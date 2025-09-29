El tiempo en Rosario: un martes con la máxima cada vez más alta

La temperatura iría en aumento paulatinamente hasta el viernes, cuando los termómetros podrían llegar a marcar 30º

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este martes una temperatura máxima de 23º que iría en aumento en los días próximos, para llegar a 30º el sábado.

La madrugada del martes llega con vientos moderados del sudeste, un registro de 12º y cielo parcialmente nublado que se mantendría hacia la mañana, ya con los termómetros marcando 14º. Para la tarde se anticipa una máxima de 23º, bajando a 19º en la noche, siempre con cielo parcialmente nublado.

La máxima seguiría en aumento el miércoles, cuando podría llegar a 25º, con la mínima manteniéndose en 12º y toda la jornada atravesada por un cielo parcialmente nublado.

El jueves tiene previsiones de cielo algo nublado, una temperatura máxima de 27º y una mínima de 11º.

Para el viernes pronostican más calor, con registros entre 29º y 13º y cielo parcialmente nublado.

El sábado la máxima podría alcanzar los 30º y la mínima no bajaría de 15º, con cielo parcialmente nublado en la mañana y por la tarde algunas probabilidades de tormentas aisladas.

El domingo podría arrancar con tormentas aisladas y cielo parcialmente nublado desde la tarde, con marcas entre 25º y 14º.