Martin Fierro 2025: uno por uno, todos los ganadores de la gran noche de la televisión

"Margarita", la secuela de "Floricienta", se llevó 14 estatuillas doradas. También fueron premiadas figuras de la pantalla chica y programas de entretenimiento

La ficción "Margarita", el nuevo proyecto de Cris Morena, se alzo como la gran ganadora de la noche: el elenco se llevó 14 Martín Fierro

Este lunes por la noche, se vivió una nueva gala de los premios Martín Fierro . Una vez más, el galardón más importante de la televisión argentina se celebró en el Hotel Hilton de Puerto Madero, allí se reunieron las estrellas de la pantalla chica.

Como es cosumbre, en el evento de Aptra se premió a los productos televisivos en diferentes rubros, como ficción, noticieros, realities y programas de entretenimiento. Algunos de los ganadores más destacados fueron “Gran Hermano 2024”, “El Encargado”, “Margarita” y “Bake Off Famosos”. Cada uno de estos títulos se llevó varias estatuillas doradas a casa.

No obstante, el gran ganador de la noche en el terreno de la ficción fue la secuela de “Floricienta”, que se alzó con 14 Martin Fierro . Entre ellos se encuentra el premio “Revelación”, otorgado a Lola Abraldes, una de las actrices de “Margarita”, el nuevo proyecto de Cris Morena.

En la gala de este lunes también se premiaron a las grandes figuras del mundo televisivo argentino: Susana Giménez, Mirtha Legrand -quien fue reconocida como "Leyenda"- y Mariano Peluffo, entre otros, volvieron a casa con estatuillas doradas.

La conducción del evento estuvo a cargo de Santiago del Moro, quien, a final de la noche se otorgó a él mismo el galardón más importante: el Martín Fierro de Oro. Por otro lado, la gala también contó con las palabras de Luis Ventura, presidente de Aptra.

Por último, en la ceremonia también se vivió un momento "In Memorian", donde se recordó a las figuras de la televisión argentina que fallecieron el último año. Fueron homenajeados el periodista Jorge Lanata, el humorista Antonio Gasalla, la actriz Alejandra Darín y los actores Alberto Martín y René Bertrand.

Uno por uno, los ganadores de Martín Fierro 2025