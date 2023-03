Zaira Nara evitó que un hombre se suicidara

La modelo describió el difícil momento, al que definió como un antes y un después para su vida. "Si se llegaba a caer en un auto donde había una familia, por ejemplo, se mataba él y a todos los que iban a en el auto. Yo estaba con una amiga y sentía que no nos podíamos ir, que con haber llamado a la policía y que lleguen los patrulleros en tan solo cuatro minutos, no era suficiente. Me acerqué y e dije que seguro alguien lo estaba esperando en su casa", compartió Zaira .

"Con mi amiga decidimos acercarnos para tirar la charla para otro lado. Ella le decía que esa situación (dijo que tenía muchas deudas) no da para que alguien se mate, que se iba a terminar lastimando y que iba a ser peor, porque no iba a lograr su cometido. Y ahí con esos dichos él levanta la mirada y me pregunta si yo era Zaira. Le dije que sí y que había pasado y que lo había visto", contó la hermana de Wanda Nara.

"Le dije 'pienso en que seguro tenés familia, que seguro alguien te está esperando en tu casa'. Le pregunté cómo había llegado hasta ahí y me dijo que en colectivo. Insistí con que lo que le había dicho mi amiga era verdad, que se iba a tirar y que se iba a lastimar, no te vas a morir, y que no es por ahí. La intención era sacarlo porque se estaba por tirar", continuó Zaira Nara.

Y el desenlace fue muy feliz, porque la conductora agregó: "Y fue como que aflojó. De repente conectó y me dice que tengo razón. Y hablando así, despacito, charlando, fue caminando agarrado de la reja hasta salir del puente. Me mató que diga 'tengo muchas deudas, no las puedo pagar, no tengo trabajo'. Era un tipo desesperado que llegó a eso. Nunca me había pasado de vivir una situación así de alguien que se quiera quitar la vida".