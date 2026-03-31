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Tamara Paganini volvió a "Gran Hermano", después de ganarles un juicio millonario

La histórica participante volvió a la casa a 25 años de su primera aparición y de un proceso judicial contra la anterior productora del reality

31 de marzo 2026 · 10:55hs
Tamara Paganini

Tamara Paganini, subcampeona de la edición inaugural, regresó a la casa de "Gran Hermano" después de 25 años

Tamara Paganini regresó a la casa de “Gran Hermano” tras 25 años de su primera aparición. La histórica participante volvió al reality en el marco de la actual temporada titulada Generación Dorada, después de ganarle un juicio millonario a la anterior productora y de asegurar que su paso por el programa le había arruinado la vida.

Vale recordar que Tamara fue la subcampeona de la edición inaugural del reality, emitida en 2001. Quedó segunda después de Marcelo Corazza y por encima de Gastón Trezeguet, que devino en productor y panelista del programa a lo largo de los años.

El conductor Santiago Del Moro aseguró que su retorno es “una gran revancha, no sólo en el juego, sino en la vida”. Antes de ingresar a la casa, Paganini expresó, picante: “La casa es mía y todo lo demás son okupas. Hay que sacar a los okupas”.

Tamara apareció con Sasha, una oveja de peluche que la acompañó en su primer paso por el programa. “Esta es Sasha, la original. No solo sigo teniendo a Sasha, tengo muchas cosas de la casa de ‘Gran Hermano’ 1. Y en algún punto, siento que por algo yo guardé todo eso. Porque más allá de estar odiada con un montón de cosas en ese momento, 25 años después todavía tengo todo”, afirmó.

>> Leer más: Una exparticipante de "Gran Hermano", detenida por presunto robo de "viuda negra"

“¡Hola, hijos de p*ta! Cuando me fui era un pollito y ahora soy un halcón. Estoy muy feliz, muy, muy feliz de estar acá”, dijo al ingresar a la casa. “Me muero con las cámaras modernas de ahora. Ustedes tienen que ver lo que eran las cámaras que teníamos nosotros. No la pueden creer. Ay, estoy temblando”, agregó.

El juicio de Tamara Paganini contra "Gran Hermano"

La vuelta de Tamara fue sorpresiva porque, además de ser una participante histórica, también fue una de las más críticas contras el programa. Tras su salida en 2001, le hizo juicio a Telefe y la producción de ese momento. Según explicó en distintas instancias, su reclamo estaba vinculado a la forma en que fue editada dentro del programa y a las consecuencias que la fama tuvo en su vida. “Gran Hermano me destruyó la vida”, dijo en su momento.

El juicio duró aproximadamente 13 años y concluyó con un acuerdo económico entre las partes. Sin embargo, Paganini aclaró que su búsqueda con la denuncia no era conseguir dinero: “No quería plata, quería que me pidan perdón públicamente por todas las ediciones maliciosas que habían hecho conmigo”.

>> Leer más: "Gran Hermano generación dorada", una nueva resurrección de un formato conocido

Las críticas de Gastón Trezeguet a Tamara Paganini

Gastón Trezeguet, actual productor y panelista del reality, criticó duramente a su excompañera de casa. “¿Quiero creer que va a devolver toda la plata que le sacó a las empresas porque supuestamente le había hecho mal Gran Hermano? Digo, sería lo más justo, ¿no?”, escribió en su cuenta de X.

También replicó un mensaje que recuperaba declaraciones que Paganini había hecho en su contra cuando él comenzó a trabajar para el programa. “Lamer las botas a cambio de que te den de comer. Cada quien hace de uno mismo lo que quiere. Yo prefiero no hacer de perrito. Y si tengo que romper bolsas de basura para encontrar comida, lo hago, antes de sumirme por una olla de comida. No juzgo, se hace lo que se puede, solo que me aburre. Besitos”, había dicho ella. “Es un orgullo para mí no morder la mano del que te da de comer. Debería serlo para todos”, replicó él.

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