Un paso histórico para el rugby local: Litoral tiene su franquicia en el Súper Rugby Américas

Litoral se convirtió en la cuarta franquicia argentina en el importante torneo continental que potenciará todo el rugby de la región. El nombre: Capibaras XV

Capibaras VX, el nombre de la selección de rugby del Litoral que competirá en el Súper Rugby Américas.

El rugby del Litoral se codeará a partir de 2026 con los mejores de Sudamérica. La selección de las tres uniones que la componen, Rosario, Santa Fe y Entre Ríos, se llamará Capibaras XV y jugará en 2026 en el Súper Rugby Américas . Un anuncio que se hizo oficial este lunes en la Casa de Gobierno provincial.

Hacía rato que Litoral buscaba tener representación en el torneo continental, como las otras tres franquicias argentinas: Pampas, Dogos XV y Tarucas. La Unión Argentina de Rugby lo anunció hace unos días y se hizo oficial ahora.

El acuerdo lo rubricaron los representantes de las tres uniones y por supuesto que Rosario tendrá una gran pata por ser el que más equipos le aporta al Regional del Litoral. Faltaba oficializar el nombre y fue Capibaras XV.

Se hizo en reconocimiento al capibara, conocido en la Argentina también como carpincho, que es el roedor más grande del mundo y un animal autóctono de todo el litoral.

La presentación se hizo en Casa de Gobierno y, además de las máximas autoridades de las uniones, estuvieron las máximas de las dos provincias: Maximiliano Pullaro, el gobernador de Santa Fe, y Rogelio Frigerio, el de Entre Ríos.

También estuvo presente el exPuma Leo Senatore, quien remarcó que “para todos los que jugamos al rugby alguna vez, es un sueño tener esto en la región. Capibaras XV tiene que ser el mejor equipo de Sudamérica y debemos lograr que todos quieran ser parte de este desafío”. Emiliano Boffelli, otro Puma, también participó del acto en el Salón Blanco.

En tanto que Matías Gorosito, tesorero y representante de la UAR en la presentación, aseguró que "esto marca un antes y un después para el rugby de la región".

Contra quiénes competirá el Litoral

El campeón actual Peñarol Rugby de Uruguay, las franquicias argentinas de Pampas de Buenos Aires, Dogos XV de Córdoba y Tarucas del Noroeste;, Selknam (Chile), Yacare XV (Paraguay) y Cobras Brasil Rugby (Brasil) serán los rivales de los litoraleños.

La firma del convenio se hizo la semana pasada con el presidente de Sudamérica Rugby, Marcello Calandra, y participaron de la misma Gabriel Travaglini, presidente de la Unión Argentina de Rugby y Carlos Fertonani, CEO de Santa Fe Producciones que aportará a la comercialización y sponsorización indispensable.

Como garantes del acuerdo, participaron Rubén González Fresneda, presidente de la Unión de Rugby de Rosario; Martín Cipriani, el titular de la Unión Entrerriana de Rugby y el par de ambos Enrique Patrizi, de la Unión Santafesina de Rugby.

Cómo será la competencia y dónde jugará

La competencia abarcará de mediados de febrero a mediados de junio, serán 14 fechas ida y vuelta, para luego pasar a semifinales y finales.

Otro tema a decidir, además del nombre de la selección que vio la luz este lunes, son las canchas a utilizar que deben contar con iluminación artificial.

Y se montará una cancha en el hipódromo para que Capibaras XV juegue allí 4 de los 7 partidos. Santa Fe será sede en dos y Paraná en el restante.

A su vez, el 15 de octubre se presentarán el cuerpo técnico y la primera convocatoria de jugadores que harán historia en un torneo que se inició en 2020 y crece año tras año.