Programación día por día del Festival de Cosquín: La Sole festeja 30 años y Milo J cierra la 66º edición

Honrando los 300 años de Rosario, el Festival Nacional de Floklore de Cosquín realizó la presentación oficial en la ciudad y con Soledad Pastorutti como invitada especial. Durante una semana la música tradicional de Argentina hará vibra a la ciudad de Córdoba de la mano de reconocidos artistas como Milo J, Cazzu, Abel Pintos, Los Tekis, el Chaqueño Palavecino y el festejo de 30 años de “La Sole” en el festival, entre otros artistas.
En 2026, la nacida en Arequito festejará 30 años de su primera presentación en la plaza Próspero Molina, cuando era apenas una adolescente. Durante el acto prometió un show "muy emotivo" para una de las nueve lunas programadas desde fines de enero.
El gran encuentro de música popular argentina se desarrollará desde el sábado 24 de enero hasta el domingo primero de febrero. En esta oportunidad, los organizadores decidieron presentarlo en territorio santafesino.
Como novedad para el 2026, los organizadores anunciaron un espacio gastronómico en altura ubicado en el corazón de la platea. Está compuesto por una estructura metálica que conforma una gran terraza de cuatrocientos metros cuadrados de superficie, con capacidad para doscientas personas.
Entradas y artistas en el Cosquín
Durante las nueve noches que se extenderá el festival más importante de folklore argentino habrá variadas opciones para disfrutar de la música. Desde los tradicionales Jorge Rojas, Los Tekis, Jairo, Los Nocheros, el Chaqueño Palavecino y Soledad Pastorutti, hasta los modernos como Raly Barrionuevo, Abel Pintos, el rosarino de Nahuel Pennisi, entre otros. También aquellos que dan, una vez más, el salto al género como Cazzu y Milo J.
Las entradas se podrán adquirir por autoentrada.com y habrá preventa exclusiva para tarjetas del Banco de Córdoba (Bancor) desde este miércoles hasta el sábado 18 de octubre en 1, 3 y 6 cuotas, todas sin intereses.
La venta general estará disponible desde el domingo 19 de octubre con todas las tarjetas y medios de pagos y se mantiene la promoción con tarjetas de Bancor.
Las entradas se abonan desde los 6 años, menores de esa edad tendrán que presentar Documento Nacional de Identidad (DNI).
Programación y precios
>> Primera Luna - Sábado 24 de enero – Entradas: $35.200 (incluido el cargo de servicio)
Christian Herrera (Consagración 2025)
Jairo
Los Manseros Santiagueños
Susana Baca
Horacio Banegas
Mati Rojas
Emanuel Ayala (Revelación 2025)
Jorge Rojas
Pre Cosquín: Solista Vocal
Pre Cosquín: Conjunto Vocal
Delegación
>> Segunda Luna – Domingo 25 de enero – Entradas: $41.800 (incluido el cargo de servicio)
Dúo Coplanacu
Nahuel Pennisi
Flor Castro
Raly Barrionuevo
Paola Bernal
Facundo Toro
Cazzu
Pre-Cosquín: Pareja de Baile estilizado
Delegación
Delegación
>> Tercera Luna – Lunes 26 de enero – Entrada $35.200 (incluido el cargo de servicio)
Ahyre
Luciana Jury
Guitarreros
Duratierra
Lucia Ceresani
Cristian Capurelli
Abel Pintos
Pre Cosquín: Conjunto Instrumental
Pre Cosquín: Solista de Malambo Masculino
Delegación
>> Cuarta Luna – Martes 27 de enero – Entradas $30.800 (incluido el cargo de servicio)
Lázaro Caballero
Mariana Carrizo
Orellana Lucca
La Cruzada (Destacado Espectáculos Callejeros 2025)
Paquito Ocaño
Micaela Chauque
Yoel Hernández
Lucio“El Indio” Rojas
Pre Cosquín: Conjunto de Malambo
Pre Cosquín: Dúo Vocal
Delegación
>> Quinta Luna - Miércoles 28 de enero – Entradas $35.200 (incluido el cargo de servicio)
Leandro Lovato
La Callejera
Silvia Lallana
Garupá: Celebrando a Ramón Ayala (Joel Tortul - Julián Venegas
y Homero Chiavarino)
Dúo Palma Sandoval
Ariel Ardit
Lucio Taragno
Luciano Pereyra
Pre Cosquín: Conjunto de Baile
Pre Cosquín: Canción Inédita
Delegación
>> Sexta Luna – Jueves 29 de enero – Entradas: $30.800 (incluido el cargo de servicio)
Los Nocheros
Destino San Javier
Yamila Cafrune
Homenaje a Musha Carabajal
Lautaro Rojas
Bruno Arias
Ceibo
Los Tekis
Pre Cosquín: Solista Vocal
Delegación de Japón
Delegación
>> Séptima noche – Viernes 30 de enero – Entradas: $30.800 (incluido el cargo de servicio)
Juan Fuentes
José LuisAguirre
El Encuentro (Román Ramonda - Fabricio Rodríguez - Pachi
Herrera)
Nati Pastorutti
Emiliano Zerbini
Juanjo Abregú
Adriana Rojas
Chaqueño Palavecino
Pre Cosquín: Solista de Malambo Femenino
Pre Cosquín: Solista Instrumental
Delegación
>> Octava Luna - Sábado 31 de enero – Entradas $35.200 (incluido el cargo de servicio)
Juntos la Leyenda Continúa (Los 4 de Córdoba y Por siempre
Tucu)
Suna Rocha
Juan Iñaki
Yamila Aguado (Revelación 2025)
Pablo Lozano
Adrián Maggi
Soledad 30Años
Pre-Cosquín: Pareja de Baile Tradicional
Delegación
>> Novena Luna – Domingo 1º de Febrero – Entradas: $41.800 (incluido el cargo de servicio)
Peteco Carabajal
Campedrinos
Teresa Parodi
Cuti y Roberto Carabajal
Maggie Cullen
Gauchos off The Pampa
Milo J
Entrega de Premios
Delegación