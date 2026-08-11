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Llega una nueva edición de El Otro Festival, un cruce entre teatro y salud mental

Del 24 al 29 de agosto, distintos espacios de Rosario ofrecerán obras, talleres y charlas. Con entrada libre y gratuita.

Lucía Inés López

Por Lucía Inés López

11 de agosto 2026 · 07:00hs
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Un Tiro Cada Uno es una de las obras que forma parte de El Otro Festival

"Un Tiro Cada Uno" es una de las obras que forma parte de "El Otro Festival"

“Nos interesa que el público se vaya movilizado, transformado y pensando”, resumió Verónica Rodríguez sobre el objetivo del festival que está a punto de comenzar en la ciudad. Desde hace siete años, "El Otro Festival" propone en Rosario un encuentro particular entre el teatro y la salud mental. Con entrada libre y gratuita, del 24 al 29 de agosto llevará adelante su sexta edición, que tendrá al cuidado como eje y contará con obras de teatro, talleres y charlas en distintas salas de la ciudad.

“El año en que empezamos el festival, lo hicimos realmente sin saber que íbamos a continuar, porque pensamos que iba a ser una única experiencia y no deja de sorprendernos que, año a año, se fue instalando. Creo que, de algún modo, vinimos a dar alguna respuesta a un montón de producciones que sucedían en la ciudad y que no se encontraban con otras. Generamos un espacio de convivencia democrático en el que intentamos que todos se sientan artistas y que sea precisamente para la ciudadanía un otro modo de encontrarse con el teatro y también reflexionar en torno a distintos problemas que nos atraviesan”, dijo en diálogo con La Capital Verónica Rodríguez, una de las organizadoras del festival.

Impulsado por Casa del Paraná, el evento tiene su origen en la ciudad de Barcelona, donde es conocido como L’Altre Festival, y desde 2019 se replica en el ámbito local. Se trata de un proyecto de gestión colaborativa, conformado por un colectivo de gestores culturales con trayectoria artística y teatral y profesionales de la salud que valoran el rol del teatro y el arte en la conformación de proyectos de vida desde una lógica de transformación social.

En esta edición, la propuesta se articula alrededor de una pregunta: ¿puede el arte y, en particular, el teatro convertirse en un espacio de cuidado? Así, durante seis días, a través de talleres, charlas y más de 15 obras teatrales, el festival invita a indagar acerca de la idea del cuidado como práctica social, comunitaria, participativa y democratizante.

Las propuestas se desarrollarán en diferentes sedes de la ciudad, como la Plataforma Lavardén, la Escuela Municipal de Artes Urbanas y el Centro Cultural Parque de España. Las entradas son gratuitas y las boleterías de cada sala se habilitan el mismo día de cada función, una hora antes del espectáculo, para retirarlas.

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El cuidado como eje para pensar el presente

Cada edición de El Otro Festival parte de una temática que atraviesa las diferentes obras y propuestas. Para esta sexta edición, la organización eligió al cuidado como eje. “Como sociedad estamos en un momento muy complejo, de muchas violencias, de mucha inequidad, y nos parecía que precisamente el lugar en el que sí podemos tener incidencia es en el lugar cotidiano, de cómo nos cuidamos, de cómo cuidamos al otro, de cómo cuidamos el entorno, de cómo propiciamos esos pequeños gestos, de cómo queremos habitar en la sociedad, cómo la queremos construir”, explicó Rodríguez.

En ese sentido, el teatro aparece como una herramienta para abordar esas preguntas. "El teatro es un lenguaje generoso para la experiencia humana. Nos da la posibilidad de hacer converger grupalidades que por lo fragmentados que tenemos en los espacios no se encontrarían y además nos da la posibilidad de poder llevar las preguntas a casa y revisar los modos en que nos vinculamos para que podamos sentirnos más acompañados", señaló.

Con esta mirada como punto de partida, la programación reúne a 15 obras que abordan el cuidado desde diferentes perspectivas. La selección se construye a partir de un proceso de convocatorias que busca reunir propuestas provenientes de distintos ámbitos. En ese sentido, la intención no es limitar la programación a las obras del circuito profesional, sino también llegar a grupos y espacios que desarrollan experiencias teatrales en otros contextos.

“Trabajamos mucho en que estas convocatorias les lleguen a los grupos que transitan espacios hospitalarios, centros de salud, centros de día, espacios comunitarios”, contó Rodríguez.

El acceso gratuito a las actividades tampoco es un detalle menor, ya que forma parte de la misma intención de hacer accesible al teatro como una herramienta para abordar distintas problemáticas sociales. Si bien la realización del festival implica un importante trabajo de gestión y recursos, desde la organización entienden que “quitar todas las barreras de accesibilidad es una tarea muy importante cuando uno quiere trabajar temáticas sociales e intentar que lleguen personas que quizás habitualmente no participan de estos espacios”, sostuvo.

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Un encuentro más allá de cada función

El Otro Festival busca que la experiencia teatral vaya más allá de la obra y genere distintos espacios de convivencia y encuentro: entre artistas de diferentes ámbitos, entre artistas y público y también entre los propios espectadores. Esa posibilidad de cruzar trayectorias, experiencias y miradas es una de las características que atraviesa la propuesta.

“El cruce entre artistas que trabajan profesionalmente y otros artistas que trabajan más en ámbitos que no circulan tan fácilmente por los espacios donde uno ve teatro es muy rico para todos”, explicó Rodríguez. Para quienes trabajan profesionalmente, ese intercambio permite recuperar “algo del juego y de una forma más amateur de hacer teatro”. Para quienes llegan desde otros espacios, en cambio, la posibilidad de presentar su obra en un teatro y frente a un público más amplio puede convertirse en una experiencia enriquecedora.

Además, el encuentro no termina cuando baja el telón. Varias de las propuestas incluyen conversatorios y espacios de intercambio con los artistas una vez finalizada la función, con el acompañamiento de instituciones como la Facultad de Psicología y el Colegio de Psicólogos. La intención es sumar, además de la experiencia artística, una instancia de reflexión que permita abordar algunas de las problemáticas y preguntas que aparecen en las obras desde una perspectiva más teórica.

“Es interesante porque el hecho teatral se amplifica, y ahí está el punto donde este proyecto tiene esta particularidad: uno se encuentra con un otro que muchas veces está señalado, que tiene etiquetas, que está estigmatizado, y poder ver la producción artística nos pone en una relación diferente. Buscamos transformar, por lo menos durante la instancia del festival, los lugares asignados y propiciar que el público también se encuentre entre sí, que comparta un momento convivial entre personas que quizás normalmente no se encontrarían”, sostuvo la organizadora.

En esa línea, entre las propuestas que recomienda la organización aparece "Prohibido Matarse", del grupo BESA, con dirección de Tomás Masariche, que se presentará en el Centro Cultural Parque de España y tendrá un espacio de intercambio con el público a la mañana siguiente de la función. La misma modalidad propone "Un Tiro Cada Uno", de la dupla de dramaturgas y directoras Iturraspe-Sbdar, con Camila Peralta, Fiamma Carranza y Carolina Kopelioff.

El sábado 29 será el turno de "Testosterona", de Cristian Alarcón y Lorena Vega, quien también está a cargo de la dirección. Para quienes prefieran los formatos breves, el 28 de agosto, en Plataforma Lavardén, habrá una varieté con una sucesión de escenas y la conducción de la Red Radamés.

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La programación de "El Otro Festival"

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