El gesto del ex-Newell's con un rival que hasta fue criticado por el DT por su actuación

Keylor Navas consoló al arquero de Nicaragua tras el victoria del Tico 4 a 1, en un hecho que se hizo viral. El técnico nicaragüense no anduvo con vueltas y disparó: "Perdimos por su culpa"

Por Luis Castro

15 de octubre 2025 · 11:22hs
Keylor Navas

Keylor Navas, exarquero de Newell's, se acercó a su colega Rodríguez con el fin de darle una palabra de aliento ante el triste momento que le tocó atravesar.

Keylor Navas tiene una historia muy llamativa y particular. Porque su carrera estuvo centrada en el sacrificio intenso para llegar a cumplir el sueño de ser futbolista y trascender en el mundo del fútbol. Como arquero se puede decir que tocó el cielo con las manos. Y en su raíd por el mundo hasta vistió la camiseta de Newell's generando una atención mundial, aunque su partida se dio de una manera que generó discusiones y bajaron la idolatría de muchos Leprosos. Pero nadie puede discutir sus actitudes con compañeros o rivales y en esta oportunidad el noble gesto que tuvo con el arquero de Nicaragua tras la goleada de Costa Rica. Una reacción que se hizo viral en las redes sociales.

La selección de Costa Rica goleó por 4 a 1 a Nicaragua en la cuarta jornada de la fase final de la Eliminatoria de la Concacaf y dio un gran paso en sus esperanzas de asistir a la Copa del Mundo 2026. Si bien este resultado levantó las ilusiones de los costarricenses, el detalle sobresaliente fue la actitud de Navas con el joven arquero nicaragüense, Miguel Rodríguez, quien tuvo una jornada realmente para el olvido.

Rodríguez vivió una auténtica pesadilla en el Estadio Nacional y los goles que le marcaron motivaron a que las aspiraciones mundialistas sean sepultadas. La desazón de los hinchas motivaron a que todas las culpas recayeran sobre el guardavalla. A esta amargura que inundó su cuerpo encima se le sumarons las declaraciones tras el partido de su entrenador Marco Antonio Figueroa, quien lo responsabilizó de la debacle y, como si fuera poco, anunció que buscaría "otras opciones" para la próxima convocatoria.

De apoyar, ni hablar

"Perdemos por cuatro errores de nuestro portero Miguel Rodríguez; toda la culpa es de él y mía por ponerlo. Creo que él mismo se está alejando de la selección nacional. Noviembre será un momento para otro arquero", disparó con crudeza.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tdmascrc/status/1977956297094885450&partner=&hide_thread=false

>>Leer más: Quién es Keylor Navas, el arquero de la solidaridad y la fe que se acerca a Newell's

Todo un "verdadero" líder, dicho de manera irónica. En general, los conductores y cabeza visible de un plantel cargan con las culpas y se hacen responsables de cualquier situación. La tengan o no, pero en este caso el DT fue por lo más fácil y culpó de todo al arquero. Una actitud sin dudas por demás de cuestionable.

La empatía de Keylor

Navas sabe lo que es sufrir bajo los tres palos y más allá de los logros deportivos y la carrera que hizo, estar bajo los tres palos no es algo sencillo. Un error del arquero duele y mucho, por algo es la posición más ingrata dentro del fútbol. Es por eso que mientras sus compañeros de la selección celebraban eufóricos la victoria, el ex-Newell's y tres veces campeón de la Uefa Champions League se dirigió hacia su colega con el fin de brindarle su apoyo ante el doloroso momento que vivía.

>>Leer más: El padre dejó el fútbol para trabajar y apoyó a su hijo en su idea de triunfar en Newell's

Keylor hizo casi omiso a los festejos y se acercó a Miguel Rodríguez con el fin de consolarlo ya que estaba visiblemente afectado por la derrota.

La imagen de Navas abrazando a su colega fue capturada por todos los medios presentes en la cancha y rápidamente se viralizó en las redes sociales. Incluso se observa que le habló con calidez y consolándolo en uno de los momentos más tristes de la carrera del nicaragüense. El gesto, a veces poco cumún, no deja de tener un valor de suma importancia en un instante de tristeza para un colega que fue apuntado por los suyos y hasta por el propio entrenador.

Pullaro: "Me preocupó que Trump condicionara la ayuda a un resultado electoral"

El gobernador santafesino reprochó que cada cuatro meses se deba ir a Estados Unidos a buscar un salvataje. "Pone al país en un lugar bastante preocupante”.

Pullaro: Me preocupó que Trump condicionara la ayuda a un resultado electoral
