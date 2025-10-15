Javkin: "Queremos que alguna vez la Argentina sea gobernada desde el interior productivo" El intendente de Rosario participó del lanzamiento de Ciudades Unidas, un espacio que reúne a más de 500 jefes comunales en respaldo de Provincias Unidas 15 de octubre 2025 · 10:33hs

El intendente Pablo Javkin, en el lanzamiento de Ciudades Unidas.

Con la premisa de "llevar la voz de los gobiernos locales del interior" en el Congreso, este miércoles se lanzó Ciudades Unidas, un espacio que congrega a más de 500 intendentes y jefes comunales de todo el país en respaldo al frente Provincias Unidas, encabezado entre otros por el mandatario santafesino Maximiliano Pullaro y el cordobés Martín Llaryora. "Queremos que el país tenga una alternativa desde el interior", planteó el intendente rosarino Pablo Javkin.

"Queremos que alguna vez la Argentina sea gobernada por quienes sabemos lo que es producir, desde el interior productivo", dijo Javkin desde la rueda de prensa, acompañado entre otros por Daniel Passerini (intendente de Córdoba), Raúl Cardinali (Cosquín), Natalia Sánchez (El Trébol) y Alberto Ricci (Villa Gobernador Gálvez).

Tal como explicó Javkin, Ciudades Unidas es un espacio conformado por unos 500 intendentes "desde Jujuy a Santa Cruz" en respaldo de Provincias Unidas. Y agregó: "Nos hemos unido porque queremos pensar un país donde nuestra voz se escuche más fuerte. Por ejemplo, hace 20 años que discutimos la política de subsidio al transporte y hace 20 años que venimos perdiendo".

ciudadesunidas (2) Respaldo a Provincias Unidas "Lo que le pedimos a la gente —dijo el intendente— es que nos acompañe a probar lo que la Argentina nunca probó. Argentina tiene que tener una alternativa federal ahora y en 2027: la tiene en Córdoba con Juan Schiaretti y Santa Fe con Gisela Scaglia". El próximo 26 de octubre serán las elecciones de medio término, donde en el caso de Santa Fe se renovarán 10 bancas de la Cámara de Diputados.

Martín Llaryora (Córdoba), Ignacio Torres (Chubut), Gustavo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Pullaro, además del exmandatario mediterráneo y candidato a diputado nacional Juan Schiaretti, son los gobernadores que integran el nuevo frente, cuyo debut en las urnas será en diez días. "Hagamos que el país se parezca a nuestros lugares y no que desde nuestros lugares tengamos que soportar lo que pasa en el país", apuntó el titular del Palacio de los Leones.