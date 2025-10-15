La Capital | Ovación | Mundial sub-20

Mundial sub-20: con un jugador de Newell's entre los titulares, Argentina tiene el once para buscar la final

La selección dirigida por Diego Placente buscará este miércoles, desde las 20, el pase a la final frente a Colombia. La albiceleste quiere coronarse por sexta vez en la historia

15 de octubre 2025 · 15:07hs
La selección argentina viene de racha y disputará un lugar en la final del mundial sub-20 frente a Colombia.

La selección argentina viene de racha y disputará un lugar en la final del mundial sub-20 frente a Colombia.

La selección argentina tiene todo listo para enfrentar a Colombia, desde las 20 de este miércoles, por un lugar en la final del mundial sub-20. El director técnico Diego Placente ya tendría definido el once titular y en la alineación aparece un jugador de Newell's.

En el arco estará Santino Barbi, quien tuvo grandes actuaciones en este mundial ya que sólo recibió dos goles (uno ante Cuba y otro frente a Australia).

La defensa estará conformada por Dylan Gorosito y Julio Soler en los laterales, mientras que Tobías Ramírez y Juan Villalba conformarán la zaga central. El único cambio con respecto a los cuartos de final con México será el ingreso de Villalba, quien jugará por Valente Pierani debido a que este último sufrió una lesión en el primer tiempo del encuentro por cuartos de final.

Una de las incógnitas aparece en el mediocampo, ya que aún no se conoce si el encargado de acompañar a Milton Delgado y a Valentino Acuña será Tobías Andrada o Tomás Pérez, que surgió de la cantera leprosa y ahora milita en el Porto.

Por último, en la delantera ya están confirmados Gianluca Prestianni y Alejo Sarco, por lo que solo resta definir el último atacante, que será Ian Subiabre o Santino Andino.

Valentino Acuña, el "doble de Messi"

En junio, Acuña tuvo la enorme chance de entrenar con las figuras de la selección argentina y nada menos que con Lionel Messi, su ídolo y a quien interpretó siendo un niño en la película sobre la historia del Diez, del director español Alex de la Iglesia.

En ese entonces, y justo en la previa del encuentro que la selección argentina iba a disputar con Colombia por las eliminatorias sudamericanas, el juvenil mediocampista rojinegro se movió junto a Messi y los demás integrantes del equipo campeón del mundo en diferentes ejercicios con pelota, programados por el cuerpo técnico de Lionel Scaloni.

Encuentro decisivo por el mundial sub-20

La selección argentina sub-20 está teniendo una gran actuación en este mundial de la categoría, en el que avanzó a las semifinales luego de ganar en todas sus presentaciones con muchísima autoridad, por lo que se ilusiona con cortar con la sequía de 18 años sin títulos.

Así formaría la Selección argentina Sub 20 ante Colombia: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Juan Villalba y Julio Soler; Tobías Andrada o Tomás Pérez, Milton Delgado y Valentino Acuña; Gianluca Prestianni, Ian Subiabre o Santino Andino y Alejo Sarco. DT: Diego Placente.

