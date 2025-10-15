Central: cuál es uno de los pilares esenciales del buen torneo y la gran temporada

El Canalla tiene varios atributos, pero hay uno con el rompe el molde y le permite marcar la diferencia. Un buen sostén de este equipo de Holan

El último partido de Central como visitante fue ante Vélez, con una victoria trabajada, por 2 a 1.

Los muy buenos números que tiene Central en el torneo y que se potencian claramente si el análisis se extiende a la temporada tiene varias explicaciones. Entre tantas, hay una que en cierta forma llama la atención o que, en el mejor de los casos, rompe el molde de lo que se está acostumbrado a ver. Central es desde hace un buen tiempo un equipo que parte de su solidez y la expone en condición de visitante, donde a la gran mayoría le cuesta. Hace ocho partidos que el Canalla no pierde fuera de Arroyito y llevaba cinco sin que le convirtieran goles, hasta Vélez .

Es más, este último dato, el de los cinco partidos que llevaba sin goles en contra, hasta que Vélez le facturó, tiene un pequeño respaldo más y es que allí no se contabiliza ese primer tiempo que se disputó en Junín frente a Sarmiento.

El desafío del Canalla en cancha de Vélez por supuesto era sumar de a tres para que esos puntos no sólo lo arrimen un poco más a la punta en el grupo B del torneo Clausura, sino para que lo mantengan en lo más alto en la tabla anual, la que determina la clasificación a las copas internacionales. Si era con la valla invicta, mucho mejor, lo que le hubiese permitido estirar esa gran racha sin goles en contra, pero igualmente el negocio le salió redondo con el 2-1.

El triunfo más claro de visitante que logró Central en el torneo fue ante Gimnasia, por 3 a 0.

Los números siempre son un indicativo de algo y esta vez no es la excepción, pero es conveniente encontrarles un contexto, una explicación al por qué de esos números.

LanusCML En la segunda fecha del Clausura, Central visitó a Lanús y lo ganó 1-0 con gol de Di María, de penal. Celina Mutti Lovera / La Capital

Central le encontró la vuelta

La primera razón a la cual se podría hacer referencia es que este Central de Ariel Holan encontró la forma de jugar de visitante o, en el mejor de los casos, supo transmitirles a sus futbolistas que la idea es una sola y que el escenario no altera el estilo de juego del equipo.

Central ha sabido acomodarse a distintas situaciones de partido, algunas veces con mayor audacia y otras siendo más precavido, pero la decisión de salir a buscar los partidos fue una constante.

Esto es, si el equipo juega de la misma forma en la que lo hace en el Gigante, las probabilidades de que obtenga buenos resultados afuera, como suele hacerlo en Arroyito, son altas. Y eso es ni más ni menos que lo que se vio no sólo en este torneo, sino a lo largo del año.

BocaMB Hace casi seis meses, Central perdió su último partido fuera del Gigante. Fue ante Boca, en la Bombonera. Marcelo Bustamante / La Capital

Hubo partido en los que sufrió

Claro que hubo encuentros en los que Central no la pasó para nada bien, que hubo situaciones puntuales en las que Jorge Broun debió agigantarse o que directamente el beneficio llegó por la mala puntería del rival. Pero esas son cuestiones propias del juego, que por supuesto también colaboran. Pero es inconducente pensar que Central tiene estos números jugando como visitante simplemente por cuestiones del destino.

Lo dicho, hace ocho partidos que Central no pierde como visitante. La última vez que regresó con una derrota bajo el brazo fue contra Boca, por la octava fecha del torneo Apertura, allá por febrero de 2025. Esa noche el equipo de Holan cayó 1-0 en lo que fue no sólo la única derrota como visitante en el año. La otra fue ante Huracán en el Gigante en los play-offs del Apertura.

Lo cierto es que después de esa actuación fallida en la Bombonera, Central metió ocho viajes más y ya nunca le tocó volver con la cabeza gacha. Fueron ocho encuentros en los que se trajo cuatro empates (Talleres 0-0, River 2-2, Platense 0-0 y Atlético Tucumán 0-0) y cuatro victorias (San Lorenzo 1-0, Lanús 1-0, Gimnasia y Esgrima La Plata 3-0 y Vélez 2-1).

Vélez volvió a convertirle al Canalla

Pero hilando un poquito más fino y viendo esta seguidilla de resultados, la capacidad de cerrar el arco propio es todo un mérito. El pasado sábado Vélez logró lo que muchos otros equipos no habían podido. Antes de ese golazo de tiro libre de Lanzini, la última vez que a Central le habían convertido había sido en el Monumental, en aquel 2 a 2 del torneo Apertura, sin contar los 45 minutos que jugó en Junín.

River El último gol que le habían anotado a Central como visitante fue en cancha de River, en marzo de este año. Marcelo Bustamante / La Capital

Después de esa seguidilla de partidos fuera del Gigante con saldo positivo, este equipo de Holan se tuvo que ver las caras con uno de los mejores equipos del torneo como lo es Vélez, y una vez más estuvo a la altura. Porque fueron tres puntos importantísimos para reafirmar su condición de líder en la tabla anual.

A este Central le quedan dos excursiones (Instituto e Independiente, más ese medio partido contra Sarmiento) fuera del Gigante de Arroyito en las que buscará exactamente lo mismo que cuando juega en su estadio y que no es otra cosa que ganar, pero lo hará sabiendo que en la medida que mantenga esta performance de visitante el camino hacia el cumplimiento de los objetivos se le allanará bastante.