La Capital | Zoom | trío

Moski, Mernuel y Bauletti: quiénes son y por qué se separó el trío de streamers

Moski anunció su salida del trió que integraba junto a Mernuel y Bauletti. Quiénes son los Mernosketti, por qué son famosos y qué pasó entre ellos

21 de septiembre 2025 · 09:01hs
Fin del famoso trío de streamers 

Fin del famoso trío de streamers 

El mundo del streaming argentino vive días convulsionados. El trío Mernosketti, integrado por los creadores Moski, Mernuel y Bauletti, se fracturó tras el sorpresivo anuncio de Moski, quien decidió abandonar el grupo y abrir un nuevo camino lejos de sus compañeros.

La noticia se conoció a mediados de septiembre, cuando el streamer comunicó que ya no formaría parte del equipo. En sus palabras, necesitaba alejarse de las cámaras y replantear su futuro profesional. Su decisión incluyó un cambio radical: mudarse a Dubái y planear nuevos proyectos en solitario.

Quiénes son y por qué son famosos

Moski, Mernuel y Bauletti saltaron a la popularidad en plataformas como Kick y YouTube, donde transmitían videojuegos, entrevistas, desafíos y charlas en vivo. Su estilo descontracturado, plagado de humor y complicidad, les permitió construir una comunidad fiel y ubicarse entre los streamers más seguidos del país.

>> Leer más: Los canales de streaming se afianzan en Argentina: cuáles son los más vistos

El grupo funcionó como una marca conjunta bajo el nombre Mernosketti, que derivaba de la unión de sus apodos. En poco tiempo, se convirtieron en referentes de una generación de creadores digitales que mezclan entretenimiento, improvisación y cercanía con sus seguidores.

Embed - Mernuel, Moski y Bauleti fueron a Colorama y le contaron a Julio Leiva cómo se conocieron. El episodio 7 de Colorama está disponible en el canal de YouTube de HISPA (link en bio). #colorama #hispa #julioleiva #mernuel #moski #bauleti @Julio Leiva @Mernuel @elmoskii_ @Santi
@hispaok

Mernuel, Moski y Bauleti fueron a Colorama y le contaron a Julio Leiva cómo se conocieron. El episodio 7 de Colorama está disponible en el canal de YouTube de HISPA (link en bio). #colorama #hispa #julioleiva #mernuel #moski #bauleti @Julio Leiva @Mernuel @elmoskii_ @Santi

sonido original - HISPA

Qué pasó con Moski

El quiebre se produjo cuando Moski anunció públicamente que se alejaba del proyecto sin haberlo dialogado previamente con Mernuel y Bauletti. Además, cuestionó el contenido que realizaban juntos, lo que generó malestar en sus excompañeros.

“Me dolieron mucho las formas”, admitió Mernuel en una transmisión. Bauletti, en tanto, se mostró molesto por las críticas pero reivindicó lo logrado: “Estoy orgulloso del contenido que hicimos juntos”.

Embed - MERNUEL CONFIRMA QUE SE PERDIO LA AMISTAD CON MOSKI #argentina #mernuel #bauleti #kick #mernosketti #moski #lacobraaa #davooxeneize

En paralelo, Moski publicó un video en YouTube en el que explicó los motivos de su decisión. Dijo sentirse “solo, quemado y con problemas mentales” y aseguró que había intentado hablar con sus compañeros, aunque no encontró espacio para hacerlo.

Repercusiones y futuro del trío

La ruptura generó un fuerte revuelo en la comunidad streamer. Los seguidores de Mernosketti se dividieron entre quienes apoyan a Moski y quienes respaldan a Mernuel y Bauletti.

Lejos de quedarse quieto, Moski ya anunció un nuevo proyecto junto a otro creador, conocido como Dami “La Banana Rancia”, con quien buscará generar contenido distinto. Mientras tanto, Mernuel y Bauletti continúan transmitiendo bajo su propio sello, aunque con el desafío de sostener la base de fans sin la tercera pata del grupo.

El futuro de la relación entre los tres aún es incierto. Por ahora, no hay señales de reconciliación, pero tanto Mernuel como Bauletti dejaron la puerta abierta a recomponer la relación en un clima menos conflictivo.

Noticias relacionadas
Una de esas historias de amor que surgen de la forma menos esperada

"El otro París": la comedia romántica de Netflix que arrasa en su semana de estreno

Rubén Cacho Deicas cumplió 73 años el 28 de enero de 2025.

Después de Los Palmeras, Cacho Deicas presentó a su nueva banda y anunció un gran show

La miniserie de Netflix que se roba todas las miradas con un elenco de lujo 

Netflix: dos superestrellas en un thriller psicológico que la rompe en el ranking

Oscar Lajad y Lucas Gerson interpretan a Gardel y Sinatra en Cuando Frank conoció a Carlitos, el exitoso musical que llega a Rosario.

Llega a Rosario un destacado musical que reúne a Sinatra y Gardel

Ver comentarios

Las más leídas

Rosario Central vs Talleres: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Rosario Central vs Talleres: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Encontraron una víbora yarará en un departamento de Puerto Norte

Encontraron una víbora yarará en un departamento de Puerto Norte

Renovaron el alerta meteorológico naranja en Rosario antes del Día de la Primavera

Renovaron el alerta meteorológico naranja en Rosario antes del Día de la Primavera

Fabbiani cambia la defensa de Newells con un raro movimiento de fichas

Fabbiani cambia la defensa de Newell's con un raro movimiento de fichas

Lo último

Fórmula 1: cuándo vuelve a correr Franco Colapinto y en dónde

Fórmula 1: cuándo vuelve a correr Franco Colapinto y en dónde

Benjamín Vicuña: La comunicación con La China Suárez hoy es a través de abogados

Benjamín Vicuña: "La comunicación con La China Suárez hoy es a través de abogados"

Moski, Mernuel y Bauletti: quiénes son y por qué se separó el trío de streamers

Moski, Mernuel y Bauletti: quiénes son y por qué se separó el trío de streamers

Por la baja de la natalidad, el nivel inicial tiene cada vez menos alumnos en Rosario

Los cambios culturales en la decisión de tener hijos están repercutiendo en los jardines. Ya no hay colas ni sorteos para inscripción en las escuelas más deseadas
Por la baja de la natalidad, el nivel inicial tiene cada vez menos alumnos en Rosario

Por Nicolás Maggi

Cruceros fluviales: piden que la Nación desarrolle medidas de promoción

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Cruceros fluviales: piden que la Nación desarrolle medidas de promoción

Milei en el tobogán: derrotas en cadena y una crisis que se acelera

Por Mariano D'Arrigo
Exclusivo suscriptores

Milei en el tobogán: derrotas en cadena y una crisis que se acelera

Provincias Unidas y LLA de Santa Fe activan la campaña en plena turbulencia

Por Javier Felcaro
Política

Provincias Unidas y LLA de Santa Fe activan la campaña en plena turbulencia

Antimileísmo puro, un candidato colado y una receta de los 90, la campaña de Fuerza Patria

Por Facundo Borrego
Política

Antimileísmo puro, un candidato colado y una receta de los 90, la campaña de Fuerza Patria

Cómo es convivir con una persona con diagnostico de Alzheimer precoz y por qué no hay que tenerle miedo

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Cómo es convivir con una persona con diagnostico de Alzheimer precoz y por qué "no hay que tenerle miedo"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Rosario Central vs Talleres: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Rosario Central vs Talleres: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Encontraron una víbora yarará en un departamento de Puerto Norte

Encontraron una víbora yarará en un departamento de Puerto Norte

Renovaron el alerta meteorológico naranja en Rosario antes del Día de la Primavera

Renovaron el alerta meteorológico naranja en Rosario antes del Día de la Primavera

Fabbiani cambia la defensa de Newells con un raro movimiento de fichas

Fabbiani cambia la defensa de Newell's con un raro movimiento de fichas

Detuvieron a un policía por narcomenudeo durante un allanamiento en zona sur

Detuvieron a un policía por narcomenudeo durante un allanamiento en zona sur

Ovación
Franco Colapinto y un domingo que venía bárbaro, pero se lo arruinó su ex compañero de Williams

Por Gustavo Conti
Ovación

Franco Colapinto y un domingo que venía bárbaro, pero se lo arruinó su ex compañero de Williams

Franco Colapinto y un domingo que venía bárbaro, pero se lo arruinó su ex compañero de Williams

Franco Colapinto y un domingo que venía bárbaro, pero se lo arruinó su ex compañero de Williams

Para Central es tiempo de pisar el acelerador ante un Talleres que llega contrariado

Para Central es tiempo de pisar el acelerador ante un Talleres que llega contrariado

A Alejo Veliz las ganas lo pueden y Ariel Holan apuesta todas su fichas a un 9 ganador

A Alejo Veliz las ganas lo pueden y Ariel Holan apuesta todas su fichas a un 9 ganador

Policiales
Secuestraron más de 800 dosis de drogas de diseño antes de una electrónica
Policiales

Secuestraron más de 800 dosis de drogas de diseño antes de una electrónica

Detuvieron a un policía por narcomenudeo durante un allanamiento en zona sur

Detuvieron a un policía por narcomenudeo durante un allanamiento en zona sur

Lanzaron una recompensa especial para esclarecer el crimen de una anciana en zona oeste

Lanzaron una recompensa especial para esclarecer el crimen de una anciana en zona oeste

Una mujer de 74 años sufrió un paro cardíaco y fue reanimada en la vereda

Una mujer de 74 años sufrió un paro cardíaco y fue reanimada en la vereda

La Ciudad
Cruceros fluviales: piden que la Nación desarrolle medidas de promoción

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Cruceros fluviales: piden que la Nación desarrolle medidas de promoción

Cómo es convivir con una persona con diagnostico de Alzheimer precoz y por qué no hay que tenerle miedo

Cómo es convivir con una persona con diagnostico de Alzheimer precoz y por qué "no hay que tenerle miedo"

Nuevos beneficios para los suscriptores de la tarjeta BLC: se suma Jumbo

Nuevos beneficios para los suscriptores de la tarjeta BLC: se suma Jumbo

Medicina fetal: cómo resolvieron un caso grave antes de que el bebé naciera

Medicina fetal: cómo resolvieron un caso grave antes de que el bebé naciera

Lanzaron una recompensa especial para esclarecer el crimen de una anciana en zona oeste
Policiales

Lanzaron una recompensa especial para esclarecer el crimen de una anciana en zona oeste

Estado de Palestina condiciona la causa Malvinas

Por Jorge Asís
Política

Estado de Palestina condiciona la causa Malvinas

El centro crece y el sur pierde: cómo proyectan el incremento poblacional para 2032

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

El centro crece y el sur pierde: cómo proyectan el incremento poblacional para 2032

Fin de la Ley de Nietos: refuerzan la atención en el consulado español

Por Nachi Saieg

La Ciudad

Fin de la Ley de Nietos: refuerzan la atención en el consulado español

Netflix: dos superestrellas en un thriller psicológico que la rompe en el ranking
Zoom

Netflix: dos superestrellas en un thriller psicológico que la rompe en el ranking

Rosario Central vs Talleres: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura
Ovación

Rosario Central vs Talleres: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Humedad en la ciudad: el truco alemán definitivo para evitar manchas en las paredes
Información General

Humedad en la ciudad: el truco alemán definitivo para evitar manchas en las paredes

El BCRA se desprendió de u$s1.100 millones en tres días para frenar al dólar
Economía

El BCRA se desprendió de u$s1.100 millones en tres días para frenar al dólar

Javier Milei confirmó que Argentina tiene muy avanzado un préstamo de Estados Unidos
politica

Javier Milei confirmó que Argentina tiene "muy avanzado" un préstamo de Estados Unidos

Piden explicaciones al gobierno provincial por partidas multimillonarias a asociaciones civiles
politica

Piden explicaciones al gobierno provincial por partidas multimillonarias a asociaciones civiles

Alejo Veliz le pone el hombro a Central y Ariel Holan volvió a incluirlo como titular

Por Guillermo Ferretti

Alejo Veliz le pone el hombro a Central y Ariel Holan volvió a incluirlo como titular

Newells se autoboicotea: las explosivas declaraciones de un DT que duró un semestre

"Newell's se autoboicotea": las explosivas declaraciones de un DT que duró un semestre

Cierra el aeropuerto hasta diciembre y reabrirá con récord de vuelos 
La Ciudad

Cierra el aeropuerto hasta diciembre y reabrirá con récord de vuelos 

Alerta motos: las lesiones graves y ocultas de estos accidentes

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Alerta motos: las lesiones graves y "ocultas" de estos accidentes

Milei culpó a la oposición por la crisis en los mercados: Quieren romper todo
Política

Milei culpó a la oposición por la crisis en los mercados: "Quieren romper todo"

Una fan de Lali denunció que fue agredida: Me pegaron por usar su remera
Información General

Una fan de Lali denunció que fue agredida: "Me pegaron por usar su remera"

Día de la Primavera: reforzarán los controles con más de 100 agentes
LA CIUDAD

Día de la Primavera: reforzarán los controles con más de 100 agentes

Juegos Suramericanos 2026: reprogramaron el inicio de la cuenta regresiva
Ovación

Juegos Suramericanos 2026: reprogramaron el inicio de la cuenta regresiva

Una familia de Rosario necesitó en agosto 1.275.857 pesos para no ser pobre
Economía

Una familia de Rosario necesitó en agosto 1.275.857 pesos para no ser pobre

Javkin presentó el nuevo programa para preservar los edificios históricos de Rosario
LA CIUDAD

Javkin presentó el nuevo programa para preservar los edificios históricos de Rosario