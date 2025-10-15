La Capital | Ovación | Newell's

¿Qué sorpresa en la formación metería Fabbiani para que Newell's enfrente a Argentinos?

En la práctica de este martes, el entrenador Leproso probó dos modificaciones a la espera del choque ante el Bicho de La Paternal

Hernán Cabrera

Por Hernán Cabrera

15 de octubre 2025 · 09:35hs
Cristian Fabbiani necesita obtener un buen resultado con Newells para conseguir algo de paz.

LA CAPITAL/Marcelo Rubén Bustamante

Cristian Fabbiani necesita obtener un buen resultado con Newell's para conseguir algo de paz.

Se ha probado de todo hasta el momento en este presente de Newell's y nada funcionó. Nombres, sistemas tácticos, variantes que llevaron a Newell's a una situación crítica en esta Liga Profesional, mirando de reojo que no sumen los de abajo y casi sin poder pensar el una chance cada vez más exigua de clasificar a los octavos de final del torneo Clausura.

Este martes, Cristian Fabbiani volvió a meter mano en el once titular y probó nuevamente modificar lo que se venía haciendo para ver si se puede lograr el tan ansiado triunfo que aleje fantasmas de pelear el descenso, le dé un poco de aire desde lo anímico y dejar viva una última oportunidad de estar en los playoffs.

La primera variante es cantada y se empezó a gestar en el último encuentro ante Tigre. La imagen de Luciano Lollo quedando casi pidiendo clemencia cuando Romero desbordó, tiró el centro y Russo abrió el marcador en el arranque del partido fue letal. Así fue que el propio técnico Leproso lo dejó al ex-Estudiantes en el vestuario para que ingrese Saúl Salcedo, quien cumplió en el complemento.

Pero la gran sorpresa estaría en el otro cambio que eligió el Ogro, ya que dejó fuera del mediocampo al capitán del equipo Éver Banega. Uno de los referentes de este equipo no estuvo a la altura de lo esperado en los últimos cotejos y el DT lo podría dejar al margen del choque ante Argentinos Juniors.

>>Leer más: El padre dejó el fútbol para trabajar y apoyó a su hijo en su idea de triunfar en Newell's

Con esta definición, no sólo cambiaría nombre propio, sino también características del reemplazo, ya que quien reemplazaría a Éver sería Martín Fernández Figueira, el uruguayo con más marca que juego, quien cooperarìa aún más en la contención con Regiardo para frenar una mitad de cancha del Bicho con muy buen pie.

Espínola volvería el jueves e iría a Buenos Aires

La tercera modificación para el equipo del Parque de la Independencia sería la vuelta del paraguayo Juan Espínola, quien estuvo junto con su selección participando de la fecha Fifa. El guaraní no tuvo acción en los dos choques de los dirigidos por Gustavo Alfaro tanto en el empate frente a Japón 2 a 2 como en la derrota ante Corea por 2 a 0.

>>Leer más: Juan Espínola no atajó en el amistoso de la selección paraguaya y Newell's espera por su vuelta

El arquero de la selección Albirroja llegará el jueves a Buenos Aires y se sumará directamente a la delegación que viajará ese mismo día para esperar el encuentro del viernes. Espínola recuperaría la titularidad sobre William Barlasina, quien tuvo una correcta labor ante Tigre.

Noticias relacionadas
Juan Espínola se encontrará a disposición para el partido del viernes entre Newells y Argentinos en La Paternal.

Juan Espínola no atajó en el amistoso de la selección paraguaya y Newell's espera por su vuelta

Lionel Messi anunció la creación de una nueva competición que lleva su apellido: la Messi Cup. Allí, participará Newells.

Newell's participará de la Messi Cup, un nuevo torneo de carácter internacional

Ángel Di María fue la figura de Central en el último clásico ante Newells. Banega sufre la derrota.

Central le saca una diferencia abismal a Newell's en el ranking de los planteles más caros de Argentina

Luciano volvió a jugar y lo hizo por primera vez con Fabbiani. Siempre dije que tenía que estar preparado, sostuvo.

Luciano y su vuelta al once en Newell's: "Estamos en deuda con la gente"

Ver comentarios

Las más leídas

De Ozempic a Wegovy: la nueva la inyección para bajar de peso ya se consigue en Argentina

De Ozempic a Wegovy: la nueva la inyección para bajar de peso ya se consigue en Argentina

Cuánto tardan en prescribir las deudas de tarjetas de crédito y cómo salir del Veraz

Cuánto tardan en prescribir las deudas de tarjetas de crédito y cómo salir del Veraz

Central le saca una diferencia abismal a Newells en el ranking de los planteles más caros de Argentina

Central le saca una diferencia abismal a Newell's en el ranking de los planteles más caros de Argentina

Aumentaron las tasas de los plazos fijos: cuánto pagan los principales bancos por un depósito de $1.000.000

Aumentaron las tasas de los plazos fijos: cuánto pagan los principales bancos por un depósito de $1.000.000

Lo último

Habló Pablo Laurta, acusado por doble femicidio y homicidio: Todo fue por justicia

Habló Pablo Laurta, acusado por doble femicidio y homicidio: "Todo fue por justicia"

Media sanción para que se dicte educación financiera en las escuelas de Santa Fe

Media sanción para que se dicte educación financiera en las escuelas de Santa Fe

¿Qué sorpresa en la formación metería Fabbiani para que Newells enfrente a Argentinos?

¿Qué sorpresa en la formación metería Fabbiani para que Newell's enfrente a Argentinos?

Media sanción para que se dicte educación financiera en las escuelas de Santa Fe

El proyecto avanza en la Legislatura, pero fue cuestionado por la diputada Balagué. "Hay otros valores para afianzar en las escuelas", afirmó.
Media sanción para que se dicte educación financiera en las escuelas de Santa Fe
Balacera en Tablada: un hombre fue internado con múltiples heridas
Policiales

Balacera en Tablada: un hombre fue internado con múltiples heridas

Rosario tendrá 6 mil cámaras de seguridad inteligentes para febrero

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Rosario tendrá 6 mil cámaras de seguridad inteligentes para febrero

Detuvieron a tres personas por el robo millonario a un anciano golpeado en Funes
Policiales

Detuvieron a tres personas por el robo millonario a un anciano golpeado en Funes

EPE: polémica por la cantidad de inspectores para controlar medidores

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

EPE: polémica por la cantidad de inspectores para controlar medidores

Hallan cadáver en avanzado estado de descomposición cerca del canal Ibarlucea
POLICIALES

Hallan cadáver en avanzado estado de descomposición cerca del canal Ibarlucea

Dejanos tu comentario
Las más leídas
De Ozempic a Wegovy: la nueva la inyección para bajar de peso ya se consigue en Argentina

De Ozempic a Wegovy: la nueva la inyección para bajar de peso ya se consigue en Argentina

Cuánto tardan en prescribir las deudas de tarjetas de crédito y cómo salir del Veraz

Cuánto tardan en prescribir las deudas de tarjetas de crédito y cómo salir del Veraz

Central le saca una diferencia abismal a Newells en el ranking de los planteles más caros de Argentina

Central le saca una diferencia abismal a Newell's en el ranking de los planteles más caros de Argentina

Aumentaron las tasas de los plazos fijos: cuánto pagan los principales bancos por un depósito de $1.000.000

Aumentaron las tasas de los plazos fijos: cuánto pagan los principales bancos por un depósito de $1.000.000

Morgan Stanley trazó tres precios posibles para el dólar según el resultado electoral de Milei

Morgan Stanley trazó tres precios posibles para el dólar según el resultado electoral de Milei

Ovación
Lionel Scaloni tras la goleada a Puerto Rico: El amistoso sirve para probar jugadores
Ovación

Lionel Scaloni tras la goleada a Puerto Rico: "El amistoso sirve para probar jugadores"

Lionel Scaloni tras la goleada a Puerto Rico: El amistoso sirve para probar jugadores

Lionel Scaloni tras la goleada a Puerto Rico: "El amistoso sirve para probar jugadores"

Básquet: la Asociación Rosarina sumó con el U13 una nueva copa a sus vitrinas

Básquet: la Asociación Rosarina sumó con el U13 una nueva copa a sus vitrinas

Argentina se mide con Colombia para tratar de sacar un pasaje a la final

Argentina se mide con Colombia para tratar de sacar un pasaje a la final

Policiales
Media sanción para que se dicte educación financiera en las escuelas de Santa Fe
LA CIUDAD

Media sanción para que se dicte educación financiera en las escuelas de Santa Fe

Detuvieron a tres personas por el robo millonario a un anciano golpeado en Funes

Detuvieron a tres personas por el robo millonario a un anciano golpeado en Funes

Balacera en Tablada: un hombre fue internado con múltiples heridas

Balacera en Tablada: un hombre fue internado con múltiples heridas

Hallan cadáver en avanzado estado de descomposición cerca del canal Ibarlucea

Hallan cadáver en avanzado estado de descomposición cerca del canal Ibarlucea

La Ciudad
Día de la Madre en calle San Luis: los rosarinos buscan ofertas y promos
La Ciudad

Día de la Madre en calle San Luis: los rosarinos buscan ofertas y promos

EPE: polémica por la cantidad de inspectores para controlar medidores

EPE: polémica por la cantidad de inspectores para controlar medidores

Rosario tendrá 6 mil cámaras de seguridad inteligentes para febrero

Rosario tendrá 6 mil cámaras de seguridad inteligentes para febrero

Mitad de semana con temperatura en ascenso y vientos en el horizonte

Mitad de semana con temperatura en ascenso y vientos en el horizonte

Llamativa intervención artística en el playón del parque España
La Ciudad

Llamativa intervención artística en el playón del parque España

Tras los dichos de Trump, en la Casa Rosada activaron un operativo de control de daños
Política

Tras los dichos de Trump, en la Casa Rosada activaron un operativo de control de daños

Doble femicidio y asesinato: confirman que el cuerpo hallado es del remisero desaparecido
Información General

Doble femicidio y asesinato: confirman que el cuerpo hallado es del remisero desaparecido

Femicidio en Rosario: quedó en prisión preventiva imputado de haber asesinado a su pareja
POLICIALES

Femicidio en Rosario: quedó en prisión preventiva imputado de haber asesinado a su pareja

Feria del Libro en Rosario: quiénes son los escritores destacados que se presentan este año
Zoom

Feria del Libro en Rosario: quiénes son los escritores destacados que se presentan este año

Caen todos los bonos y las acciones argentinas hasta 11% tras la reunión de Milei con Trump
Economía

Caen todos los bonos y las acciones argentinas hasta 11% tras la reunión de Milei con Trump

Esa maldita pelusa: ¿por qué los plátanos empezaron a generar más quejas en Rosario?
La Ciudad

Esa maldita pelusa: ¿por qué los plátanos empezaron a generar más quejas en Rosario?

Crimen de Nora Dalmasso: absolvieron al único sospechoso del caso porque prescribió la causa
Información General

Crimen de Nora Dalmasso: absolvieron al único sospechoso del caso porque prescribió la causa

La inflación volvió a superar el 2% por primera vez en cinco meses
Economía

La inflación volvió a superar el 2% por primera vez en cinco meses

Investigan la muerte de un hombre golpeado que tuvo convulsiones en el Carrasco
Policiales

Investigan la muerte de un hombre golpeado que tuvo convulsiones en el Carrasco

La soja de Santa Fe, en medio de la guerra de Estados Unidos y Milei con China

Por Facundo Borrego
Economía

La soja de Santa Fe, en medio de la guerra de Estados Unidos y Milei con China

Aumentaron las tasas de los plazos fijos: cuánto pagan los principales bancos por un depósito de $1.000.000
Economía

Aumentaron las tasas de los plazos fijos: cuánto pagan los principales bancos por un depósito de $1.000.000

Las tres anclas en Rosario: el equipo de Toto Caputo entre recorridas y charlas
Economía

Las "tres anclas" en Rosario: el equipo de Toto Caputo entre recorridas y charlas

La UNR lanza la primera feria de empleo para personas con discapacidad
La Ciudad

La UNR lanza la primera feria de empleo para personas con discapacidad

Virus respiratorios en primavera: suben consultas e internaciones en la población infantil

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Virus respiratorios en primavera: suben consultas e internaciones en la población infantil

Ollas populares coparon la Plaza San Martín: Los barrios están explotados, las necesidades son infinitas
La Ciudad

Ollas populares coparon la Plaza San Martín: "Los barrios están explotados, las necesidades son infinitas"

Bariloche a la Carta: una vidriera a la Patagonia que impulsa a productores y a la cocina regional

Por Martín Stoianovich

Turismo

Bariloche a la Carta: una vidriera a la Patagonia que impulsa a productores y a la cocina regional

Pami: cómo solicitar los anteojos gratuitos en octubre, paso a paso
Información General

Pami: cómo solicitar los anteojos gratuitos en octubre, paso a paso

Pami: qué es el botón de emergencias y para qué sirve
Información General

Pami: qué es el botón de emergencias y para qué sirve

Cuánto tardan en prescribir las deudas de tarjetas de crédito y cómo salir del Veraz
Información General

Cuánto tardan en prescribir las deudas de tarjetas de crédito y cómo salir del Veraz