Mundial sub-20: Argentina se mide con Colombia para tratar de sacar un pasaje a la gran final

Argentina, conducida por Diego Placente, viene de ganarle 2 a 0 a México, mientras que el elenco cafetero arriba tras eliminar a España.

15 de octubre 2025 · 06:15hs
Toto Silvetti

Toto Silvetti, el hombre formado en Newell's, anotó dos veces entrando desde el banco.

La ilusión detrás del seleccionado argentino sub-20 fue creciendo a medida de que fue superando rivales y obstáculos durante este Mundial de la categoría que se está desarrollando en Chile. Esas expectativas se siguieron multiplicando merced a las convincentes presentaciones del conjunto nacional, que lograron disimular lesiones, ausencias y dificultades que se fue cruzando en el camino.

En ese escenario de notable entusiasmo, el equipo albiceleste se medirá este miércoles ante Colombia, tratando de obtener un lugar, por prepotencia futbolística ya evidenciada a la largo de esta competencia y derecho propio, en el duelo final que decidirá el Mundial sub-20.

Este cotejo de gran relevancia se realizará en el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, está programado para las 20 (hora argentina) y se podrá seguir a través de Telefé y DSports. El juez designado para esta ocasión es el portugués Joao Pinheiro.

Argentina, con tres leprosos

Vale precisar, que la selección nacional, tiene en sus filas tres jugadores formados en la cantera rojinegra: Valentino Acuña, Tomás Pérez, y Mateo Silvetti, y arriba a este choque determinante con muy buenas actuaciones, ya que viene de ganar todos sus partidos previos sin mayores complicaciones y eso levantó una relación de atención y apoyo con los hinchas argentinos.

Vale recordar que, en el Grupo D, los conducidos por Diego Placente terminaron primeros con triunfos sobre Cuba (3 a 1), Australia (4 a 1) e Italia (1 a 0). Y, ya en los octavos de final, golearon 4 a 0 a Nigeria, mientras que en los cuartos lograron eliminar a México, con un consistente 2 a 0.

Colombia, por su parte, no la tuvo tan fácil para meterse entre los cuatro mejores de la competición.

El conjunto cafetero, que es dirigido por César Torres, finalizó primero en el Grupo F con solo cinco puntos, producto del triunfo ante Arabia Saudita y los empates frente a Noruega y Nigeria.

En los octavos de final vencieron cómodamente a Sudáfrica y en los cuartos de final la víctima fue España, selección a la que vencieron 3-2 sobre la hora en un partido parejísimo.

Argentina y Colombia, se conocen mucho

Estos conjuntos se conocen muy bien, ya que debieron enfrentarse en dos ocasiones en el Sudamericano dela división. En la primera ase empataron 1 a 1, pero el combinado albiceleste se impuso 1 a 0 en el Hexagonal Final.

Unas horas antes, a las 17, se definirá al primer finalista del Mundial, cuando Francia y Marruecos se enfrenten en el Estadio Elías Figueroa Brander, de Valparaíso, por lo que podría repetirse la final del Mundial de Qatar 2022, ahora en sub-20.

Las posibles formaciones:

Argentina podría formar con Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Juan Villalba, y Julio Soler; Tobías Andrada o el leproso Tomás Pérez, Milton Delgado, y el rojinegro Valentino Acuña; Gianluca Prestianni, Ian Subiabre o Santino Andino y Alejo Sarco. En este marco, Toto Silvetti estaría en el banco e relevos.

Mientras que Colombia, el conjunto conducido por César Torres Ramírez alistaría a Jordan García; Juan Arizala, Yeimar Mosquera, Julián Bazán, y Carlos Sarabia; José Cavadia, Elkin Rivero, y Kener González; Oscar Perea, Neyser Villareal y Joel Canchimbo.

