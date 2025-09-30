Mundial sub-20: los tres pibes con raíces en Newell's van por otra victoria con la selección argentina

El equipo albiceleste que conduce Diego Placente, con presencia rosarina, enfrenta este miércoles, a las 20, a Australia en el Mundial de Chile.

El trío de Newell's. Mata Pérez, Valentino Acuña y Mateo Silvetti, tras la victoria ante Cuba por la primera fecha del Mundial sub-20.

Con los tres jugadores con raíz en Newell's que sumaron minutos en el debut con triunfo ante Cuba, este miércoles la selección argentina se enfrentará con su par de Australia, por la segunda fecha del Grupo D del Mundial sub-20, con el objetivo de conseguir tres puntos para quedar con un pie y medio en los octavos de final.

Los representantes rojinegros en el torneo son Valentino Acuña, actual futbolista de Newell's, y los recientemente transferidos Tomás Pérez (Porto) y Mateo Silvetti (Inter Miami). Acuña fue titular en el estreno y Mata Pérez y Silvetti ingresaron como relevos y todos tuvieron buenos rendimientos ante Cuba.

El encuentro frente a Australia, que se llevará a cabo en el Estadio Elías Figueroa Brander de la ciudad de Valparaíso, está programado para el miércoles, a las 20, y se podrá ver a través de Telefe y DSports. El árbitro designado es el español José María Sánchez Martínez.

Gran triunfo de Argentina ante Cuba

La selección argentina, dirigida por Diego Placente, llega tras el trabajado triunfo por 3-1 ante Cuba, partido en el que jugó gran parte con uno menos por la expulsión del defensor Santiago Fernández.

Pese a estar casi todo el encuentro con uno menos, la albiceleste logró un resultado muy positivo que la deja en buena posición de cara a las posibilidades de terminar entre los primeros del grupo.

La gran figura del cruce fue el delantero Alejo Sarco, autor de un doblete: abrió el marcador apenas inició el partido y sobre el cierre de la primera mitad amplió la ventaja con un buen cabezazo. Ian Subiabre liquidó el encuentro a los 90 minutos con un potente remate al primer palo.

Con un nuevo triunfo, la selección argentina quedará prácticamente clasificada a los octavos de final, instancia a la que acceden los dos mejores de cada grupo y los cuatro mejores terceros.

Por su parte, Australia cayó en su debut 1-0 ante Italia, que se impuso gracias al penal convertido por el mediocampista Mattia Mannini a los 10 minutos.

La probable formación para Australia

Argentina formaría con Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Juan Villalba, Julio Soler; Milton Delgado, Valentino Acuña; Maher Carrizo, Álvaro Montoro o Gianluca Prestianni, Ian Subiabre o Santino Andino y Alejo Sarco. DT: Diego Placente.