¿Qué sorpresa en la formación metería Fabbiani para que Newell's enfrente a Argentinos?

En la práctica de este martes, el entrenador Leproso probó dos modificaciones a la espera del choque ante el Bicho de La Paternal

Se ha probado de todo hasta el momento en este presente de Newell's y nada funcionó. Nombres, sistemas tácticos, variantes que llevaron a Newell's a una situación crítica en esta Liga Profesional, mirando de reojo que no sumen los de abajo y casi sin poder pensar el una chance cada vez más exigua de clasificar a los octavos de final del torneo Clausura.

Este martes, Cristian Fabbiani volvió a meter mano en el once titular y probó nuevamente modificar lo que se venía haciendo para ver si se puede lograr el tan ansiado triunfo que aleje fantasmas de pelear el descenso, le dé un poco de aire desde lo anímico y dejar viva una última oportunidad de estar en los playoffs.

La primera variante es cantada y se empezó a gestar en el último encuentro ante Tigre. La imagen de Luciano Lollo quedando casi pidiendo clemencia cuando Romero desbordó, tiró el centro y Russo abrió el marcador en el arranque del partido fue letal. Así fue que el propio técnico Leproso lo dejó al ex-Estudiantes en el vestuario para que ingrese Saúl Salcedo, quien cumplió en el complemento.

Pero la gran sorpresa estaría en el otro cambio que eligió el Ogro, ya que dejó fuera del mediocampo al capitán del equipo Éver Banega. Uno de los referentes de este equipo no estuvo a la altura de lo esperado en los últimos cotejos y el DT lo podría dejar al margen del choque ante Argentinos Juniors.

Con esta definición, no sólo cambiaría nombre propio, sino también características del reemplazo, ya que quien reemplazaría a Éver sería Martín Fernández Figueira, el uruguayo con más marca que juego, quien cooperarìa aún más en la contención con Regiardo para frenar una mitad de cancha del Bicho con muy buen pie.

Espínola volvería el jueves e iría a Buenos Aires

La tercera modificación para el equipo del Parque de la Independencia sería la vuelta del paraguayo Juan Espínola, quien estuvo junto con su selección participando de la fecha Fifa. El guaraní no tuvo acción en los dos choques de los dirigidos por Gustavo Alfaro tanto en el empate frente a Japón 2 a 2 como en la derrota ante Corea por 2 a 0.

El arquero de la selección Albirroja llegará el jueves a Buenos Aires y se sumará directamente a la delegación que viajará ese mismo día para esperar el encuentro del viernes. Espínola recuperaría la titularidad sobre William Barlasina, quien tuvo una correcta labor ante Tigre.