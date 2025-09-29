La Capital | Ovación | Rugby

Un paso histórico para el rugby local: Litoral tiene su franquicia en el Súper Rugby Américas

Litoral se convirtió en la cuarta franquicia argentina en el importante torneo continental que potenciará todo el rugby de la región. El nombre: Capibaras XV

29 de septiembre 2025 · 19:20hs
Capibaras VX

Capibaras VX, el nombre de la selección de rugby del Litoral que competirá en el Súper Rugby Américas.

El rugby del Litoral se codeará a partir de 2026 con los mejores de Sudamérica. La selección de las tres uniones que la componen, Rosario, Santa Fe y Entre Ríos, se llamará Capibaras XV y jugará en 2026 en el Súper Rugby Américas. Un anuncio que se hizo oficial este lunes en la Casa de Gobierno provincial.

Hacía rato que Litoral buscaba tener representación en el torneo continental, como las otras tres franquicias argentinas: Pampas, Dogos XV y Tarucas. La Unión Argentina de Rugby lo anunció hace unos días y se hizo oficial ahora.

El acuerdo lo rubricaron los representantes de las tres uniones y por supuesto que Rosario tendrá una gran pata por ser el que más equipos le aporta al Regional del Litoral. Faltaba oficializar el nombre y fue Capibaras XV.

Se hizo en reconocimiento al capibara, conocido en la Argentina también como carpincho, que es el roedor más grande del mundo y un animal autóctono de todo el litoral.

La presentación se hizo en Casa de Gobierno y, además de las máximas autoridades de las uniones, estuvieron las máximas de las dos provincias: Maximiliano Pullaro, el gobernador de Santa Fe, y Rogelio Frigerio, el de Entre Ríos.

También estuvo presente el exPuma Leo Senatore, quien remarcó que “para todos los que jugamos al rugby alguna vez, es un sueño tener esto en la región. Capibaras XV tiene que ser el mejor equipo de Sudamérica y debemos lograr que todos quieran ser parte de este desafío”. Emiliano Boffelli, otro Puma, también participó del acto en el Salón Blanco.

En tanto que Matías Gorosito, tesorero y representante de la UAR en la presentación, aseguró que "esto marca un antes y un después para el rugby de la región".

Contra quiénes competirá el Litoral

El campeón actual Peñarol Rugby de Uruguay, las franquicias argentinas de Pampas de Buenos Aires, Dogos XV de Córdoba y Tarucas del Noroeste;, Selknam (Chile), Yacare XV (Paraguay) y Cobras Brasil Rugby (Brasil) serán los rivales de los litoraleños.

>>Leer más: Rugby Championship: Los Pumas estuvieron un tiempo a la altura pero no pudieron con los Springboks

La firma del convenio se hizo la semana pasada con el presidente de Sudamérica Rugby, Marcello Calandra, y participaron de la misma Gabriel Travaglini, presidente de la Unión Argentina de Rugby y Carlos Fertonani, CEO de Santa Fe Producciones que aportará a la comercialización y sponsorización indispensable.

Como garantes del acuerdo, participaron Rubén González Fresneda, presidente de la Unión de Rugby de Rosario; Martín Cipriani, el titular de la Unión Entrerriana de Rugby y el par de ambos Enrique Patrizi, de la Unión Santafesina de Rugby.

Cómo será la competencia y dónde jugará

La competencia abarcará de mediados de febrero a mediados de junio, serán 14 fechas ida y vuelta, para luego pasar a semifinales y finales.

Otro tema a decidir, además del nombre de la selección que vio la luz este lunes, son las canchas a utilizar que deben contar con iluminación artificial.

Y se montará una cancha en el hipódromo para que Capibaras XV juegue allí 4 de los 7 partidos. Santa Fe será sede en dos y Paraná en el restante.

A su vez, el 15 de octubre se presentarán el cuerpo técnico y la primera convocatoria de jugadores que harán historia en un torneo que se inició en 2020 y crece año tras año.

Noticias relacionadas
Duendes tendrá que apelar a todo su oficio para poder superar a un rival muy complicado. 

Duendes va por la final del Torneo del Interior en Córdoba

Después de un córner a favor, llegó el tiro de esquina en contra y el gol de Leandro N. Alem a los 5 minutos. Al toque a Argentino le harían el segundo.

A Argentino lo madrugaron en General Rodríguez y terminó goleado por Leandro N. Alem

La historia reciente de Instagram de Aníbal Colapinto y la de antes de que Franco volviera a la Fórmula 1.

Otra sugestiva señal de continuidad de Franco Colapinto en la Fórmula 1

Ayelén Stepnik y Lucha Aymar, arriba de la autobomba por Rosario, a días del podio olímpico del hockey. 

A 25 años del primer podio olímpico del hockey argentino, con el aporte de Leonas rosarinas

Ver comentarios

Las más leídas

La nueva marca que alcanzará Colapinto en la F1, en el GP de Singapur

La nueva marca que alcanzará Colapinto en la F1, en el GP de Singapur

Un clásico bar del Paseo del Siglo cerró sus puertas sorpresivamente después de 36 años

Un clásico bar del Paseo del Siglo cerró sus puertas sorpresivamente después de 36 años

Pepe Grimolizzi: Central fue el único que aceptó jugar la Conmebol

Pepe Grimolizzi: "Central fue el único que aceptó jugar la Conmebol"

Aeropuerto: ya tiene fecha la venta de pasajes para los vuelos Rosario-Madrid

Aeropuerto: ya tiene fecha la venta de pasajes para los vuelos Rosario-Madrid

Lo último

Cronograma de pago de haberes de septiembre a los trabajadores provinciales

Cronograma de pago de haberes de septiembre a los trabajadores provinciales

El dólar subió y los bonos bajaron pese a la liquidación del agro

El dólar subió y los bonos bajaron pese a la liquidación del agro

El índice de inflación de septiembre sería mayor al 2 por ciento

El índice de inflación de septiembre sería mayor al 2 por ciento

Unos 120 mil santafesinos buscan un segundo trabajo para llegar a fin de mes

El dato surge del informe de la Comisión de Asuntos Laborales de Diputados y expone nuevas formas de supervivencia de los santafesinos
Unos 120 mil santafesinos buscan un segundo trabajo para llegar a fin de mes
Crimen del camarógrafo: Había trece mensajes del acusado diciendo fui yo
Policiales

Crimen del camarógrafo: "Había trece mensajes del acusado diciendo 'fui yo'"

Creamos un idioma distinto con el cuerpo: la danza tribal estuvo presente en La Comarca
La Ciudad

"Creamos un idioma distinto con el cuerpo": la danza tribal estuvo presente en La Comarca

El dólar subió y los bonos bajaron pese a la liquidación del agro
Economía

El dólar subió y los bonos bajaron pese a la liquidación del agro

Impulsan acuerdo con Google y Waze para mejorar el tránsito 
La Ciudad

Impulsan acuerdo con Google y Waze para mejorar el tránsito 

Otro barra de Newells preso: en 100 allanamientos cayó Zapa y decenas de detenidos 
Policiales

Otro barra de Newell's preso: en 100 allanamientos cayó Zapa y decenas de detenidos 

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La nueva marca que alcanzará Colapinto en la F1, en el GP de Singapur

La nueva marca que alcanzará Colapinto en la F1, en el GP de Singapur

Un clásico bar del Paseo del Siglo cerró sus puertas sorpresivamente después de 36 años

Un clásico bar del Paseo del Siglo cerró sus puertas sorpresivamente después de 36 años

Pepe Grimolizzi: Central fue el único que aceptó jugar la Conmebol

Pepe Grimolizzi: "Central fue el único que aceptó jugar la Conmebol"

Aeropuerto: ya tiene fecha la venta de pasajes para los vuelos Rosario-Madrid

Aeropuerto: ya tiene fecha la venta de pasajes para los vuelos Rosario-Madrid

Otro barra de Newells preso: en 100 allanamientos cayó Zapa y decenas de detenidos 

Otro barra de Newell's preso: en 100 allanamientos cayó Zapa y decenas de detenidos 

Ovación
A Argentino lo madrugaron en General Rodríguez y terminó goleado por Leandro N. Alem

Por Juan Iturrez
Ovación

A Argentino lo madrugaron en General Rodríguez y terminó goleado por Leandro N. Alem

A Argentino lo madrugaron en General Rodríguez y terminó goleado por Leandro N. Alem

A Argentino lo madrugaron en General Rodríguez y terminó goleado por Leandro N. Alem

Otra sugestiva señal de continuidad de Franco Colapinto en la Fórmula 1

Otra sugestiva señal de continuidad de Franco Colapinto en la Fórmula 1

A 25 años del primer podio olímpico del hockey argentino, con el aporte de Leonas rosarinas

A 25 años del primer podio olímpico del hockey argentino, con el aporte de Leonas rosarinas

Policiales
Crimen del camarógrafo: Había trece mensajes del acusado diciendo fui yo
Policiales

Crimen del camarógrafo: "Había trece mensajes del acusado diciendo 'fui yo'"

Otro barra de Newells preso: en 100 allanamientos cayó Zapa y decenas de detenidos 

Otro barra de Newell's preso: en 100 allanamientos cayó Zapa y decenas de detenidos 

Un condenado a prisión perpetua por el crimen de un camarógrafo en San Lorenzo

Un condenado a prisión perpetua por el crimen de un camarógrafo en San Lorenzo

El primer uso de pistolas Taser en Rosario fue por la agresión a una suboficial

El primer uso de pistolas Taser en Rosario fue por la agresión a una suboficial

La Ciudad
Creamos un idioma distinto con el cuerpo: la danza tribal estuvo presente en La Comarca
La Ciudad

"Creamos un idioma distinto con el cuerpo": la danza tribal estuvo presente en La Comarca

Unos 120 mil santafesinos buscan un segundo trabajo para llegar a fin de mes

Unos 120 mil santafesinos buscan un segundo trabajo para llegar a fin de mes

Presentaron Bioferia en Rosario: la sustentabilidad llega a la ex-Rural

Presentaron Bioferia en Rosario: la sustentabilidad llega a la ex-Rural

Impulsan acuerdo con Google y Waze para mejorar el tránsito 

Impulsan acuerdo con Google y Waze para mejorar el tránsito 

¿Se van a sentar con Espert?: el peronismo quiere correr al diputado por presunto nexo narco
Política

"¿Se van a sentar con Espert?": el peronismo quiere correr al diputado por presunto nexo narco

Problemas con las facturas de luz: la EPE rechazó las denuncias de aumentos desmedidos
La Ciudad

Problemas con las facturas de luz: la EPE rechazó las denuncias de aumentos desmedidos

Aeropuerto de Rosario: finalizó la demolición de un sector y avanza la nueva pista
La Ciudad

Aeropuerto de Rosario: finalizó la demolición de un sector y avanza la nueva pista

Congresos y diversas actividades organizados por la UNR impulsaron el turismo en Rosario
La Ciudad

Congresos y diversas actividades organizados por la UNR impulsaron el turismo en Rosario

Este lunes cierran los negocios por el Día del Empleado de Comercio
La Ciudad

Este lunes cierran los negocios por el Día del Empleado de Comercio

Cáncer de colon: médicos piden que la colonoscopía se haga a partir de los 45 años
Salud

Cáncer de colon: médicos piden que la colonoscopía se haga a partir de los 45 años

Triple femicidio: detuvieron a otro joven y ya son seis los implicados en la causa
Información General

Triple femicidio: detuvieron a otro joven y ya son seis los implicados en la causa

El Concejo quiere habilitar taxis con motores que consumen menos

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

El Concejo quiere habilitar taxis con motores que consumen menos

Ovalada tras las rejas: se hizo otro match de rugby en la Unidad Penitenciaria de Rosario
La Ciudad

Ovalada tras las rejas: se hizo otro match de rugby en la Unidad Penitenciaria de Rosario

Atrapados en un búnker y acusados de intentar matar a la mujer que les prohibía vender
POLICIALES

Atrapados en un búnker y acusados de intentar matar a la mujer que les prohibía vender

En qué calles ya no se podrá estacionar el auto en 45° desde esta semana
La Ciudad

En qué calles ya no se podrá estacionar el auto en 45° desde esta semana

Villa Hortensia viajó a la Edad Media y celebró a Tolkien en La Comarca
La Ciudad

Villa Hortensia viajó a la Edad Media y celebró a Tolkien en La Comarca

Nelson Castro debutó como director de orquesta en el Festival de Bandas 
La Ciudad

Nelson Castro debutó como director de orquesta en el Festival de Bandas 

Confirman perpetua a un narco venadense por instigar el crimen de una joven
POLICIALES

Confirman perpetua a un narco venadense por instigar el crimen de una joven

Rosario presentó en la FIT 2025 un innovador portal de promoción turística
La Ciudad

Rosario presentó en la FIT 2025 un innovador portal de promoción turística

Con embajadores de Newells, Argentina venció a Cuba en su debut en el Mundial sub-20
Ovación

Con embajadores de Newell's, Argentina venció a Cuba en su debut en el Mundial sub-20

Central viajó a La Plata con una clara misión y metió mucho efectivo en sus bolsillos

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central viajó a La Plata con una clara misión y metió mucho "efectivo" en sus bolsillos

El tiempo en Rosario: un lunes muy agradable en una semana de mucho calor
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un lunes muy agradable en una semana de mucho calor

Todo vacante en el Quini 6, que acumula un pozo de $4.200.000.000
Información General

Todo vacante en el Quini 6, que acumula un pozo de $4.200.000.000

En modo campaña, Milei tiene previsto desembarcar esta semana en Rosario

Por Javier Felcaro
Política

En modo campaña, Milei tiene previsto desembarcar esta semana en Rosario