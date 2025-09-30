La Capital | Ovación | Newell's

Un ex-Newell's anotó un gol por primera vez en su nuevo equipo, aunque no sirvió de mucho porque perdió

Llegó a mitad de año a México y ya jugó más de 700 minutos, aunque hasta ahora no había podido convertir.

30 de septiembre 2025 · 16:15hs
Un ex-Newells anotó un gol por primera vez en su nuevo equipo, aunque no sirvió de mucho porque perdió

En las horas previas al debut en el torneo Clausura ante Independiente Rivadavia, Newell's se desprendió a mitad de año de uno de sus mejores jugadores del primer semestre: Tomás Jacob. El jugador emigró a México para jugar en Necaxa, donde el fin de semana marcó su primer gol.

Jacob se formó en las inferiores de Newell's como defensor, aunque con la llegada de Cristian Fabbiani a la dirección técnica del primer equipo también jugó de volante. En esa posición rindió muy bien, al punto que se afianzó como titular y terminó siendo uno de los futbolistas rojinegros más regulares del torneo Apertura.

Sus buenos rendimientos lo pusieron en el radar del Necaxa, cuyo director técnico es el argentino Fernando Gago. El santafesino ya jugó más de 700 minutos en el equipo mexicano, repartidos en algunos partidos de la Leagues Cup y Liga MX.

Leer más: Un jugador que Mascherano descartó en la selección sub-20 y en Inter Miami marcó tres goles para EEUU

Derrota del Necaya en México

El domingo, su equipo se enfrentó al Atlas de Diego Cocca. Los dos llegaban con una pobre campaña y casi en el fondo de la tabla, y necesitaban el triunfo para empezar a levantar cabeza en un torneo muy competivo.

Y allí, en Guadalajara, Jacob marcó su primer gol con la casaca del Necaxa. Hasta ese momento, había jugado 622 minutos en el equipo de Gago. Fue a los 17 minutos del primer tiempo y sirvió para que su equipo se pusiera 1 a 1, ya que Atlas estaba al frente en el marcador.

Al final el tanto del ex-Newell's no sirvió de mucho, ya que el conjunto de Cocca finalmente terminó ganando el partido por 3 a 2.

Necaxa marcha en el puesto 15 de la Liga MX. Jugó 11 partidos, aunque solo ganó dos. Empató 3 y perdió 6, y tiene una diferencia negativa significativa en goles: marcó 11 y le convirtieron 20. Tiene apenas 4 puntos más que Puebla, el último de la tabla.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DurodeMarcarGDL/status/1972082957163844070&partner=&hide_thread=false

Noticias relacionadas
Luciano Herrera grita con ganas su gol, que significó el empate de Newells con Estudiantes en La Plata.

Luciano Herrera, de aquel primer gol en Newell's a la vuelta al equipo

Cocoliso González fue de los pocos que tuvo un papel aceptable en los últimos partidos de Newells

Newell's se juega en el Coloso contra Estudiantes, en una situación límite

El once de Newells conducido por Lisando Iglesias. Vuelven a pelear el título del fútbol femenino de AFA pese a la derrota ante San Luis FC.

Fútbol femenino de AFA: Newell's perdió en el cierre y ya tiene rival para los playoffs

Armas, dinero y drogas secuestradas tras la detención de Zapa, barra de Newell´s investigado por narcomenudeo. 

Otro barra de Newell's preso: en 100 allanamientos cayó Zapa y decenas de detenidos 

Ver comentarios

Las más leídas

La nueva marca que alcanzará Colapinto en la F1, en el GP de Singapur

La nueva marca que alcanzará Colapinto en la F1, en el GP de Singapur

Asesinaron de una puñalada a un hombre en Nuevo Alberdi

Asesinaron de una puñalada a un hombre en Nuevo Alberdi

El papelón del Martín Fierro de Oro: Santiago del Moro se entregó a sí mismo el galardón

El papelón del Martín Fierro de Oro: Santiago del Moro se entregó a sí mismo el galardón

Otra sugestiva señal de continuidad de Franco Colapinto en la Fórmula 1

Otra sugestiva señal de continuidad de Franco Colapinto en la Fórmula 1

Lo último

Daniela Celis y un nuevo comunicado sobre el estado de salud de Thiago Medina: Es muy difícil

Daniela Celis y un nuevo comunicado sobre el estado de salud de Thiago Medina: "Es muy difícil"

Oriana Sabatini y Paulo Dybala anunciaron que esperan su primer hijo con un guiño a su historia de amor

Oriana Sabatini y Paulo Dybala anunciaron que esperan su primer hijo con un guiño a su historia de amor

Mundial sub-20: los tres chicos con raíces en Newells van por otra victoria con Argentina

Mundial sub-20: los tres chicos con raíces en Newell's van por otra victoria con Argentina

Pullaro: "No alcanza con gritar ni con hacerse el loquito"

En Chubut, el gobernador de Santa Fe y sus pares de Provincias Unidas volvieron a desmarcarse de Javier Milei y el kirchernismo. Reivindicaron la construcción de "una alternativa que mira al futuro desde la producción y el trabajo"
Pullaro: No alcanza con gritar ni con hacerse el loquito
Extorsiones a agencias de autos: acusaron al hombre que pasó de la banda de Alvarado a Los Monos
Policiales

Extorsiones a agencias de autos: acusaron al hombre que pasó de la banda de Alvarado a Los Monos

El Cultural Fontanarrosa muestra su nueva cara antes de la Feria del Libro de Rosario
La Ciudad

El Cultural Fontanarrosa muestra su nueva cara antes de la Feria del Libro de Rosario

Javkin cuestionó al gremio municipal: Cuando hay elecciones, empiezan estas cosas
La Ciudad

Javkin cuestionó al gremio municipal: "Cuando hay elecciones, empiezan estas cosas"

Humor de radio: Juliovich será reconocido en el Concejo por su extensa trayectoria
La Ciudad

Humor de radio: Juliovich será reconocido en el Concejo por su extensa trayectoria

Milei vuelve a viajar a Estados Unidos: tendrá una nueva reunión con Trump
Política

Milei vuelve a viajar a Estados Unidos: tendrá una nueva reunión con Trump

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La nueva marca que alcanzará Colapinto en la F1, en el GP de Singapur

La nueva marca que alcanzará Colapinto en la F1, en el GP de Singapur

Asesinaron de una puñalada a un hombre en Nuevo Alberdi

Asesinaron de una puñalada a un hombre en Nuevo Alberdi

El papelón del Martín Fierro de Oro: Santiago del Moro se entregó a sí mismo el galardón

El papelón del Martín Fierro de Oro: Santiago del Moro se entregó a sí mismo el galardón

Otra sugestiva señal de continuidad de Franco Colapinto en la Fórmula 1

Otra sugestiva señal de continuidad de Franco Colapinto en la Fórmula 1

Red Bull apunta a Alex Albon y esa decisión podría afectar el futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1

Red Bull apunta a Alex Albon y esa decisión podría afectar el futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1

Ovación
Un ex-Newells anotó un gol por primera vez en su nuevo equipo
OVACIÓN

Un ex-Newell's anotó un gol por primera vez en su nuevo equipo

Un ex-Newells anotó un gol por primera vez en su nuevo equipo

Un ex-Newell's anotó un gol por primera vez en su nuevo equipo

Otro escándalo en Independiente: Puma iniciaría acciones legales contra el club

Otro escándalo en Independiente: Puma iniciaría acciones legales contra el club

El rosarino que tuvo a Bielsa como técnico, jugó en el Charrúa y alcanzó la idolatría en México

El rosarino que tuvo a Bielsa como técnico, jugó en el Charrúa y alcanzó la idolatría en México

Policiales
Extorsiones a agencias de autos: acusaron al hombre que pasó de la banda de Alvarado a Los Monos
Policiales

Extorsiones a agencias de autos: acusaron al hombre que pasó de la banda de Alvarado a Los Monos

Le mordió el dedo a un policía y le dictaron prisión preventiva por dos meses

Le mordió el dedo a un policía y le dictaron prisión preventiva por dos meses

Nuevo Alberdi: identificaron al hombre apuñalado cerca de la ruta 34

Nuevo Alberdi: identificaron al hombre apuñalado cerca de la ruta 34

Central recordó a Ivana Garcilazo en el segundo aniversario de su asesinato

Central recordó a Ivana Garcilazo en el segundo aniversario de su asesinato

La Ciudad
Polémica por un cartel político en el Sindicato de Municipales de Rosario
La Ciudad

Polémica por un cartel político en el Sindicato de Municipales de Rosario

Javkin cuestionó al gremio municipal: Cuando hay elecciones, empiezan estas cosas

Javkin cuestionó al gremio municipal: "Cuando hay elecciones, empiezan estas cosas"

Humor de radio: Juliovich será reconocido en el Concejo por su extensa trayectoria

Humor de radio: Juliovich será reconocido en el Concejo por su extensa trayectoria

Fin de la Ley de Nietos: todo lo que hay que saber para acceder a la ciudadanía española

Fin de la Ley de Nietos: todo lo que hay que saber para acceder a la ciudadanía española

Unos 120 mil santafesinos buscan un segundo trabajo para llegar a fin de mes
La Ciudad

Unos 120 mil santafesinos buscan un segundo trabajo para llegar a fin de mes

Asesinaron de una puñalada a un hombre en Nuevo Alberdi
Policiales

Asesinaron de una puñalada a un hombre en Nuevo Alberdi

Ahijados presidenciales: el antídoto contra la maldición rusa
La Ciudad

Ahijados presidenciales: el antídoto contra la "maldición rusa"

Ya tiene fecha la venta de pasajes para los vuelos directos entre Rosario y Madrid
La Ciudad

Ya tiene fecha la venta de pasajes para los vuelos directos entre Rosario y Madrid

Creamos un idioma distinto con el cuerpo: la danza tribal estuvo presente en La Comarca

Por Mila Kobryn
La Ciudad

"Creamos un idioma distinto con el cuerpo": la danza tribal estuvo presente en La Comarca

Muerte súbita: ¿hay más casos en personas jóvenes?,¿cuál es la causa?

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Muerte súbita: ¿hay más casos en personas jóvenes?,¿cuál es la causa?

Crimen del camarógrafo: Había trece mensajes del acusado diciendo fui yo
Policiales

Crimen del camarógrafo: "Había trece mensajes del acusado diciendo 'fui yo'"

Otra sugestiva señal de continuidad de Franco Colapinto en la Fórmula 1

Por Gustavo Conti
Ovación

Otra sugestiva señal de continuidad de Franco Colapinto en la Fórmula 1

El tiempo en Rosario: un martes con la temperatura máxima cada vez más alta
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un martes con la temperatura máxima cada vez más alta

El dólar subió y los bonos bajaron pese a la liquidación del agro
Economía

El dólar subió y los bonos bajaron pese a la liquidación del agro

La deuda externa argentina alcanzó un récord: 305.043 millones de dólares
Economía

La deuda externa argentina alcanzó un récord: 305.043 millones de dólares

Otro barra de Newells preso: en 100 allanamientos cayó Zapa y decenas de detenidos 
Policiales

Otro barra de Newell's preso: en 100 allanamientos cayó Zapa y decenas de detenidos 

Impulsan acuerdo con Google y Waze para mejorar el tránsito 
La Ciudad

Impulsan acuerdo con Google y Waze para mejorar el tránsito 

Piden penas de entre 6 y 20 años de cárcel para una banda de secuestradores
POLICIALES

Piden penas de entre 6 y 20 años de cárcel para una banda de secuestradores

En Santa Fe colocaron 141 mil dosis gratuitas de la vacuna del dengue
Salud

En Santa Fe colocaron 141 mil dosis gratuitas de la vacuna del dengue

Litoral tiene su franquicia en el Súper Rugby Américas: Capibaras XV
Ovación

Litoral tiene su franquicia en el Súper Rugby Américas: Capibaras XV

Presentaron Bioferia en Rosario: la sustentabilidad llega a la ex-Rural
La Ciudad

Presentaron Bioferia en Rosario: la sustentabilidad llega a la ex-Rural

Cumpleaños de terror: la Policía entró en su pieza por un allanamiento erróneo
La Ciudad

Cumpleaños de terror: la Policía entró en su pieza por un allanamiento erróneo

En medio de protestas, Milei arrancó la campaña en Ushuaia
Política

En medio de protestas, Milei arrancó la campaña en Ushuaia

Crece el escándalo por vínculos de José Luis Espert con un narco
Política

Crece el escándalo por vínculos de José Luis Espert con un narco