Quién es Lola Abraldes, la actriz revelación premiada en los Martín Fierro

Con tan solo 21 años, la actriz se llevó la estuilla por su trabajo actoral en "Margarita". Agradeció a Cris Morena y le dedicó el premio al elenco

30 de septiembre 2025 · 12:56hs
Lola Abraldes se consagró ganadora del Martin Fierro

Lola Abraldes se consagró ganadora del Martin Fierro

Este lunes por la noche, se llevó a cabo la ceremonia de los Premios Martín Fierro 2025. El Hotel Hilton de Buenos Aires se vistió de gala para anunciar a las mejores producciones del año en la tevé argentina.

Con la conducción a cargo de Santiago del Moro, la Asociación Argentina de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra), premió a las distintas ternas como ficción, noticieros, realities y programas de entretenimiento y, además, se presentaron distintos momentos especiales a lo largo de toda la velada.

Definitivamente, una de las ganadoras destacadas fue la tira televisa a cargo de Cris Morena “Margarita”. La precuela de Floricienta, que en 2024 fue un furor en televisión y teatro, arrasó con 14 estatuillas en total.

Uno de los premios más comentados fue el de Revelación, que quedó en manos de Lola Abraldes, la joven actriz de 21 años que interpreta a Daisy en "Margarita". Compartía la terna con sus compañeros Mora Bianchi y Ramiro “Toti” Spangenberg, pero finalmente fue ella quien se alzó con su primer Martín Fierro.

Quién es Lola Abraldes

Lola Abraldes, la ganadora del premio Revelación, es una actriz de 21 años que dio su gran saltó a la fama al interpretar a Daisy, uno de los personajes principales de la tía juvenil de Cris Morena “Margarita”. Ahora bien, su carrera artística comenzó mucho antes de aquel éxito.

image

Desde pequeña, Lola fue la cara de varias publicidades de la televisión y su primer protagónico fue en “Como mueren las reinas”, un film lanzado en 2021 en el que interpretó al personaje de Mara.

image

En "Margarita", Lola encarna a Daisy, quien inicialmente aparece como la hija de Floricienta y sobrina de Delfina. Con el correr de la historia se revela que, en realidad, es una niña huérfana adoptada por Delfina. Su amistad con Margarita, la verdadera hija de Floricienta y princesa, se convierte en uno de los vínculos centrales de la trama.

Lola Abraldes la gran ganadora del Martín Fierro

En la categoría Revelación, los nominados fueron tres jóvenes actores de "Margarita": Lola Abraldes, Mora Bianchi y Ramiro “Toti” Spangenberg. Finalmente, fue Santiago del Moro quien anunció que Lola Abraldes se consagraba como la revelación del año en la televisión argentina.

Visiblemente emocionada y sorprendida, la actriz subió al escenario y expresó: “Estoy muy sorprendida, la verdad que no planeé nada. Gracias APTRA, siempre quise decir eso. Gracias a todo el equipo de Margarita, gracias a Cris por hacer esto posible”.

Abraldes destacó el trabajo en equipo y el vínculo con sus compañeros: “Gracias a todos, al increíble elenco que tenemos. Este premio no es mío, es de todo el elenco porque todos somos una revelación. Morita, Toti... somos una familia increíble y nada de esto podría ser posible sin todos ellos”.

“Estoy en shock, estoy muy feliz, muchas gracias”, cerró Lola antes de reitrarse del escenario.

