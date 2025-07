Qué pasó con Bendita TV: Beto Casella ausente y el estudio vacío

Bendita con un estudio vacío

El programa de televisión comenzó este jueves puntualmente a las 20.30. Con un plano general del estudio, los camarógrafos mostraron un estudio completamente vacío y se incluyeron con zócalos que versaban: "Hoy se enfermaron todos", "Qué mala suerte tenemos", "Todos con parte de enfermo".

Mientras enfocaban un muñeco de Beto Casella se escuchó: "Quedate, ya empieza Bendita". El programa continuó con los tapes que caracterizan al ciclo a mdoo de informes pero sin la presencia de su conductor y sus panelistas.

bendita tv

Qué pasa con Beto Casella y El Nueve

Minutos antes del inicio de Bendita, Beto Casella habló con LAM (América TV) y se refirió tanto a su ausencia del miércoles como a los conflictos que mantiene con El Nueve, el canal que emite el ciclo.

El conductor comenzó justificando su inasistencia de la noche anterior: "Anoche no fui porque me picaba la garganta, pero es verdad que a las 20:30 hay un estacionamiento donde entraría una terminal de colectivos entera y los compañeros no lo pueden usar. Me pareció injusto y lo planteé."

Casella hizo alusión a un reciente episodio que involucró al humorista Rodrigo Vagoneta, quien no pudo ingresar al canal con su auto. Una situación similar ya había ocurrido tiempo atrás con Rocío Marengo, quien fue invitada al programa pero no pudo asistir porque no le permitieron estacionar dentro del predio del canal.

"Siempre estuvo quebrada mi relación con Canal 9. Yo no quiero que me cuiden, quiero que me dejen trabajar tranquilo", continuó el conductor. Y agregó: “No pido nada, ni la ropa. Me la compro yo en la calle Avellaneda. No jodo para nada, entonces no me la compliques”.

Casella también dejó en claro que no está aferrado al canal ni a la emisora: "Yo no soy amigo de nadie en la radio ni en el canal. Si me plantean que no están cómodos, rápidamente busco otra cosa. Sé qué lugar voy a tener."

"No es un ultimátum, pero no me apego a ningún lugar. Si alguna vez sentimos que es irrespirable… veremos. Ellos no tienen ninguna obligación con nosotros, y nosotros tampoco con ellos. Es un contrato que se actualiza día a día porque les genera dinero", dijo contundente el conductor.

Embed

>> Leer más: Beto Casella no condujo Bendita en solidaridad con los trabajadores de El Nueve