea a la industria santafesina y acelera la pérdida de empleo

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El nuevo fútbol de Newells: Sensini define al DT con dos opciones potables y chance de sorpresa

El nuevo fútbol de Newell's: Sensini define al DT con dos opciones potables y chance de sorpresa

Los números oficiales de las elecciones en Newells que proclamaron a Ignacio Boero

Los números oficiales de las elecciones en Newell's que proclamaron a Ignacio Boero

El club que lo tiene en la mira a Ariel Holan tras su sorpresiva salida de Central

El club que lo tiene en la mira a Ariel Holan tras su sorpresiva salida de Central

El socio le puso un voto de confianza a Ignacio Boero para conducir a Newells hasta 2029

El socio le puso un voto de confianza a Ignacio Boero para conducir a Newell's hasta 2029

Quién es Luis Palavecino: la barra de Central, Los Menores y los fierros para tirar para arriba

Quién es Luis Palavecino: la barra de Central, Los Menores y los "fierros para tirar para arriba"

Ovación
Ignacio Boero y un inicio de gestión a toda máquina como presidente de Newells

Por Gustavo Conti
Ovación

Ignacio Boero y un inicio de gestión a toda máquina como presidente de Newell's

Ignacio Boero y un inicio de gestión a toda máquina como presidente de Newells

Ignacio Boero y un inicio de gestión a toda máquina como presidente de Newell's

Todos los números de Jorge Almirón, el técnico copero que llega a Central

Todos los números de Jorge Almirón, el técnico copero que llega a Central

Central ya tiene nuevo entrenador para la Copa Libertadores: Jorge Almirón

Central ya tiene nuevo entrenador para la Copa Libertadores: Jorge Almirón

Policiales
Detuvieron en el centro de Rosario a un financista por estafas y administración fraudulenta
Policiales

Detuvieron en el centro de Rosario a un financista por estafas y administración fraudulenta

Quién es Luis Palavecino: la barra de Central, Los Menores y los fierros para tirar para arriba

Quién es Luis Palavecino: la barra de Central, Los Menores y los "fierros para tirar para arriba"

Robo en Pichincha: saquearon una concesionaria y quisieron huir en uno de los autos

Robo en Pichincha: saquearon una concesionaria y quisieron huir en uno de los autos

Derriban un búnker en zona oeste cuyos responsables están presos e imputados

Derriban un búnker en zona oeste cuyos responsables están presos e imputados

La Ciudad
Un nene de 4 años cayó desde un tercer piso en barrio Ludueña: está internado en el hospital Vilela
La Ciudad

Un nene de 4 años cayó desde un tercer piso en barrio Ludueña: está internado en el hospital Vilela

El pedido de Nata conmovió: ya son 500 las familias que quieren adoptar al adolescente santafesino

El pedido de Nata conmovió: ya son 500 las familias que quieren adoptar al adolescente santafesino

El tiempo en Rosario: martes despejado y con una máxima de 29 grados

El tiempo en Rosario: martes despejado y con una máxima de 29 grados

Adopción en Santa Fe: cómo anotarse en el Ruaga para ser postulante

Adopción en Santa Fe: cómo anotarse en el Ruaga para ser postulante

Derriban un búnker en zona oeste cuyos responsables están presos e imputados
POLICIALES

Derriban un búnker en zona oeste cuyos responsables están presos e imputados

El auto más vendido del año en Argentina sacó una muy baja calificación en un test de seguridad
Motores

El auto más vendido del año en Argentina sacó una muy baja calificación en un test de seguridad

Nación dispuso asueto para los estatales el 24 y el 31 de diciembre: qué pasará en Rosario
La Ciudad

Nación dispuso asueto para los estatales el 24 y el 31 de diciembre: qué pasará en Rosario

Leonel Chiarella habló sobre la UCR y la reforma laboral: Apoyar no te hace libertario
Política

Leonel Chiarella habló sobre la UCR y la reforma laboral: "Apoyar no te hace libertario"

La red de bicicletas públicas se amplía: sumarán 10 nuevas estaciones
La Ciudad

La red de bicicletas públicas se amplía: sumarán 10 nuevas estaciones

Turismo: Rosario cerró un gran año con 20% más de visitantes que 2024

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Turismo: Rosario cerró un gran año con 20% más de visitantes que 2024

Fuerte choque entre un auto y una ambulancia en Francia y Zeballos
LA CIUDAD

Fuerte choque entre un auto y una ambulancia en Francia y Zeballos

Identificaron a la segunda víctima del doble crimen en barrio Triángulo
POLICIALES

Identificaron a la segunda víctima del doble crimen en barrio Triángulo

Quini 6 vacante: de cuánto es el pozo acumulado que se pondrá en juego esta semana
Información General

Quini 6 vacante: de cuánto es el pozo acumulado que se pondrá en juego esta semana

Este lunes no hay recolección de residuos en Rosario por el Día del Camionero
La Ciudad

Este lunes no hay recolección de residuos en Rosario por el Día del Camionero

Día Mundial del Otaku: cómo surgió y qué representa esta celebración
Zoom

Día Mundial del Otaku: cómo surgió y qué representa esta celebración

Un festival para celebrar la sanción de la nueva ordenanza de protección del arbolado
La Ciudad

Un festival para celebrar la sanción de la nueva ordenanza de protección del arbolado

Dengue: otra semana sin nuevos casos durante la temporada

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Dengue: otra semana sin nuevos casos durante la temporada

Ataque mortal en Pérez: asesinaron a un hombre que circulaba en moto
Policiales

Ataque mortal en Pérez: asesinaron a un hombre que circulaba en moto

Fraude con patrulleros: confirman las condenas a dos ex jefes policiales de Santa Fe
Policiales

Fraude con patrulleros: confirman las condenas a dos ex jefes policiales de Santa Fe

Este lunes arranca con tormentas aisladas durante la madrugada y mejora durante el día
La Ciudad

Este lunes arranca con tormentas aisladas durante la madrugada y mejora durante el día

Días clave para definir la sucesión de Ariel Holan en el banco de Central

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Días clave para definir la sucesión de Ariel Holan en el banco de Central

Kast gana en Chile y la ultraderecha llega a la presidencia por primera vez en democracia
El Mundo

Kast gana en Chile y la ultraderecha llega a la presidencia por primera vez en democracia

Cuándo se cobra el aguinaldo en diciembre, quiénes lo reciben y cómo calcularlo
Información General

Cuándo se cobra el aguinaldo en diciembre, quiénes lo reciben y cómo calcularlo

Quini 6: todos los resultados del domingo 14 de siempre
Información General

Quini 6: todos los resultados del domingo 14 de siempre