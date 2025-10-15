El especial mensaje de Donald Trump a Javier Milei: "Sos un gran presidente. Soy tu amigo"

Luego de afirmar que "si el oficialismo pierde, EEUU no será tan generoso", Trump le hizo llegar un regalo simbólico al argentino

Este martes, Javier Milei y Donald Trump mantuvieron una nueva reunión bilateral en la Casa Blanca, donde se buscó sellar un acuerdo de ayuda financiera histórico. Previo a que el mandatario argentino emprendiera su viaje de regreso, el presidente de Estados Unidos le regaló una especial dedicatoria.

“Sos un gran presidente. Soy tu amigo” , reza la pequeña carta que le hizo llegar Trump a Milei, acompañada por una foto de ambos jefes de Estado, en la que se los ve posando con ambos pulgares para arriba, la típica pose del libertario argentino.

Emocionado, Milei compartió la dedicatoria de Trump en la red social X, ex Twitter. “MAGA (Make America Great Again) VLLC (Viva La Libertad Carajo)”, e scribió el presidente argentino en un posteo.

Lo particular es que la amistosa dedicatoria de Trump se dio a conocer tan solo unas horas después de las filosas declaraciones sobre la ayuda financiera a la Argentina. "Si (el oficialismo) pierde, no seremos generosos con Argentina", aseguró el mandatario estadounidense, en el marco de una rueda de prensa con medios locales. De esta manera, retiró el cheque en blanco a la gestión libertaria y lo condicionó al resultado de las elecciones del próximo 26 de octubre. Los dichos del presidente de Estados Unidos tuvieron un impacto directo en la caída de los bonos y acciones argentinas.

>> Leer más: Tras los dichos de Trump, en la Casa Rosada activaron un operativo de control de daños

La reunión con Trump y la comitiva argentina

Este martes pasadas las 14 h (hora argentina), Javier Milei y una comitiva argentina se encontraron nuevamente con Donald Trump y un grupo de funcionarios estadounidenses. Primero tuvieron una breve reunión en el Salón Oval, uno de los espacios más icónicos de la Casa Blanca.

Acto seguido hubo una rueda de prensa con medios de comunicación, donde Trump dejó declaraciones que complicaron a los bonos y acciones argentinas. Luego comenzó la reunión del trabajo entre ambos mandatarios y sus equipos de funcionarios técnicos.

Por su parte, Javier Milei estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia Karina Milei, el ministro de Economía Luis Caputo, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y Santiago Bausilli, el titular del Banco Central, el canciller Gerardo Werthein y Alec Oxenford, embajador argentino en Estados Unidos.

Por el lado estadounidense, además de Trump, también asistieron a la reunión a Marco Rubio, secretario de Estado, Scott Bessent, secretario del Tesoro, Pete Hegseth, secretario de Guerra, Howard Lutnick, secretario de Comercio, Susie Wiles, jefa de Gabinete y Peter Lamelas, embajador de Estados Unidos en Argentina.

El condicionamiento de Trump a la ayuda monetaria

“Si Javier Milei pierde, no seremos generosos con Argentina”, señaló el mandatario estadounidense ante los medios presentes en la rueda de prensa.

Trump, como un actor más de la política argentina, contempló que “la elección está cerca y la victoria (del oficialismo) es muy importante” y dirigiéndose directamente a Milei aseguró: “Estamos acá para apoyarte. Todo será mejor después de este acuerdo. Tenemos confianza que el presidente Javier Milei lo hará bien”.

>> Leer más: Caen todos los bonos y las acciones argentinas hasta 11% tras la reunión de Milei con Trump

En otro tramo, Trump no tuvo rodeos para plantear su postura ante las elecciones legislativas del 26 de octubre y afirmó: “Si un socialista o un comunista gana, te sentís diferente sobre hacer una inversión”. Barajando los resultados de los próximos comicios en Argentina, el presidente de Estados Unidos no titubeó: “Si no gana, no contará con nosotros. Si (Javier Milei) pierde con un candidato de extrema izquierda, no seremos generosos con Argentina”.

“El plan puede fallar, sí, pero también le puede ir bien. Le vamos a dar la chance. Todo puede fallar”, agregó Trump ante medios argentinos.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Diario La Capital (@diariolacapital)

Caen los bonos y las acciones argentinas tras la reunión de Milei con Trump

Los bonos y acciones argentinas cayeron con fuerza en el mercado internacional luego de la reunión entre Javier Milei y Donald Trump en la Casa Blanca. El mercado tomó como una señal negativa la frase del presidente norteamericano respecto a la dependencia del paquete de ayuda financiera al resultado de las elecciones legislativas.

Hasta minutos antes del encuentro presidencial en Washington, los títulos públicos anotaban subas de hasta 2%, pero luego de la conferencia de prensa del líder republicano, los bonos argentinos se dieron vuelta y emprendieron un camino de fuerte caída. Así, los bonos en dólares y las acciones argentinas se hundieron este martes hasta casi 11%.

Aunque la Bolsa porteña arrancó la rueda en positivo, luego de las palabras de Donald Trump la tendencia se dio vuelta. Pasadas las 16 horas, el índice accionario S&P Merval retrocede 3% y cotiza en 1.899.027 unidades, equivalentes a US$1285 al ajustar por el dólar CCL (-5,4%). Las mayores bajas del principal es para Metrogas (-10,6%), Transportadora de Gas del Norte (-8,9%), y Sociedad Comercial del Plata (-7,7%).

La tendencia se replica entre las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York (ADR), incluso cuando arrancaron la rueda teñidas de verde. Los papeles de Banco Supervielle se destacan con una baja del 11,1%, seguidos por BBVA (+7,2%), Pampa Energía (-7,2%) e YPF (-7,2%).

>> Leer más: La inflación volvió a superar el 2% por primera vez en cinco meses

“El día estaba siendo muy positivo, con expectativa y euforia. Hasta que Trump dijo que si Milei perdía ‘no seremos generosos’. Ahí es donde el mercado se desplomó en menos de cinco minutos, con los bonos cayendo 10% intradiario en cuestión de minutos, también las acciones. Esto fue porque el mercado priceaba un acuerdo nunca antes visto, un acuerdo de libre comercio y no sucedió. La Argentina es un país muy riesgoso. Desde las elecciones en provincia de Buenos Aires, vemos subas del 30% en una semana, bajas del 30% en la otra. Es una volatilidad absolutamente histórica la que estamos viviendo“, dijo Damián Palais, asesor financiero de Cocos Gold.

En la otra cara del mercado, el segmento de deuda soberana tiende a la baja. Los Bonares retroceden 7,38% (AL41D) y los Globales lo hacen hasta 6,48% (GD29D). Esta tarde se conocerá el riesgo país actualizado, luego de que la semana pasada cerrara en 932 puntos básicos.