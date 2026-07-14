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"Popstars" vuelve a la televisión: el desafío de recrear un fenómeno de los 2000 en la era de TikTok

El reality que lanzó a Bandana y Mambrú vuelve a la pantalla con Nicolás Vázquez como conductor, un nuevo jurado y una propuesta multiplataforma

Lucía Inés López

Por Lucía Inés López

14 de julio 2026 · 07:00hs
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Regresa a la televisión Popstars

Regresa a la televisión Popstars, el programa de televisión que dio origen a "Bandana" y "Mambru"

Todavía no llegó a la pantalla, pero "Popstars" ya comenzó a generar conversación. Cuando "Gran Hermano" regresó a la televisión argentina a fines de 2022, después de seis años de ausencia, no solo recuperó un formato histórico: también marcó el comienzo de una nueva etapa para la pantalla chica. El éxito de esa edición, al que luego se sumaron "La Voz Argentina" y "MasterChef Celebrity", terminó de confirmar una tendencia que hoy parece consolidada: sin ficción nacional, la televisión abierta encontró en los realities su principal apuesta.

En ese contexto, Telefé prepara ahora el regreso de otro clásico de los 2000: "Popstars", el programa que dio origen a las bandas Bandana y Mambrú. Y aunque todavía no llegó a la pantalla, el programa ya comenzó a generar conversación.

La propuesta mantiene su esencia: formar desde cero un nuevo grupo musical. Sin embargo, el contexto cambió por completo. La industria, el consumo de música y la forma en que se construyen las carreras artísticas ya no son las mismas que hace veinticinco años. Por eso, la gran incógnita es inevitable: ¿puede un formato que fue un fenómeno a comienzos de los 2000 volver a tener el mismo impacto en una época dominada por las redes sociales, los influencers y la exposición permanente?

>> Leer más: Regresa "Popstars", el reality show del que surgieron Bandana y Mambrú

La vuelta de Popstars

A diferencia de otros concursos musicales como "La Voz Argentina", donde el objetivo es descubrir a un artista solista, Popstars propone algo diferente: formar una banda desde cero. Esa fue una de las claves de su éxito en 2001 y, más de dos décadas después, el contexto vuelve a jugar a su favor.

El resurgimiento global de las girl bands, impulsado por el fenómeno del K-pop con grupos como Blackpink, volvió a poner este tipo de proyectos en el centro de la escena. En la Argentina incluso aparecieron propuestas surgidas desde las redes sociales, como K4OS, el conjunto de cuatro jóvenes que se conocieron a través de TikTok y hoy recorre el país con su música.

Sin embargo, ahí también aparece la principal diferencia con respecto al Popstars original. Las ediciones argentinas de 2001 y 2002 dieron origen a Bandana y Mambrú en una época en la que la televisión era la gran puerta de entrada para un artista. Hoy ese recorrido cambió por completo. Plataformas como TikTok, YouTube e Instagram permiten que miles de jóvenes muestren su talento y construyan una comunidad.

La transformación también alcanzó a los propios realities. La experiencia de Gran Hermano dejó en evidencia que el éxito de un participante ya no depende únicamente de lo que ocurre frente a las cámaras. Los clips virales, los memes, los streams y los usuarios terminan construyendo la narrativa de cada concursante.

De hecho, eso empezó a verse incluso antes del estreno del reality de Telefé. El fin de semana comenzaron las audiciones para Popstars en el estadio Mary Terán de Buenos Aires y, en cuestión de horas, las redes sociales se llenaron de videos del casting, relatos de los participantes y acusaciones de supuestos “acomodos”. "Muchas de las que quedaron tienen bastante cantidad de seguidores. A muchas les daban cámara y quedaron", comentó una de las asistentes vía TikTok.

Ahí puede estar una de las claves del regreso: Popstars vuelve con un formato conocido, pero en un mundo completamente diferente. El verdadero desafío será adaptarse a esta nueva era: una donde los participantes llegan con seguidores, donde cada momento puede convertirse en contenido viral y donde el público ya no solo observa el nacimiento de una estrella, sino que también participa, opina y cuestiona el proceso.

>> Leer más: Lissa de Bandana contó que intentaron secuestrarla en pleno auge de la banda

Bandana y Mambrú: dos fenómenos con destinos distintos

Para entender el desafío que enfrenta esta nueva edición hay que volver al origen del formato.

La primera temporada argentina de Popstars se estrenó en 2001 por Canal 9 bajo el nombre "Popstars: tu show está por comenzar". El ciclo adaptaba el formato internacional Popstars, creado en Nueva Zelanda en 1999 por el productor Jonathan Dowling, cuya propuesta consistía en mostrar todo el proceso de formación de una banda: desde las audiciones y la selección de sus integrantes hasta su preparación artística y su lanzamiento.

Miles de jóvenes participaron de las audiciones y, tras varias instancias de selección, fueron elegidas Lissa Vera, Lourdes Fernández, Virginia Da Cunha, Valeria Gastaldi e Ivonne Guzmán para integrar Bandana.

El grupo se convirtió rápidamente en uno de los mayores fenómenos del pop argentino de comienzos de los 2000. Su álbum debut, editado en 2001, fue un éxito de ventas e incluyó canciones como "Guapas", "Llega la noche" y "Maldita noche". A partir de allí, Bandana realizó giras por la Argentina y distintos países de Latinoamérica, protagonizó campañas publicitarias y se consolidó como uno de los grupos musicales más populares de la época.

La banda se separó en 2004, pero nunca desapareció por completo. Hubo reencuentros en 2008 y 2016 —ya sin Ivonne Guzmán, quien continuó su carrera como integrante de La Delio Valdez— y, en 2025, cuatro de sus integrantes volvieron a compartir escenario durante la avant premiere de Lilo & Stitch, donde interpretaron una nueva versión de Muero de amor por ti. Ese reencuentro impulsó un nuevo regreso: Lourdes Fernández, Lissa Vera, Virginia Da Cunha y Valeria Gastaldi celebraron los 25 años de Bandana con una serie de funciones en el Teatro Gran Rex.

El impacto de la primera edición de Popstars fue tan grande que, un año después, en 2002, llegó la versión masculina del programa, emitida por Telefé. De allí surgió Mambrú, integrado por Germán “Tripa” Tripel, Emanuel Ntaka, Pablo Silberberg, Gerónimo Rauch y Milton Amadeo.

El fenómeno volvió a repetirse. Su álbum debut obtuvo la certificación de triple platino y el grupo realizó una extensa gira nacional. Sin embargo, el proyecto tuvo una vida mucho más corta que Bandana y terminó disolviéndose pocos años después.

Aunque la banda no logró sostenerse en el tiempo, varios de sus integrantes continuaron vinculados al mundo artístico. Gerónimo Rauch desarrolló una destacada carrera en el teatro musical internacional, protagonizando producciones como "Los Miserables" y "El Fantasma de la Ópera" en Europa. Germán Tripel también consolidó su trayectoria en el teatro musical y la televisión, Pablo Silberberg continuó su carrera con la banda Inmigrantes, Emanuel Ntaka se volcó a la producción musical con su sello NTK Records y Milton Amadeo siguió desarrollando proyectos como músico y compositor.

>> Leer más: Emotivo reencuentro: Bandana sorprendió a todos en la premiere de Lilo & Stitch de Disney

Un Popstars en la era digital

La nueva edición mantiene la esencia del formato, pero incorpora herramientas propias de los consumos actuales. El proyecto está encabezado por Gustavo Yankelevich y será una producción conjunta entre Telefé y RGB Entertainment, compañía responsable de algunos de los grandes éxitos de la televisión argentina.

La conducción estará a cargo de Nicolás Vázquez, que vuelve a ponerse al frente de un gran formato televisivo después de varios años alejado de la conducción. El actor ya tuvo experiencia en este rol: fue conductor de los Kids’ Choice Awards Argentina de Nickelodeon en 2011, estuvo al frente de "Como anillo al dedo" entre 2015 y 2017 y presentó la edición 2019 de "Un sol para los chicos".

El jurado será otro de los grandes atractivos de esta nueva etapa. Ya fueron confirmados tres integrantes: Ángela Torres, que debutará como jurado en un reality show; Nicki Nicole, que tendrá por primera vez un rol fijo luego de su participación como jurado y coach invitada en La Voz Argentina en 2025; y Charli García, productor musical mexicano y vicepresidente de A&R de Sony Music México.

Sin embargo, una de las mayores diferencias con aquel Popstars de los 2000 estará fuera del escenario: el universo digital tendrá un rol central. Al igual que otros realities, el programa buscará extender su experiencia más allá de la televisión tradicional, sumando contenido exclusivo, transmisiones en vivo y una conversación constante con la audiencia.

Cada capítulo podrá verse por la pantalla de Telefé y también en simultáneo a través de Disney+. Una vez finalizado cada episodio, la plataforma ofrecerá "Mucho más Popstars", un contenido complementario con ensayos, material de backstage y momentos inéditos del proceso.

En ese nuevo esquema aparece Martín Cirio, influencer y creador de contenido que, años después de la emisión original de Popstars 2001, comenzó a recuperar el programa desde las redes sociales a través de videos de reacciones en Youtube. Ese fenómeno de nostalgia digital fue aprovechado por Telefé, que lo incorporó al proyecto para realizar un stream en vivo durante cada emisión, donde analizará y reaccionará a lo que ocurra en el reality.

Además, Popstars contará con una cobertura exclusiva en redes. Juli Poggio, finalista de "Gran Hermano", Sofía “La Reini” Gonet, finalista de "MasterChef Celebrity", serán las hosts del stream que contará con contenido adicional como entrevistas, backstage y material exclusivo.

Poggio incluso adelantó algunos detalles sobre la dinámica del reality durante su participación en La Peña de Morfi. Según explicó, después del casting los seleccionados ingresarán a una academia y luego a la denominada “Casa Popstars”, donde convivirán durante la competencia. “Después viene la casa Popstars, donde van a convivir y se mezclan todos los realities”, contó.

De esta manera, la nueva versión de Popstars parece tomar elementos de distintos fenómenos que dominaron la televisión argentina en los últimos años: la búsqueda de talentos de los realities, la convivencia de Gran Hermano, la exposición permanente de las redes sociales y la lógica del streaming.

>> Leer más: Bandana: Lissa Vera se bajó de los festejos por los 25 años de la banda

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