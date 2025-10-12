Rosario reafirma su identidad cultural con la Feria del Libro: la programación día por día

Rosario abre otra edición de su Feria del Libro con una programación que refleja el espíritu diverso y federal de la escena editorial argentina: conviven lanzamientos de grandes sellos y editoriales independientes, figuras consagradas y nuevas voces, actividades para infancias, mesas de poesía, periodismo narrativo, ciencias sociales, historia regional, música y fútbol.
La grilla se despliega en múltiples salas y espacios (PB, Entrepiso, Primer y Segundo piso, y el Auditorio Angélica Gorodischer), con ejes que van desde la literatura contemporánea hasta el pensamiento crítico, el ensayo, la ilustración y la no ficción.
Varias actividades para infancias suman narraciones, juegos y encuentros con autores/ilustradores. En los eventos señalados, las entradas son gratuitas y se habilitan 48 horas antes de cada presentación.
El público podrá visitar la feria de domingo a miércoles de 13 a 21, jueves y viernes de 13 a 22, los sábados 18 y 25 de octubre de 10 a 00. Toda la información estará disponible en www.feriadellibrorosario.gob.ar.
Invitados a la Feria del Libro
Entre los primeros nombres confirmados se encuentran figuras de renombre como Maitena, pionera del humor gráfico y la historieta argentina, quien traerá su mirada crítica y divertida sobre la actualidad.
También estará Selva Almada, una de las voces más influyentes de la narrativa contemporánea argentina y autora de obras notables como "Chicas muertas", "El viento que arrasa" y "No es un río".
El actor y escritor Gonzalo Heredia también presentará su nueva novela, mientras que Chiqui González aportará su mirada sobre arte, creatividad y gestión cultural.
Además, la Feria contará con la presencia de Liliana Heker, una figura clave en la literatura argentina, y el periodista Hugo Alconada Mon, quien ofrecerá una mirada crítica sobre la realidad política y social actual.
A la programación también se suma Chula Gálvez, escritora y gestora cultural, que se caracteriza por su enfoque único en la gastronomía y su capacidad para combinar literatura y experiencias colectivas.
Asimismo, también se hará presente Gustavo Grobocopatel, uno de los empresarios del agronegocio argentino más influyentes de la región, para pensar los desafíos del sector más pujante de la economía argentina.
En tanto, Nelson Castro llegará con su libro "La salud de los Papas", donde analiza las dolencias físicas y mentales de pontífices del siglo XX y XXI. De este modo, la Feria pone su sello en una nueva edición, abierta, con eje en la pluralidad y la diversidad de voces.
Claves de la Feria del Libro
- Apertura: miércoles 15/10 a las 19, Acto de apertura en la Explanada Cultural Fontanarrosa.
- Figuras destacadas a lo largo de la feria: Maitena, Selva Almada, Iván Noble, Nicolás Artusi, Osvaldo Gross, Hugo Alconada Mon, Ernesto Tenembaum, Ariel Magnus, Joan Cwaik, Martín Sivak, Maristella Svampa, Alexandra Kohan, Marina Yuszczuk, Juan Sasturain, entre muchos más.
- Infancias: agenda diaria con presentaciones, charlas y experiencias lúdicas.
- Acceso: actividades con cupo se habilitan 48 h antes
Programación completa (día por día)
Mié 15 Oct
-
16:00 Sentipensarme en movimiento — Sala Beatriz Guido (1B)
-
16:00 Autores SADE Rosario — Auditorio Angélica Gorodischer
-
16:00 Método práctico para diseñar moda — Sala Jorge Riestra (1A)
-
17:00 La Biblioteca viva de las hermanas Cossettini — Sala Beatriz Guido (1B)
-
17:00 Conversatorio “Talleres, escritura y concursos” + finalistas “Alma Maritano” — Sala Jorge Riestra (1A)
-
17:00 Artesanar — Entrepiso Bar
-
17:00 Los temas más importantes de la vida (2ª ed.) — Segundo piso
-
18:00 Antología Lanzallama (Carpe Literario) — Sala Beatriz Guido (1B)
-
18:00 Señas amigas — Sala Jorge Riestra (1A)
-
18:00 Náufragos de tierra (Buchín) — Segundo piso
-
19:00 Acto de apertura — Explanada Cultural Fontanarrosa
Jue 16 Oct
-
16:00 Centenario de la Asociación Bancaria — Sala Jorge Riestra (1A)
-
16:00 Colección Infantil EMR (Club de Cuenterxs) — PB Infancias
-
16:00 Bullying, entender, prevenir y restaurar — Entrepiso Bar
-
16:00 Piel adentro — Segundo piso
-
16:00 El campo popular (Pedro Peretti) — Sala Jorge Riestra (1A)
-
17:00 Josefa Díaz y Clusellas, Pintura reunida — Sala Beatriz Guido (1B)
-
17:00 Conversatorio “El papel disruptivo de la poesía” — Sala Jorge Riestra (1A)
-
17:00 La historia del jacarandá de la abuela Aranda — PB Infancias
-
17:00 No me cuentes que sos feliz — Entrepiso Bar
-
17:00 Hasta que el silencio se haga ruido — Segundo piso
-
18:00 Rosario, perfil de una ciudad al límite — Sala Beatriz Guido (1B)
-
18:00 Atlas del café (Nicolás Artusi) — Sala Jorge Riestra (1A)
-
18:00 Abrir ventanas (corrupción subnacional) — Entrepiso Bar
-
18:00 Artes de Hacer (2ª ed.) — Segundo piso
-
18:00 Chanchín. Laiseca, el maestro — Auditorio (entradas 48 h antes)
-
18:00 Conversatorio con Pablo Bernasconi (infancias) — PB Infancias
-
19:00 La ciudad de los amores perdidos — Sala Beatriz Guido (1B)
-
19:00 La decisión de escribir (Luis Gusmán) — Sala Jorge Riestra (1A)
-
19:00 Síndrome de Down — Entrepiso Bar
-
19:00 El jardín de mis nostalgias — Segundo piso
-
19:00 Entre mitos y realidades: La historia del Rosario (novela gráfica) — Auditorio (entradas 48 h antes)
-
19:00 Un encuentro (Yoga para infancias) — PB Infancias
-
20:00 Ese es tu nombre — Sala Beatriz Guido (1B)
-
20:00 Desde el campo (Grobocopatel) — Sala Jorge Riestra (1A)
-
20:00 Envolturas — Entrepiso Bar
-
20:00 Te encontré en la memoria — Auditorio (entradas 48 h antes)
-
20:00 Un Cielo en el ojo (Bernasconi) — PB Infancias
-
20:00 Los pies en el barro — Segundo piso
-
21:00 Habrá sido — Sala Beatriz Guido (1B)
Vie 17 Oct
-
16:00 Publicación Programa Convive — Sala Beatriz Guido (1B)
-
16:00 40 esquinas de Rosario — Sala Jorge Riestra (1A)
-
16:00 Tango pulp — Segundo piso
-
16:00 No te olvides de acordarte (2ª ed.) — Auditorio (entradas 48 h antes)
-
16:00 Tus manos son su corazón (Infancias + RCP) — PB Infancias
-
17:00 Clínica… en primera infancia (ternura) — Sala Beatriz Guido (1B)
-
17:00 Inside (Marcelo Bosch) — Sala Jorge Riestra (1A)
-
17:00 Mi oscuridad y mi luz — Entrepiso Bar
-
17:00 Oda anti oda — Segundo piso
-
17:00 La vaca de la amistad nos habla — PB Infancias
-
17:00 Charla: literatura romántica — Auditorio (entradas 48 h antes)
-
18:00 El revoque de la luna — Sala Beatriz Guido (1B)
-
18:00 El simulacro de los espejos (R. Gallegos 2025) — Sala Jorge Riestra (1A)
-
18:00 Niño Samurai — Entrepiso Bar
-
18:00 La sabiduría de las bestias — Segundo piso
-
18:00 Cómo pisar una cáscara de banana — Auditorio (entradas 48 h antes)
-
18:00 Tonio. El viaje artístico de Berni — PB Infancias
-
18:00 Intervención Poética “300 años de Rosario” — Explanada
-
19:00 Policrisis (Svampa) — Sala Jorge Riestra (1A)
-
19:00 El pejerrey dorado — Entrepiso Bar
-
19:00 Código Borges — Segundo piso
-
19:00 Gelatina libre — Auditorio (entradas 48 h antes)
-
19:00 A orillas del Paraná — PB Infancias
-
19:00 Debate entre cuentistas — Sala Beatriz Guido (1B)
-
20:00 Sin padre, sin marido y sin Estado — Sala Beatriz Guido (1B)
-
20:00 Los piojos en los 90 — Sala Jorge Riestra (1A)
-
20:00 Poesía para el resto de la vida — Entrepiso Bar
-
20:00 Determinación (nueva ed.) — Segundo piso
-
20:00 Los Inocentes (nueva ed.) (Selva Almada) — Auditorio (entradas 48 h antes)
-
21:00 El algoritmo (Joan Cwaik) — Sala Jorge Riestra (1A)
-
21:00 Nacionalizar el comercio exterior — Sala Beatriz Guido (1B)
-
21:00 La guitarra del tango en Rosario — Segundo piso
Sáb 18 Oct
-
10:00 Azarajedrez — Sala Beatriz Guido (1B)
-
10:00 Puente de Palabras XXII — Sala Jorge Riestra (1A)
-
10:00 Curso acelerado: antiextractivismo — Segundo piso
-
11:00 La revolución de las boinas — Sala Beatriz Guido (1B)
-
11:00 Elías Soso. El dirigente de las calles — Sala Jorge Riestra (1A)
-
11:00 Cuchara cuenta a Margarita (infancias) — PB Infancias
-
13:30 Aprender: la aventura de soportar el equívoco — Sala Jorge Riestra (1A)
-
14:00 Taller: Creá tu títere zombie — PB Infancias
-
15:00 Conectando ilusiones (2 títulos) — Sala Jorge Riestra (1A)
-
15:00 Todo sobre el litio — Segundo piso
-
15:00 Una casa para recordar — Auditorio (entradas 48 h antes)
-
15:00 Cómo dibujar bichos — PB Infancias
-
16:00 Dirección de la cura en anorexia y bulimia — Sala Beatriz Guido (1B)
-
16:00 Mi primer libro peronista — Segundo piso
-
16:00 Fanfiction Argentino Vol.1 — Auditorio (entradas 48 h antes)
-
16:00 Crac (Josefina Licitra) — Sala Jorge Riestra (1A)
-
16:00 Había una vez Álvarez… mi pueblo — PB Infancias
-
16:00 Ya no pasan trenes — Entrepiso Bar
-
17:00 No sos vos, soy yo — Sala Jorge Riestra (1A)
-
17:00 Magia filosófica y creativa — Sala Beatriz Guido (1B)
-
17:00 Corazón de mujer — Entrepiso Bar
-
17:00 Margarita africana — Segundo piso
-
17:00 Milei, una historia del presente — Auditorio (entradas 48 h antes)
-
17:00 Rosario fabulosa (EMR) — PB Infancias
-
18:00 Diccionario enciclopédico… (antología) — Sala Beatriz Guido (1B)
-
18:00 Ansiedad (Sol Buscio) — Sala Jorge Riestra (1A)
-
18:00 ¿No es lluvia esto que brota de mi cuerpo? — Segundo piso
-
18:00 ABC de la ternura (infancias) — PB Infancias
-
18:30 Las mujeres de mi vida (Maitena) — Auditorio (entradas 48 h antes)
-
19:00 Todos queremos ser felices — Sala Beatriz Guido (1B)
-
19:00 Rosario en la historia nacional (Javkin, Hora, Perochena) — Sala Jorge Riestra (1A)
-
19:00 Historias que no se olvidan — Entrepiso Bar
-
19:00 Canallas Imaginarios — Segundo piso
-
19:00 Un piano para Fidel (infancias) — PB Infancias
-
20:00 Retazos de guerra (EMR) — Sala Beatriz Guido (1B)
-
20:00 Molinari Baila (UNR Editora) — Sala Jorge Riestra (1A)
-
20:00 Fluir hacia el eje — Entrepiso Bar
-
20:00 Una luz celeste — Segundo piso
-
20:00 Antimanual para Encendidas — Auditorio (entradas 48 h antes)
-
20:00 SADE Rosario (autores) — PB Infancias
-
21:00 Pioneras, aliadas y feministas (rock rosarino) — Sala Beatriz Guido (1B)
-
21:00 Ricardo Piglia a la intemperie — Sala Jorge Riestra (1A)
-
21:00 Un cuerpo que danza — Segundo piso
Dom 19 Oct
-
15:30 ¿La democracia en peligro? — Auditorio (entradas 48 h antes)
-
16:00 Veneno / Gemelas / Borrasca (saga) — Sala Beatriz Guido (1B)
-
16:00 Metamorfosis — Entrepiso Bar
-
16:00 El cumpleaños de Cata (cambio climático) — PB Infancias
-
16:30 La salud de los papas (Nelson Castro) — Auditorio (entradas 48 h antes)
-
17:00 MAMIA – Esencia — Sala Beatriz Guido (1B)
-
17:00 Historia natural (M. Yuszczuk) — Sala Jorge Riestra (1A)
-
17:00 La brevedad del amor — Entrepiso Bar
-
17:00 Sésamo todas las noches — Segundo piso
-
17:00 Te regalo tiempo… María Elena Walsh (0+) — PB Infancias
-
18:00 El sentido del Humor + dinero (A. Kohan / I. Barales) — Auditorio (entradas 48 h antes)
-
18:00 La lectura — Sala Beatriz Guido (1B)
-
18:00 El ritmo no perdona — Sala Jorge Riestra (1A)
-
18:00 Beyond — Entrepiso Bar
-
18:00 Panaderos — PB Infancias
-
19:00 La Ruta de las campanas (EMR) — Sala Beatriz Guido (1B)
-
19:00 Lecturas y fanzine (Biblioteca Popular) — Entrepiso Bar
-
19:00 La necesidad de narrar — Segundo piso
-
19:00 El príncipe guerrero (infancias) — PB Infancias
-
19:30 La imagen liberada (Chiqui González) — Auditorio (entradas 48 h antes)
-
20:00 Psicoanálisis y Política de la confusión — Sala Beatriz Guido (1B)
-
20:00 Las cosas comunes (S. Scarabelli) — Sala Jorge Riestra (1A)
Lun 20 Oct
-
16:00 Mujeres de mi tierra. Nuevos relatos — Sala Beatriz Guido (1B)
-
16:00 Mientras me acariciaba la brisa — Segundo piso
-
16:00 Guardianes de Rosario, Buenos Amigos — PB Infancias
-
17:00 Deri(b)ar: geonarrativa por bares — Sala Beatriz Guido (1B)
-
17:00 Venta de órganos — Sala Jorge Riestra (1A)
-
17:00 Dos títulos Editorial Praxis — Segundo piso
-
17:00 Historia del Ferrocarril Central Argentino — Auditorio (entradas 48 h antes)
-
17:00 Cinco entre cientos (infancias) — PB Infancias
-
18:00 Mientras el mundo se transforma — Sala Beatriz Guido (1B)
-
18:00 Quimera y Olgah (Piripincho) — Auditorio (entradas 48 h antes)
-
18:00 Simbiosis — Entrepiso Bar
-
19:00 Luz en el sur — Sala Beatriz Guido (1B)
-
19:00 ’Ta loco aquel que quiera tu corazón — Sala Jorge Riestra (1A)
-
19:00 En la línea de tiempo — Entrepiso Bar
-
19:00 Cuentos imperecederos… — Segundo piso
-
19:00 ¿Qué pasa conmigo? (Lichi y Ruiz Díaz) — Auditorio (entradas 48 h antes)
-
20:00 La naturaleza sí tiene derechos — Sala Jorge Riestra (1A)
-
20:00 Negros de mierda — Segundo piso
-
20:00 Dos títulos (aceiteros / Hughes FC) — Sala Beatriz Guido (1B)
-
20:00 Extranjera (Gonzalo Heredia) — Auditorio (entradas 48 h antes)
Mar 21 Oct
-
16:00 Decile a alguien que estoy aquí — Sala Beatriz Guido (1B)
-
16:00 Tres títulos Ediciones SADOP — Sala Jorge Riestra (1A)
-
16:00 Juego de mesa Caza Residuos — PB Infancias
-
16:00 Pater Atleta — Auditorio (entradas 48 h antes)
-
17:00 Poemas Níspero — Sala Beatriz Guido (1B)
-
17:00 Las ciudades desnudas — Entrepiso Bar
-
17:00 Rosario, capital del fútbol — Auditorio (entradas 48 h antes)
-
18:00 Conversa con Esteban Tolj — Sala Beatriz Guido (1B)
-
18:00 Una grieta entre nosotros — Sala Jorge Riestra (1A)
-
18:00 Todos estamos bien — Entrepiso Bar
-
18:00 Historia de un monumento — Segundo piso
-
18:00 Tinta china (Juan Sasturain) — Auditorio (entradas 48 h antes)
-
18:00 La paz de Maripez — PB Infancias
-
19:00 La noche en plena tarde — Sala Beatriz Guido (1B)
-
19:00 La reinvención del amor — Sala Jorge Riestra (1A)
-
19:00 Excusas para odiar — Entrepiso Bar
-
19:00 Enredaderas en el aire — Segundo piso
-
19:00 Leímos y escribimos más (infancias) — PB Infancias
-
19:30 Topos (Hugo Alconada Mon) — Auditorio (entradas 48 h antes)
-
20:00 Pastelería contemporánea (Chula Gálvez) — Sala Jorge Riestra (1A)
-
20:00 Poesía reunida (Piccioni) — Entrepiso Bar
-
20:00 El movimiento obrero en Rosario — Segundo piso
Mié 22 Oct
-
16:00 Mediaciones — Sala Beatriz Guido (1B)
-
16:00 Escrituras del viaje — Segundo piso
-
16:00 Esperanza danza en el jardín — PB Infancias
-
16:00 Time of Legends 2 — Sala Jorge Riestra (1A)
-
17:00 Las colinas del hambre (Wernicke / Vanzo) — Sala Beatriz Guido (1B)
-
17:00 ¿De quién es Boca? — Sala Jorge Riestra (1A)
-
17:00 El motor natural — Entrepiso Bar
-
17:00 Amigas mías. El exilio de M. T. León — Segundo piso
-
17:00 Rosario, de Eliza Clemens (1882) — Auditorio (entradas 48 h antes)
-
17:00 Miguel y el secreto del agua — PB Infancias
-
18:00 Premio Ensayo Juan Álvarez 2024 — Sala Beatriz Guido (1B)
-
18:00 Cuando levantás la mirada (Decur) — Sala Jorge Riestra (1A)
-
18:00 Nigro Veneziano — Entrepiso Bar
-
18:00 José “Pepe” Mujica: Diálogos… — Segundo piso
-
18:00 Noticias sobre el iceberg (Heker) — Auditorio (entradas 48 h antes)
-
18:00 Coco, Mini y los miedos — PB Infancias
-
19:00 Mesa Literatura y periodismo — Sala Beatriz Guido (1B)
-
19:00 Menotti, el primero — Sala Jorge Riestra (1A)
-
19:00 Lágrimas y cortaditos — Entrepiso Bar
-
19:00 Arena y tiempo — Segundo piso
-
19:00 Educación Digital Integral en la escuela — Auditorio (entradas 48 h antes)
-
19:00 Las cartas del alma (infancias) — PB Infancias
-
20:00 Dragones en los márgenes — Sala Beatriz Guido (1B)
-
20:00 El alcalde, el cura… (1810–1811) — Sala Jorge Riestra (1A)
-
20:00 Relatos en la madrugada — Entrepiso Bar
-
20:00 Mesa homenaje a Lili Baños — Segundo piso
-
20:00 Memorias. Para un porvenir socialista — Auditorio (entradas 48 h antes)
20:00 Un qui (infancias) — PB Infancias
Jue 23 Oct
-
16:00 Suspiros gangitanos — Sala Beatriz Guido (1B)
-
16:00 Filosofía como nunca la viste — Entrepiso Bar
-
16:00 Bravo mar y verde flor — Segundo piso
-
16:00 Equipaje de invierno (X Concurso Intercolegial) — Auditorio (entradas 48 h antes)
-
16:00 Coordenadas de la enseñanza — Sala Jorge Riestra (1A)
-
17:00 Colección Comunicación, Lenguajes y Cultura (UNR) — Sala Beatriz Guido (1B)
-
17:00 Iglesia católica y secularización en el litoral — Segundo piso
-
17:00 Un nuevo desafío para la humanidad — Auditorio (entradas 48 h antes)
-
17:00 ¡A dormir, carpincho! — PB Infancias
-
18:00 Debilidad humana (Lila Siegrist) — Sala Beatriz Guido (1B)
-
18:00 Guía para la crianza en un mundo digital — Sala Jorge Riestra (1A)
-
18:00 Rosario y la historia de mis dos familias — Entrepiso Bar
-
18:00 Escucha LA TIERRA — Segundo piso
-
18:00 Gol gna — Auditorio (entradas 48 h antes)
-
18:00 Novedades Abecedario Editor + narración — PB Infancias
-
19:00 Diccionario rosarino ilustrado (EMR) — Sala Beatriz Guido (1B)
-
19:00 El juego de la vida — Sala Jorge Riestra (1A)
-
19:00 Nuestro lado B — Entrepiso Bar
-
19:00 La invención del papado contemporáneo — Segundo piso
-
19:00 Guía básica de costura — Auditorio (entradas 48 h antes)
-
19:00 Hola, soy Lorenza — PB Infancias
-
20:00 Mesa “La dimensión política de la poesía” — Sala Beatriz Guido (1B)
-
20:00 La luz queda — Entrepiso Bar
-
20:00 Entrenamiento mental para una mente lúcida — Segundo piso
-
20:00 El doctor Álvarez contra los All Blacks (Iván Noble) — Auditorio (entradas 48 h antes)
-
21:00 Maratón de poesía Baltasara — Sala Beatriz Guido (1B)
-
21:00 Correr el Velo — Segundo piso
Vie 24 Oct
-
16:00 Tutú 5D — Sala Beatriz Guido (1B)
-
16:00 Cancha Grande Geografía Narco 10 — Sala Jorge Riestra (1A)
-
16:00 El cáncer, mi despertar — Entrepiso Bar
-
16:00 Oráculo luna creciente — Segundo piso
-
16:00 Hojas de Ciudad (infancias) — Auditorio (entradas 48 h antes)
-
16:00 El país en Tero (infancias) — PB Infancias
-
17:00 Rosario a través de la pintura — Sala Beatriz Guido (1B)
-
17:00 Quenteleando — Entrepiso Bar
-
17:00 Hasta morir — Sala Jorge Riestra (1A)
-
17:00 Rosario por conocer (100 historias) — Auditorio (entradas 48 h antes)
-
17:00 Lola Mora (infancias) — PB Infancias
-
18:00 La llorería (M. Sivak) — Sala Jorge Riestra (1A)
-
18:00 Seré yo — Entrepiso Bar
-
18:00 Bárbaras — Segundo piso
-
18:00 Rosario. Pago de los arroyos (UNR) — Auditorio (entradas 48 h antes)
-
18:00 Maravillosos Haikus — PB Infancias
-
18:00 Rusia hoy (M. Baña) — Sala Beatriz Guido (1B)
-
19:00 Entre el juego y la palabra — Sala Beatriz Guido (1B)
-
19:00 Si sintieras bajo los pies… (Premio Clarín 2024) — Sala Jorge Riestra (1A)
-
19:00 Todo lo que no sos vos es azul — Entrepiso Bar
-
19:00 Claro palafito — Segundo piso
-
19:00 Cuentos impostores — Auditorio (entradas 48 h antes)
-
19:00 Cani y su amiga Juana — PB Infancias
-
20:00 El arte de la divulgación — Sala Beatriz Guido (1B)
-
20:00 La cueva de la salamanca — Entrepiso Bar
-
20:00 Luz y verso — Segundo piso
-
20:00 El tiempo de los árboles — Auditorio (pendiente acompañante)
-
20:00 Pipa tenía miedos — PB Infancias
-
21:00 Nazis y judíos (Ariel Magnus) — Sala Jorge Riestra (1A)
-
21:00 Por qué volver a Monteagudo — Segundo piso
Sáb 25 Oct
-
10:30 Antonio Berni. Artistas de colección — Sala Jorge Riestra (1A)
-
10:30 Cyberdefensa para armar — Segundo piso
-
10:30 Aventura en la escuela — Sala Beatriz Guido (1B)
-
14:00 Había una vez un espejo mágico (infancias) — PB Infancias
-
15:00 Egresados — Sala Jorge Riestra (1A)
-
15:00 Max vs. el otro lado — PB Infancias
-
15:00 Charla “Amores de novela” — Sala Beatriz Guido (1B)
-
15:00 Soberanía de la cabeza — Segundo piso
-
16:00 Vida en Marta (S. Craig) — Sala Jorge Riestra (1A)
-
16:00 No va más – Biografía de Cayetano — Auditorio (entradas 48 h antes)
-
16:00 Siempre conectados (infancias) — PB Infancias
-
16:00 Charla “El mundo de la novela” — Sala Beatriz Guido (1B)
-
16:00 Dioses, reyes y vedors — Entrepiso Bar
-
16:00 Somos (S. Chas) — Segundo piso
-
17:00 Todas las exigencias del mundo — Sala Jorge Riestra (1A)
-
17:00 Purgatorio — Segundo piso
-
17:00 Charlie López: Todo tiene su historia — Auditorio (entradas 48 h antes)
-
17:00 Charla de editoriales rosarinas — Sala Beatriz Guido (1B)
-
17:00 Libros Silvestres (infancias) — PB Infancias
-
18:00 Perversión–neurosis–psicosis — Sala Beatriz Guido (1B)
-
18:00 La soñada — Segundo piso
-
18:00 La culpa la tuvo Charly García — Sala Jorge Riestra (1A)
-
18:00 Memorias de un hombre roto — Entrepiso Bar
-
18:00 Basta de Dulce! (Osvaldo Gross) — Auditorio (entradas 48 h antes)
-
18:00 Fauna revuelta — PB Infancias
-
19:00 ¡Ay Amor! Cumbia santafesina — Sala Beatriz Guido (1B)
-
19:00 Diario de una mudanza — Sala Jorge Riestra (1A)
-
19:00 Poéticas para un jardín — Segundo piso
-
19:00 Lucía quiere ser un Monstruo — PB Infancias
-
19:30 Spinetta (fotografías Eduardo Martí) — Auditorio (entradas 48 h antes)
-
20:00 Grácil y feroz — Segundo piso
-
20:00 100 nuevas preguntas sobre crianza respetuosa — Sala Jorge Riestra (1A)
-
20:00 Masculinidades disruptivas (mesa) — Sala Beatriz Guido (1B)