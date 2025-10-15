Balacera en barrio Tablada: un hombre de 41 años fue internado con múltiples heridas

La policía confirmó el ataque a la tarde y busca a un motociclista como responsable de los disparos en la zona sur de Rosario

Un hombre de 41 años permanecía internado este miércoles como resultado de una balacera en el barrio Tablada . Fuentes oficiales confirmaron que recibió varios disparos y el tirador huyó sin ser identificado después de la agresión a pocas cuadras del bulevar Seguí.

La víctima fue atendida este martes a la tarde en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca). De acuerdo al primer reporte médico, presentaba al menos cuatro heridas de arma de fuego como consecuencia del ataque perpetrado a plena luz del día.

En primer lugar, las fuerzas de seguridad provinciales constataron que la víctima cayó lesionada cerca del cruce de Necochea y Presidente Quintana . Si bien contaban con testimonios sobre las circunstancias en las que fue baleada, hasta el día siguiente no había personas detenidas por el episodio.

El paciente atendido en el Heca fue acribillado minutos después de las 15. Según la primera hipótesis de los investigadores, un motociclista abrió fuego a metros de la intersección con el pasaje Ivanowski y luego huyó.

Los efectivos que respondieron a la denuncia inicialmente encontraron al hombre de 41 años herido en la cara y una de sus piernas. Luego reportaron que el tirador tenía capucha, casco y circulaba a bordo de una Rowser negra.

>> Leer más: Un baleado en grave estado y un detenido en una pelea entre vecinos en zona sur

La policía presume que el delincuente escapó por Necochea hacia el sur tras los disparos. Mientras tanto, la víctima sobrevivió y fue trasladada al Heca para recibir asistencia médica.

De acuerdo al diagnóstico en el nosocomio municipal, el hombre acribillado sufrió lesiones en la parte izquierda del rostro, el fémur y el muslo derecho y el otro pie. El registro del procedimiento quedó a disposición del Ministerio Público de la Acusación (MPA) para continuar con la investigación del ataque.