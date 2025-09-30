Aeropuerto: una vez finalizada la remodelación de la pista se inaugura la nueva terminal

Terminó la demolición total de la cabecera sur, en el marco de la remodelación integral de los 3 mil metros de extensión. El nuevo edificio comenzará a operar hacia fin de año. "Rosario vuelve a ocupar el lugar que se merece", remarcó el ministro de Desarrollo Productivo Gustavo Puccini.

Con la remodelación de la pista, y la operatividad del nuevo edificio, el aeropuerto rosarino sumará mayor conectividad y se proyecta como motor del turismo y la productividad.

Con la demolición de toda la cabecera sur de la pista y la remodelación integral hacia fines de diciembre de este año, el Aeropuerto Internacional Rosario Islas Malvinas sumará más infraestructura. Una vez finalizadas las tareas de rehabilitación de los 3 mil metros para el aterrizaje, y con la vuelta de la operatividad aérea, quedará inaugurado también el nuevo edificio que contará con mangas operativas.

"Se está trabajando para inaugurar la nueva terminal cuando finalice la obra de reconstrucción de la pista y esté listo el nuevo balizamiento. Será la reinauguración del aeropuerto, en el marco de su octogésimo quinto aniversario", dijo a La Capital la secretaria de Transporte de la provincia, Mónica Alvarado.

Sobre el impacto en el impulso al turismo, la producción y la conectividad que le dará este nuevo edificio, la funcionaria destacó que "será importante ya que se trata de una terminal flexible para vuelos internacionales y de cabotaje, con salas de embarque más amplias, nueva tecnología, mangas y cintas nuevas , núcleos de circulación vertical con ascensores y escaleras mecánicas".

En cuanto a la recepción de pasajeros, el nuevo edificio contará con un nuevo ingreso con áreas de estacionamiento ampliadas y con un alero de cuatro vías para ascenso y descenso de pasajeros protegidos de las inclemencias climáticas.

Demorado a lo largo de sucesivas gestiones, con marchas y contramarchas, el nuevo edificio que estaría inaugurado hacia fin de año tiene una estética moderna y una impronta que caracterizará el transporte aéreo de la región. Entre este proyecto y otras obras de infraestructura se invirtieron unos 80 millones de dólares para jerarquizar la conectividad aérea.

En la nueva terminal van a funcionar todos los organismos nacionales de aviación, control de migraciones con boxes nuevos y los scanners de Aduana. Esto implica que habrá delegaciones de Migraciones, Aduana, y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). También cuenta con sala de embarque nueva, cintas nuevas, mangas, y túneles de arribo y embarque.

"Estas instalaciones tienen una visual privilegiada de la pista a través de un frente totalmente vidriado. Las mangas se habilitarán junto a todas las obras a fin de diciembre", adelantó Alvarado, para destacar la jerarquización que adquirirá el aeropuerto local con el combo de obras de infraestructura que se están desarrollando (nueva pista, habilitación de la nueva terminal y jerarquización de la avenida Jorge Newbery de la Circunvalación al aeropuerto): "Desde el gobierno provincial trabajamos en la logística como agenda jerarquizada y con ello la búsqueda de nuevas conexiones es una prioridad", afirmó.

aeropuerto23

Avanza la remodelación de la pista

El fin de semana concluyó la demolición de toda la cabecera sur de la pista aérea. “Es una obra compleja, pero estamos avanzando en tiempo y forma. Sólo en esta primera etapa se demolieron más de 15 mil metros cuadrados, el equivalente a tres canchas de fútbol, lo que da dimensión del trabajo realizado”, destacó el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini.

La obra demandará una inversión de más de 33 mil millones de pesos y permitirá que aterricen aviones de mayor fuselaje que el actual, es decir, con capacidad para más de 300 pasajeros.

pistaaeropuerto1

Durante esta primera semana de tareas se avanzó en múltiples frentes de obra. Se removieron 1.500 metros cúbicos de suelo para ampliar el viraje en cabecera, se ejecutaron 800 metros lineales de zanjeo para drenajes y 500 metros de cunetas laterales para mejorar el sistema de desagües. Además, se demolieron 3.375 metros cuadrados de losas de pista y se hormigonaron 945 metros cuadrados de superficie nueva. También se realizó el aserrado de 1.200 metros lineales para balizamiento y se colocaron 60 metros de cañeros (tubos que protegen las instalaciones eléctricas) en eje de pista.

En paralelo, se retiraron 150 balizas de borde de pista y rodaje, junto con 30 luces de umbral y fin de pista. Se realizaron cateos sobre cañeros existentes en rodaje Alfa y cabecera 02, y se definieron las posiciones de los nuevos shelters técnicos que alojarán los sistemas de control y energía.

Hormigonera propia

La obra contempla el montaje de una planta de hormigón dentro del predio aeroportuario, lo que permitirá acelerar los trabajos de pista y garantizar estándares de calidad en cada etapa. Cabe recordar que la puesta en marcha de la remodelación de la pista, fue asumida por el gobierno santafesino luego de que el gobierno nacional se retiró del financiamiento del proyecto y lo dejó sin presupuesto. Por ello, desde la gestión provincial hubo que acelerar a fondo los procesos de adjudicación de las tareas para poner en marcha la rehabilitación de 3 mil metros lineales de la pista rosarina.

Por otro lado, este lunes fue agitado en materia de gestiones para sumarle más potencia al aeropuerto. En el marco de la Feria Internacional de Turismo, el ministro Puccini, firmó un convenio con la aerolínea World2Fly, del grupo Iberostar, para concretar el debut de una conexión directa con dos frecuencias semanales entre Rosario y Madrid, sin escalas. Incluso ayer se comunicó el calendario para la venta de pasajes a partir del 1º de diciembre, de cara a los primeros meses del año que viene, y cuando la pista ya esté operativa.

“Estamos poniendo a Rosario en el lugar que merece estar”, destacó el ministro Puccinni para concluir: "Rosario se reposiciona como puerta de entrada y salida al mundo”.

Este hito en materia de conectividad se suma a lo ya logrado con el programa "Exporta Simple", que permite la exportación de mercaderías de la región vía el aeropuerto rosarino, y de esta forma dejar atrás la obligación de operar en forma exclusiva con Ezeiza. Una reducción de costos, que entusiasmó a varias empresas que ya están utilizando este servicio de courier, con empresas que ya están autorizadas para operar desde la terminal rosarina.