Detuvieron a tres personas por el robo millonario a un anciano golpeado en Funes

Dos sospechosos fueron capturados durante un operativo en la zona norte y otro en el oeste de Rosario

15 de octubre 2025 · 09:29hs
Los sospechosos cayeron en Rosario a casi una semana del robo.

Foto: Policía de Santa Fe.

Los sospechosos cayeron en Rosario a casi una semana del robo.

Un hombre de 84 años fue golpeado dentro de su casa el último jueves como parte de un robo en Funes. El foco de la investigación se desplazó hacia Rosario, donde tres personas fueron detenidas este martes por la entradera en la que se llevaron millones de pesos y dólares en efectivo.

La División Judiciales de la Unidad Regional II de la Policía de Santa Fe hizo un allanamiento en busca del botín y dio con dos sospechosos. El operativo comenzó a la tarde y se extendió hasta el final de la jornada, cuando otro hombre quedó bajo arresto a partir de un trabajo de vigilancia en la zona oeste.

El primer procedimiento se llevó a cabo por un pedido de las fiscales Verónica Ballari y Carina Amadeo. La policía de Funes fue a inspeccionar un domicilio ubicado sobre Larrechea al 1500. Allí encontraron un Chevrolet Classic LS, el auto identificado por las autoridades a partir del análisis de los videos del robo perpetrado la semana anterior.

Un robo millonario y un anciano golpeado

Según la denuncia radicada en la comisaría 23ª, dos delincuentes entraron a una casa ubicada sobre Alberdi al 2000. Alrededor de la una de la mañana del jueves 9 de octubre, el dueño se encontró con los maleantes dentro del domicilio y fue golpeado. Según el reporte del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies), el anciano sufrió lesiones en el rostro y no requirió internación.

Detenidos entradera Funes 4

El propietario advirtió que los agresores habían roto una puerta de chapa en la parte trasera para ingresar. Después se llevaron $2.000.000 y 1.500 dólares estadounidenses. Además tomaron una tarjeta de débito que estaba a nombre de la víctima.

>> Leer más: El robo que no fue: al final no se registró faltante de dinero en el Pago Fácil de barrio Echesortu

El gabinete de la Policía de Investigaciones (PDI) fue a inspeccionar la vivienda para obtener material de cámaras de videovigilancia y la causa avanzó después del fin de semana largo. Minutos antes de las 17.30 de este martes, el Grupo de Infantería de Respuesta Inmediata (Giri) se sumó al operativo comandado por la División Judiciales en la zona norte rosarina para atrapar a Maximiliano K. y Gastón Z. por la entradera en Funes.

Detenidos entradera Funes 3

La segunda parte de la pesquisa se activó durante una recorrida de la policía en inmediaciones de Servando Bayo e Ituzaingó, donde identificaron la vivienda de otro sospechoso. Los efectivos lo vieron salir de un asillo y comprobaron que tenía la misma remera que se veía en una de las grabaciones.

Luego de la consulta con el fiscal Carlos Covani, los agentes empezaron a seguir al presunto ladrón de 38 años mientras iba en una bicicleta playera. Finalmente, José A. fue detenido en la puerta de un kiosco ubicado en pasaje Daract y Pasco.

