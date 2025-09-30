Un ex-Newell's anotó un gol por primera vez en su nuevo equipo, aunque no sirvió de mucho porque perdió

Llegó a mitad de año a México y ya jugó más de 700 minutos, aunque hasta ahora no había podido convertir.

En las horas previas al debut en el torneo Clausura ante Independiente Rivadavia, Newell's se desprendió a mitad de año de uno de sus mejores jugadores del primer semestre: Tomás Jacob. El jugador emigró a México para jugar en Necaxa, donde el fin de semana marcó su primer gol.

Jacob se formó en las inferiores de Newell's como defensor, aunque con la llegada de Cristian Fabbiani a la dirección técnica del primer equipo también jugó de volante. En esa posición rindió muy bien, al punto que se afianzó como titular y terminó siendo uno de los futbolistas rojinegros más regulares del torneo Apertura.

Sus buenos rendimientos lo pusieron en el radar del Necaxa, cuyo director técnico es el argentino Fernando Gago. El santafesino ya jugó más de 700 minutos en el equipo mexicano, repartidos en algunos partidos de la Leagues Cup y Liga MX.

Derrota del Necaya en México

El domingo, su equipo se enfrentó al Atlas de Diego Cocca. Los dos llegaban con una pobre campaña y casi en el fondo de la tabla, y necesitaban el triunfo para empezar a levantar cabeza en un torneo muy competivo.

Y allí, en Guadalajara, Jacob marcó su primer gol con la casaca del Necaxa. Hasta ese momento, había jugado 622 minutos en el equipo de Gago. Fue a los 17 minutos del primer tiempo y sirvió para que su equipo se pusiera 1 a 1, ya que Atlas estaba al frente en el marcador.

Al final el tanto del ex-Newell's no sirvió de mucho, ya que el conjunto de Cocca finalmente terminó ganando el partido por 3 a 2.

Necaxa marcha en el puesto 15 de la Liga MX. Jugó 11 partidos, aunque solo ganó dos. Empató 3 y perdió 6, y tiene una diferencia negativa significativa en goles: marcó 11 y le convirtieron 20. Tiene apenas 4 puntos más que Puebla, el último de la tabla.