Día de la Madre en calle San Luis: los rosarinos buscan ofertas y promociones

Desde el Centro Comercial Calle San Luis aseguraron que los consumidores priorizan los descuentos y que el ticket promedio ronda los 30 mil pesos

Los comercios de calle San Luis ofrecen promociones y descuentos durante la semana previa al Día de la Madre.

Se acerca el Día de la Madre y el centro de Rosario se vuelve un hormiguero de gente comprando regalos a último momento. Los comercios de calle San Luis viven estas jornadas con intensidad aunque, aseguran allí, los clientes buscan ofertas y promociones.

"En momentos de bolsillos flacos, la gente se está volcando a calle San Luis por sus buenos precios y por las cosas que están en promoción o con descuentos importantes. La opción es comprar lo ofertado", sostuvo el presidente del Centro Comercial Calle San Luis, Guillermo Gulam, en diálogo con La Capital.

En este sentido, Gulam aseguró que se registró una caída de ventas en los productos a precio de lista y que, por eso, "se está trabajando mucho con las promociones". Por ahora, el ticket promedio ronda entre los 30 y 40 mil pesos.

Lo cierto es que esta semana es clave para los comerciantes. El centro rosarino se llena de gente que busca cumplir con los regalos previstos y muchos lo hacen a último momento. Por eso, el sábado es la última gran jornada. "Tenemos previsto sacar los percheros a la calle con superofertas . La idea es hacer una gran movida y en el futuro también queremos generar nuevos eventos", sostuvo.

A pocos meses del verano, algunos de los productos más buscados están en consonancia con la estación: mallas y blusas figuran en la lista de lo más vendido. Pero también hay jeans, carteras, bijouterie y productos de bazar.

Beneficios La Capital

La tarjeta Beneficios La Capital (BLC) también está presente en calle San Luis. Quienes tengan la tarjeta podrán acceder a un 10 % de descuento en los comercios adheridos. La promoción está disponible hasta el 25 de octubre.

"Son 30 los comercios que trabajan con Beneficios La Capital y se está usando mucho: estimamos que entre un 15 y 20 % de la venta global pertenece a esta promoción", sostuvo Gulam.