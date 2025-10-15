La Capital | Zoom | La Renga

La Renga anunció show en diciembre en el Autódromo de Rosario: cuándo salen a la venta las entradas

La banda de hard rock sorprendió a todos al presentar el recital en Rosario. Será el 13 de diciembre y las entradas estarán a la venta desde la próxima semana

15 de octubre 2025 · 13:50hs
Chizzo y Tete

Foto: gentileza Cecilia Córdoba.

Chizzo y Tete, en pleno recital de La Renga en El Coloso Marcelo Bielsa en 2022

La Renga vuelve a desembarcar en Rosario después de tres años y sorprendió a sus seguidores en la ciudad, que quedaron atónitos ante la publicación en su cuenta de Instagram. La banda de hard rock nacional llegará el próximo 13 de diciembre al Autódromo Municipal con la promesa de otro multitudinario recital.

Con más de 35 años en los escenarios del país, La Renga llega una vez más a Rosario y luego de tres temporadas. Hay que remontarse hasta 2022 para encontrar crónicas de shows de la banda en la ciudad. En aquella oportunidad, los seguidores habían desbordado el Parque de la Independencia para seguir al grupo en el Coloso Marcelo Bielsa.

La banda de Chizzo Nápoli, Tete Iglesias y el Tanque Iglesias lanzaron el show y anunciaron para el sábado 13 de diciembre a las 20. Las entradas estarán disponibles desde el jueves 23 de octubre en arteinfernal.com, la web propia de La Renga para la venta de entradas.

La Renga en Rosario

La última vez que La Renga tocó en Rosario fue en noviembre de 2022 para presentar "Alejado de la red", su último disco de estudio. Esa noche 38 mil almas asistieron a un banquete que comenzó varias horas antes en las inmediaciones de la cancha de Newell's.

Ahora anunciaron el show en Rosario y si bien había comentarios que deslizaban la posibilidad de "cerrar" el 2025 en estadios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el recital en la ciudad fue toda una sorpresa para los fieles seguidores, que ya comienzan a organizarse para asistir al espectáculo.

