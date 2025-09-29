La Capital | La Ciudad | muertes

Muerte súbita: ¿hay más casos en personas jóvenes?,¿cuál es la causa?

En el Día Mundial del Corazón, especialistas analizan las últimas muertes inesperadas que tienen como protagonistas a adolescentes y deportistas

29 de septiembre 2025 · 20:51hs
En todos lo clubes deben instalarse cardiodesfibriladores que puedan ayudar a reanimar a una persona que tiene un paro cardíaco

En las últimas semanas tres adolescentes, todos de 13 años, murieron en Córdoba de manera súbita mientras realizaban actividad física. Uno de esos decesos se produjo este fin de semana, en una cancha de fútbol. A la consternación producida por esta tragedia se sumó el inesperado fallecimiento de una joven jugadora de hockey de 43 años, de La Plata, quien se descompensó en un partido. En el Día Mundial del Corazón, los cardiólogos analizan si efectivamente hay más casos que décadas atrás, cuáles son los controles médicos necesarios de acuerdo a las edades y qué maniobras deben realizarse si una persona tiene un paro cardíaco.

En Rosario y zona, en los últimos años, distintos episodios conmocionaron a la opinión pública: muertes inesperadas en el contexto de prácticas deportivas, que tuvieron como protagonistas a personas jóvenes, sin aparentes problemas de salud.

El médico cardiólogo Esteban San Dámaso, especialista en cardiología del deporte y miembro de la Sociedad de Cardiología de Rosario, dijo a La Capital que en la Argentina no se cuenta con estadísticas que permitan determinar si hay más casos que hace 20 o 30 años, por ejemplo. Por eso las entidades científicas del país están armando un registro para contar con datos concretos. De todos modos, dijo el profesional: "Llama la atención que se produzcan tantas muertes súbitas (como ocurrió en Córdoba) y sobre todo en adolescentes, ya que estos episodios en el inicio de la pubertad no son para nada frecuentes".

"Quizá —reflexionó el cardiólogo— hoy se conocen más estos hechos porque salen en los medios, y uno se entera de hechos que se dan en otras provincias; pero al no tener estadísticas no lo sabemos".

En Argentina estas muertes súbitas ocurren, en su mayoría, fuera del ámbito hospitalario: en la calle, el hogar, en clubes y otros espacios públicos. De allí que es "muy importante que se cumpla con la ley que exige que haya cardiodesfibriladores en lugares clave como clubes, supermercados y shoppings, y que además la gente haga los cursos de RCP (resucitación cardiopulmonar), que pueden salvar vidas", dijo San Dámaso.

En Rosario y zona

Hace poco más de un año, el Club Atlético Unión de Arroyo Seco, fue escenario de una tragedia cuando Lautaro Maffini, un niño de 12 años, se descompensó en medio de una práctica de fútbol y murió.

También causó conmoción el caso de un polista de Venado Tuerto que perdió la vida en esa ciudad tras descompensarse y caer de su caballo. Tenía 42 años.

En septiembre de 2024 la Copa Pymes de fútbol, un concurrido torneo amateur que se desarrolla en Funes, fue noticia cuando pudieron reanimar a un joven de 27 años se descompensó mientras jugaba un partido.

San Dámaso destacó que es "fundamental" realizarse un electrocardiograma y una ergometría. La recomendación, enfatizó, es para toda persona por encima de los 30 años, "haga deporte o no". Además es necesario análisis de laboratorio donde el médico pueda evaluar si ese paciente tiene el colesterol elevado, diabetes u otros problemas que no suelen dar síntomas y pueden afectar al corazón.

Estos estudios "nos ayudan a detectar patologías, que muchas veces pueden ser congénitas". El profesional señaló: "Solemos encontrar problemas, que tratados a tiempo, evitan un hecho trágico, y esto lo vemos en personas aparentemente sanas".

El rol del estrés en el corazón

"Cuando vienen al consultorio del cardiólogo los pacientes plantean que están estresados, la mayoría por sobrecarga laboral, por tener poco tiempo de descanso y de ocio. Nos cuentan que duermen mal, que están ansiosos o agotados, y sin dudas esto influye en la salud del corazón", señaló el médico.

Y añadió que "muchas de estas personas no hacen actividad física regular, y después, el fin de semana o un día determinado juegan al fútbol o salen a correr, lo que es contraproducente. Lo que sí se recomienda es la actividad física regular, con todos los controles cardíacos hechos en forma previa, y luego periódicos".

La buena noticia, dijo el especialista, es que "cada vez más en los gimnasios, los grupos de running, los personal trainer en Rosario tienen conciencia sobre esto y exigen chequeos a sus alumnos".

¿Hay síntomas?

La muerte súbita, justamente, tiene un impacto enorme en la sociedad porque suele darse en personas que en general no tienen conocimiento de padecer algún problema del corazón, y están en aparente buen estado de salud. "Solo un tercio de quienes tienen un episodio presentan en forma anticipada algún tipo de malestar: dolor en el pecho, en la espalda, falta de aire, que en general suele pasarse por alto porque es gente joven que al no tener antecedentes no identifica esas señales como problema", comentó el cardiólogo.

La Sociedad Argentina de Cardiología apunta a adquirir ciertos hábitos, como prevención primaria de la muerte súbita. "Es necesario adoptar un estilo de vida saludable: alimentación adecuada, ejercicios físicos periódicos, no fumar, controlar la presión arterial y los valores de azúcar y colesterol, y visitar periódicamente al cardiólogo para realizar chequeos y poder detectar en forma precoz cualquier enfermedad cardíaca".

También destacan la importancia de la velocidad con la que se reaccione para socorrer a una víctima que cae desplomada. "Por cada minuto de retraso en actuar, se pierde un 10 % de posibilidades de rescatar a esa persona", de allí que sea indispensable conocer las maniobras de RCP.

