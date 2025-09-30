Newell's-Estudiantes: la particular racha del Pincha cuando juega de visitante con Merlos como árbitro Los rojinegros necesitan ganar para salir del fondo de la tabla. A su rival no le va bien fuera de casa con Marlos 30 de septiembre 2025 · 16:55hs

Newell's recibe este martes a Estudiantes en un partido clave para tratar de superar su crisis futbolística y no perder la ilusión de clasificarse a los playoffs, algo que no consiguió en el torneo Apertura. El partido se jugará a las 19 en el Coloso y el árbitro será Andrés Merlos.

A propósito del juez, hay un dato estadístico que parece poner a Estudiantes en una posición desfavorable para su enfrentamiento ante Newell's en el estadio Marcelo Bielsa: es que, de las 11 veces que Merlos fue el árbitro cuando el Pincha jugó como visitante, el equipo de La Plata solo pudo ganar una.

Según el sitio Datazo Pincha, que da cuenta de información referida a Estudiantes, el equipo actualmente conducido por Eduardo Domínguez fue dirigido por Merlos en 23 ocasiones. Y los números le dan mal: ganó solo cinco partidos, empató 6 y perdió 12.

Estudiantes casi siempre pierde con Merlos Pero el dato más impactante es que de esas derrotas, 11 fueron cuando el León jugó fuera de La Plata. Con Merlos como árbitro, Estudiantes no festeja un triunfo de visitante desde hace 11 años.

El otro dato que puede interesar a los hinchas de Newell's amantes de las estadísticas es que de esas 11 derrotas del Pincha como visitante con Merlos como árbitro, dos fueron en Rosario y contra el equipo rojinegro: 0-1 en 2014 y 2-4 en 2021.