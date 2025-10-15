La Capital | Zoom | Bandana

Regresa "Popstars", el reality show del que surgieron Bandana y Mambrú

A más de 20 años de su estreno, se anunció la vuelta del programa musical que marcó a toda una generación con sus dos bandas ganadoras

15 de octubre 2025 · 12:50hs
Vuelve a la pantalla de Telefe Popstars

Vuelve a la pantalla de Telefe Popstars, el reality show que dio origen a la banda femenina Bandana

Tras la final de "La Voz Argentina" y el reciente estreno de "MasterChef Celebrity", Telefe vuelve a sorprender con el regreso de un formato que conquistó los corazones de los jóvenes en los 2000. En un contexto de supremacía total de los realities, el canal anunció el inminente regreso de "Popstars", el programa que dio origen a bandas históricas como Bandana y Mambrú.

Si bien desde hace un tiempo se venía anticipando la llegada de un nuevo formato que generó expectativa entre los televidentes, fue durante el entretiempo del partido entre Argentina y Puerto Rico cuando finalmente se confirmó la noticia: "Popstars" vuelve a la pantalla chica. Aunque todavía no se dieron a conocer demasiados detalles sobre la fecha de estreno, la conducción o las audiciones, el anuncio despertó la nostalgia de los fanáticos que hace 25 años fueron testigos de uno de los programas más famosos del país.

El regreso de "Popstars"

“¡Lo esperaste, lo soñaste! En 2026 tu show está por comenzar. ¡Sí, vuelve Popstars por Telefe!“, presentaron en un breve clip con la canción “Raining men” de Geri Halliwell de fondo.

Bandana: el primer éxito de "Popstars"

La primera edición del reality show se emitió en 2001. Más de 4.000 jóvenes argentinas participaron en las audiciones, y sólo cinco fueron seleccionadas para formar una banda musical.

Emitido por Telefe y producido por RGB Entertainment, el programa dio lugar a la banda de pop Bandana, integrada por Lissa Vera, Lourdes Fernández, Virginia Da Cunha, Valeria Gastaldi e Ivonne Guzmán.

Su primer disco homónimo incluyó éxitos que aún resuenan en los oídos de varias generaciones, como “Guapas”, “Llega la noche” y “Maldita noche”. Incluso, en aquel momento, el grupo realizó giras por Argentina y Latinoamérica y fue uno de los mayores hitos del pop argentino de los 2000.

image

Si bien la banda se disolvió en 2004, sus integrantes volvieron a reunirse en distintas ocasiones para shows especiales. Bandana tuvo un regreso en 2008 y otro en 2016, ambos sin la presencia de Ivonne Guzmán, quien hoy se luce como una de las voces de La Delio Valdez.

Este año, el grupo volvió una vez más para presentarse en la avant premiere local de la nueva película de “Lilo & Stitch”. La banda interpretó “Muero de amor por ti”, una reversión del clásico “Can’t Help Falling In Love with You” de Elvis Presley, que grabaron en 2002 para la banda de sonido original en español de la primera entrega de “Lilo & Stitch”.

Mambrú: la versión masculina del éxito

El éxito de Popstars fue tan grande que, en 2002, Telefe lanzó una versión masculina del programa. Siguiendo el mismo formato, se formó Mambrú, integrado por Germán “Tripa” Tripel, Emanuel Ntaka, Pablo Silberberg, Gerónimo Rauch y Milton Amadeo.

image

Al igual que sus predecesoras, la banda se convirtió en un verdadero furor: su primer disco alcanzó la categoría de triple platino y los llevó a recorrer el país con giras por toda Argentina.

