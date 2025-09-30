En reserva, Central marcha con el tanque lleno y a gran velocidad: a cuánto estiró la racha sin caídas

El equipo canalla lo perdía, pero en medio de un gran segundo tiempo lo dio vuelta ante Vélez y con esta victoria se trepó a lo más alto de las posiciones

Thiago Ponce celebra junto a sus compañeros el tanto con el que Central se puso arriba en el marcador.

Central no detiene su marcha en el torneo de reserva. La excursión a Vélez fue altamente positiva, ya que el 3 a 1 que logró luego de ir perdiendo le sirvió para quedar , aunque de manera transitoria, como el líder del grupo B . Facundo Piozzi, Thiago Ponce y Paulo Bustos, los goleadores .

El buen momento del equipo de Mario Pobersnik se entiende en la cantidad de partidos que lleva sin derrotas. Con este triunfo frente a Vélez estiró a ocho los encuentros sin caer derrotado. El último traspié fue en la cuarta fecha, frente a Atlético Tucumán .

Ahora, con 26 unidades, lidera su zona, a la espera del partido entre Atlético Tucumán (23) e Instituto, que juegan este jueves en Córdoba. Si el Decano gana alcanzará la línea del Canalla y lo desplazará del primer lugar por diferencia de gol.

Fue un inicio de partido bastante parejo, sin demasiadas ocasiones de gol, pero del lado de Central siempre estuvo la decisión de ir hacia adelante. De hecho, una de las más claras del primer tiempo fue para el Canalla y estuvo en los pies de Facundo Piozzi , quien remató de frente al arco, pero el arquero de Vélez la envió al córner.

Un sabor amargo para Central

Y en medio de esa paridad, Vélez mostró más efectividad. Sobre el cierre de la primera etapa Monzón recibió dentro del área y casi desde el piso metió un derechazo goleador. Con ese sabor amargo el Canalla se fue al descanso.

Serrareserva Mateo Serra se esfuerza al máximo en la disputa con un rival. El volante fue titular en el Central de Pobersnik.

Pero el equipo de Pobersnik metió una ráfaga de fútbol y goles en los primeros minutos del complemento. A los 13’ partió un pelotazo largo desde el fondo y Piozzi fue a presionar sobre uno de los centrales. Se impuso en el duelo y encaró. Primero eludió al arquero y después definió.

Vélez no hizo tiempo de asimilar el golpe que llegó otra estocada del Canalla. Otro envío largo, esta vez para Thiago Ponce, quien le ganó a los centrales, tiró una diagonal hacia afuera y metió una gran definición, cruzándola con zurda al palo izquierdo.

La diferencia pudo ser mayor

Central pudo estirar aun más la diferencia sobre los 19’, pero Cristian Bonesso le pegó muy débil. Igualmente, el Canalla supo manejar con inteligencia ese triunfo parcial. Jugó más tranquilo, esperando el momento justo para pegar otra estocada.

Esa acción llegó a los 41’ de ese complemento con la corrida en soledad de Paulo Bustos, a quien no le tembló el pulso para meter una definición exquisita, pinchándola ante la salida del arquero velezano.

Poncereserva Thiago Ponce anotó uno de los goles en la victoria de Central en Liniers. El 9 viene de estar en el banco en primera.

De esta forma Central estiró a ocho los partidos sin derrotas, se subió a lo más alto de las posiciones y dio un paso casi decisivo de cara a la clasificación a las instancias finales del torneo.

La formación del Canalla

Central formó con: Damián Fernández; Lorenzo Fernández, Tomás Muia, Luca Raffin y Lorenzo Moscoloni; Mateo Serra, Samuel Beltrán (87’ Felipe Carnicero) y Tomás Salteño (73’ Marcelo Cabrera); Facundo Piozzi (80’ Lucas Ramos), Thiago Ponce (80’ Milton Zanotti) y Cristian Bonesso (73’ Paulo Bustos).

En el banco quedaron: Ezequiel Zapata, Franco Castorani, Santiago Burgos y Joaquín Espina.