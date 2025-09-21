Moski, Mernuel y Bauletti: quiénes son y por qué se separó el trío de streamers

Moski anunció su salida del trió que integraba junto a Mernuel y Bauletti. Quiénes son los Mernosketti , por qué son famosos y qué pasó entre ellos

El mundo del streaming argentino vive días convulsionados. El trío Mernosketti , integrado por los creadores Moski, Mernuel y Bauletti , se fracturó tras el sorpresivo anuncio de Moski, quien decidió abandonar el grupo y abrir un nuevo camino lejos de sus compañeros.

La noticia se conoció a mediados de septiembre, cuando el streamer comunicó que ya no formaría parte del equipo. En sus palabras, necesitaba alejarse de las cámaras y replantear su futuro profesional. Su decisión incluyó un cambio radical: mudarse a Dubái y planear nuevos proyectos en solitario.

Moski, Mernuel y Bauletti saltaron a la popularidad en plataformas como Kick y YouTube, donde transmitían videojuegos, entrevistas, desafíos y charlas en vivo. Su estilo descontracturado, plagado de humor y complicidad, les permitió construir una comunidad fiel y ubicarse entre los streamers más seguidos del país.

El grupo funcionó como una marca conjunta bajo el nombre Mernosketti, que derivaba de la unión de sus apodos. En poco tiempo, se convirtieron en referentes de una generación de creadores digitales que mezclan entretenimiento, improvisación y cercanía con sus seguidores.

Embed - Mernuel, Moski y Bauleti fueron a Colorama y le contaron a Julio Leiva cómo se conocieron.

Qué pasó con Moski

El quiebre se produjo cuando Moski anunció públicamente que se alejaba del proyecto sin haberlo dialogado previamente con Mernuel y Bauletti. Además, cuestionó el contenido que realizaban juntos, lo que generó malestar en sus excompañeros.

“Me dolieron mucho las formas”, admitió Mernuel en una transmisión. Bauletti, en tanto, se mostró molesto por las críticas pero reivindicó lo logrado: “Estoy orgulloso del contenido que hicimos juntos”.

En paralelo, Moski publicó un video en YouTube en el que explicó los motivos de su decisión. Dijo sentirse “solo, quemado y con problemas mentales” y aseguró que había intentado hablar con sus compañeros, aunque no encontró espacio para hacerlo.

Repercusiones y futuro del trío

La ruptura generó un fuerte revuelo en la comunidad streamer. Los seguidores de Mernosketti se dividieron entre quienes apoyan a Moski y quienes respaldan a Mernuel y Bauletti.

Lejos de quedarse quieto, Moski ya anunció un nuevo proyecto junto a otro creador, conocido como Dami “La Banana Rancia”, con quien buscará generar contenido distinto. Mientras tanto, Mernuel y Bauletti continúan transmitiendo bajo su propio sello, aunque con el desafío de sostener la base de fans sin la tercera pata del grupo.

El futuro de la relación entre los tres aún es incierto. Por ahora, no hay señales de reconciliación, pero tanto Mernuel como Bauletti dejaron la puerta abierta a recomponer la relación en un clima menos conflictivo.