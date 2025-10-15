Programación día por día del Festival de Cosquín: La Sole festeja 30 años y Milo J cierra la 66º edición

La fiesta del Folklore fue presentada en Rosario y se conoció la grilla de artista, precio de entrada y cómo adquirirlas para el evento en la ciudad de Córdoba

El festival de Cosquín fue presentado en el Monumento a la Bandera en Rosario

Honrando los 300 años de Rosario , el Festival Nacional de Floklore de Cosquín realizó la presentación oficial en la ciudad y con Soledad Pastorutti como invitada especial. Durante una semana la música tradicional de Argentina hará vibra a la ciudad de Córdoba de la mano de reconocidos artistas como Milo J, Cazzu, Abel Pintos, Los Tekis, el Chaqueño Palavecino y el festejo de 30 años de “La Sole” en el festival, entre otros artistas.

En 2026, la nacida en Arequito festejará 30 años de su primera presentación en la plaza Próspero Molina, cuando era apenas una adolescente. Durante el acto prometió un show "muy emotivo" para una de las nueve lunas programadas desde fines de enero.

El gran encuentro de música popular argentina se desarrollará desde el sábado 24 de enero hasta el domingo primero de febrero . En esta oportunidad, los organizadores decidieron presentarlo en territorio santafesino.

Como novedad para el 2026, los organizadores anunciaron un espacio gastronómico en altura ubicado en el corazón de la platea . Está compuesto por una estructura metálica que conforma una gran terraza de cuatrocientos metros cuadrados de superficie, con capacidad para doscientas personas.

Entradas y artistas en el Cosquín

Durante las nueve noches que se extenderá el festival más importante de folklore argentino habrá variadas opciones para disfrutar de la música. Desde los tradicionales Jorge Rojas, Los Tekis, Jairo, Los Nocheros, el Chaqueño Palavecino y Soledad Pastorutti, hasta los modernos como Raly Barrionuevo, Abel Pintos, el rosarino de Nahuel Pennisi, entre otros. También aquellos que dan, una vez más, el salto al género como Cazzu y Milo J.

Las entradas se podrán adquirir por autoentrada.com y habrá preventa exclusiva para tarjetas del Banco de Córdoba (Bancor) desde este miércoles hasta el sábado 18 de octubre en 1, 3 y 6 cuotas, todas sin intereses.

La venta general estará disponible desde el domingo 19 de octubre con todas las tarjetas y medios de pagos y se mantiene la promoción con tarjetas de Bancor.

Las entradas se abonan desde los 6 años, menores de esa edad tendrán que presentar Documento Nacional de Identidad (DNI).

Programación y precios

>> Primera Luna - Sábado 24 de enero – Entradas: $35.200 (incluido el cargo de servicio)

Christian Herrera (Consagración 2025)

Jairo

Los Manseros Santiagueños

Susana Baca

Horacio Banegas

Mati Rojas

Emanuel Ayala (Revelación 2025)

Jorge Rojas

Pre Cosquín: Solista Vocal

Pre Cosquín: Conjunto Vocal

Delegación

>> Segunda Luna – Domingo 25 de enero – Entradas: $41.800 (incluido el cargo de servicio)

Dúo Coplanacu

Nahuel Pennisi

Flor Castro

Raly Barrionuevo

Paola Bernal

Facundo Toro

Cazzu

Pre-Cosquín: Pareja de Baile estilizado

Delegación

Delegación

>> Tercera Luna – Lunes 26 de enero – Entrada $35.200 (incluido el cargo de servicio)

Ahyre

Luciana Jury

Guitarreros

Duratierra

Lucia Ceresani

Cristian Capurelli

Abel Pintos

Pre Cosquín: Conjunto Instrumental

Pre Cosquín: Solista de Malambo Masculino

Delegación

>> Cuarta Luna – Martes 27 de enero – Entradas $30.800 (incluido el cargo de servicio)

Lázaro Caballero

Mariana Carrizo

Orellana Lucca

La Cruzada (Destacado Espectáculos Callejeros 2025)

Paquito Ocaño

Micaela Chauque

Yoel Hernández

Lucio“El Indio” Rojas

Pre Cosquín: Conjunto de Malambo

Pre Cosquín: Dúo Vocal

Delegación

>> Quinta Luna - Miércoles 28 de enero – Entradas $35.200 (incluido el cargo de servicio)

Leandro Lovato

La Callejera

Silvia Lallana

Garupá: Celebrando a Ramón Ayala (Joel Tortul - Julián Venegas

y Homero Chiavarino)

Dúo Palma Sandoval

Ariel Ardit

Lucio Taragno

Luciano Pereyra

Pre Cosquín: Conjunto de Baile

Pre Cosquín: Canción Inédita

Delegación

>> Sexta Luna – Jueves 29 de enero – Entradas: $30.800 (incluido el cargo de servicio)

Los Nocheros

Destino San Javier

Yamila Cafrune

Homenaje a Musha Carabajal

Lautaro Rojas

Bruno Arias

Ceibo

Los Tekis

Pre Cosquín: Solista Vocal

Delegación de Japón

Delegación

>> Séptima noche – Viernes 30 de enero – Entradas: $30.800 (incluido el cargo de servicio)

Juan Fuentes

José LuisAguirre

El Encuentro (Román Ramonda - Fabricio Rodríguez - Pachi

Herrera)

Nati Pastorutti

Emiliano Zerbini

Juanjo Abregú

Adriana Rojas

Chaqueño Palavecino

Pre Cosquín: Solista de Malambo Femenino

Pre Cosquín: Solista Instrumental

Delegación

>> Octava Luna - Sábado 31 de enero – Entradas $35.200 (incluido el cargo de servicio)

Juntos la Leyenda Continúa (Los 4 de Córdoba y Por siempre

Tucu)

Suna Rocha

Juan Iñaki

Yamila Aguado (Revelación 2025)

Pablo Lozano

Adrián Maggi

Soledad 30Años

Pre-Cosquín: Pareja de Baile Tradicional

Delegación

>> Novena Luna – Domingo 1º de Febrero – Entradas: $41.800 (incluido el cargo de servicio)

Peteco Carabajal

Campedrinos

Teresa Parodi

Cuti y Roberto Carabajal

Maggie Cullen

Gauchos off The Pampa

Milo J

Entrega de Premios

Delegación