La Capital | La Ciudad | Día de la Madre

Día de la Madre en calle San Luis: los rosarinos buscan ofertas y promociones

Desde el Centro Comercial Calle San Luis aseguraron que los consumidores priorizan los descuentos y que el ticket promedio ronda los 30 mil pesos

15 de octubre 2025 · 06:25hs
Los comercios de calle San Luis ofrecen promociones y descuentos durante la semana previa al Día de la Madre.

Los comercios de calle San Luis ofrecen promociones y descuentos durante la semana previa al Día de la Madre.

Se acerca el Día de la Madre y el centro de Rosario se vuelve un hormiguero de gente comprando regalos a último momento. Los comercios de calle San Luis viven estas jornadas con intensidad aunque, aseguran allí, los clientes buscan ofertas y promociones.

"En momentos de bolsillos flacos, la gente se está volcando a calle San Luis por sus buenos precios y por las cosas que están en promoción o con descuentos importantes. La opción es comprar lo ofertado", sostuvo el presidente del Centro Comercial Calle San Luis, Guillermo Gulam, en diálogo con La Capital.

En este sentido, Gulam aseguró que se registró una caída de ventas en los productos a precio de lista y que, por eso, "se está trabajando mucho con las promociones". Por ahora, el ticket promedio ronda entre los 30 y 40 mil pesos.

Lo cierto es que esta semana es clave para los comerciantes. El centro rosarino se llena de gente que busca cumplir con los regalos previstos y muchos lo hacen a último momento. Por eso, el sábado es la última gran jornada. "Tenemos previsto sacar los percheros a la calle con superofertas. La idea es hacer una gran movida y en el futuro también queremos generar nuevos eventos", sostuvo.

A pocos meses del verano, algunos de los productos más buscados están en consonancia con la estación: mallas y blusas figuran en la lista de lo más vendido. Pero también hay jeans, carteras, bijouterie y productos de bazar.

>>Leer más: Newell's: lanzan una nueva camiseta especial por el Día de la Madre leprosa

Beneficios La Capital

La tarjeta Beneficios La Capital (BLC) también está presente en calle San Luis. Quienes tengan la tarjeta podrán acceder a un 10 % de descuento en los comercios adheridos. La promoción está disponible hasta el 25 de octubre.

"Son 30 los comercios que trabajan con Beneficios La Capital y se está usando mucho: estimamos que entre un 15 y 20 % de la venta global pertenece a esta promoción", sostuvo Gulam.

Noticias relacionadas
Desde la Oficina Municipal del Consumidor aseguran que crecieron las quejas de usuarios por la facturación de la EPE.

EPE: polémica por la cantidad de inspectores para controlar medidores

Las primeras cámaras con inteligencia artificial ya están funcionando y se irán incorporando nuevas hasta completar 6 mil hacia febrero.

Rosario tendrá 6 mil cámaras de seguridad inteligentes para febrero

El miércoles llega con excelentes condiciones de tiempo, ideales para un paseo por algún parque con buena compañía. 

El tiempo en Rosario: mitad de semana con temperatura en ascenso y vientos en el horizonte

Las rondas nocturnas de los excombatientes son una de las formas en que llega la asistencia alimentaria durante el invierno.

Creció la solicitud de asistencia social durante el invierno en Rosario

Ver comentarios

Las más leídas

El padre dejó el fútbol para trabajar y apoyó a su hijo en su idea de triunfar en Newells

El padre dejó el fútbol para trabajar y apoyó a su hijo en su idea de triunfar en Newell's

De Ozempic a Wegovy: la nueva la inyección para bajar de peso ya se consigue en Argentina

De Ozempic a Wegovy: la nueva la inyección para bajar de peso ya se consigue en Argentina

Cuánto tardan en prescribir las deudas de tarjetas de crédito y cómo salir del Veraz

Cuánto tardan en prescribir las deudas de tarjetas de crédito y cómo salir del Veraz

Aumentaron las tasas de los plazos fijos: cuánto pagan los principales bancos por un depósito de $1.000.000

Aumentaron las tasas de los plazos fijos: cuánto pagan los principales bancos por un depósito de $1.000.000

Lo último

Básquet: la Asociación Rosarina sumó con el U13 una nueva copa a sus vitrinas

Básquet: la Asociación Rosarina sumó con el U13 una nueva copa a sus vitrinas

La banda rosarina Oasis narra sus 52 años de historia en un libro

La banda rosarina Oasis narra sus 52 años de historia en un libro

Día de la Madre en calle San Luis: los rosarinos buscan ofertas y promos

Día de la Madre en calle San Luis: los rosarinos buscan ofertas y promos

Rosario tendrá 6 mil cámaras de seguridad inteligentes para febrero

En la actualidad hay 3.100 en funcionamiento con una tecnología que permite identificar objetos y personas en tiempo cercano y acorta los plazos de búsqueda. La inversión fue de 69 millones de dólares.

Rosario tendrá 6 mil cámaras de seguridad inteligentes para febrero

Por Lucas Ameriso

EPE: polémica por la cantidad de inspectores para controlar medidores

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

EPE: polémica por la cantidad de inspectores para controlar medidores

Día de la Madre en calle San Luis: los rosarinos buscan ofertas y promos
La Ciudad

Día de la Madre en calle San Luis: los rosarinos buscan ofertas y promos

Mundial sub-20: Argentina se mide con Colombia para tratar de sacar un pasaje a la gran final
Ovacion

Mundial sub-20: Argentina se mide con Colombia para tratar de sacar un pasaje a la gran final

Creció la solicitud de asistencia social durante el invierno en Rosario
La Ciudad

Creció la solicitud de asistencia social durante el invierno en Rosario

La logística del crimen: dos mujeres condenadas por robar un auto usado en dos asesinatos
Policiales

La logística del crimen: dos mujeres condenadas por robar un auto usado en dos asesinatos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El padre dejó el fútbol para trabajar y apoyó a su hijo en su idea de triunfar en Newells

El padre dejó el fútbol para trabajar y apoyó a su hijo en su idea de triunfar en Newell's

De Ozempic a Wegovy: la nueva la inyección para bajar de peso ya se consigue en Argentina

De Ozempic a Wegovy: la nueva la inyección para bajar de peso ya se consigue en Argentina

Cuánto tardan en prescribir las deudas de tarjetas de crédito y cómo salir del Veraz

Cuánto tardan en prescribir las deudas de tarjetas de crédito y cómo salir del Veraz

Aumentaron las tasas de los plazos fijos: cuánto pagan los principales bancos por un depósito de $1.000.000

Aumentaron las tasas de los plazos fijos: cuánto pagan los principales bancos por un depósito de $1.000.000

Central le saca una diferencia abismal a Newells en el ranking de los planteles más caros de Argentina

Central le saca una diferencia abismal a Newell's en el ranking de los planteles más caros de Argentina

Ovación
Mundial sub-20: Argentina se mide con Colombia para tratar de sacar un pasaje a la gran final
Ovacion

Mundial sub-20: Argentina se mide con Colombia para tratar de sacar un pasaje a la gran final

Mundial sub-20: Argentina se mide con Colombia para tratar de sacar un pasaje a la gran final

Mundial sub-20: Argentina se mide con Colombia para tratar de sacar un pasaje a la gran final

El ciclo de Cristian Fabbiani en Newells: 6 de 8 sub-20 no jugaron cuatro partidos enteros

El ciclo de Cristian Fabbiani en Newell's: 6 de 8 sub-20 no jugaron cuatro partidos enteros

Central: cuál es uno de los pilares esenciales del buen torneo y la gran temporada

Central: cuál es uno de los pilares esenciales del buen torneo y la gran temporada

Policiales
La logística del crimen: dos mujeres condenadas por robar un auto usado en dos asesinatos
Policiales

La logística del crimen: dos mujeres condenadas por robar un auto usado en dos asesinatos

Femicidio en Rosario: quedó en prisión preventiva imputado de haber asesinado a su pareja

Femicidio en Rosario: quedó en prisión preventiva imputado de haber asesinado a su pareja

Crimen de Ivana Garcilazo: todas las pruebas de un caso que va juicio con pedido de altas penas

Crimen de Ivana Garcilazo: todas las pruebas de un caso que va juicio con pedido de altas penas

Investigan la muerte de un hombre golpeado que tuvo convulsiones en el Carrasco

Investigan la muerte de un hombre golpeado que tuvo convulsiones en el Carrasco

La Ciudad
Día de la Madre en calle San Luis: los rosarinos buscan ofertas y promos
La Ciudad

Día de la Madre en calle San Luis: los rosarinos buscan ofertas y promos

EPE: polémica por la cantidad de inspectores para controlar medidores

EPE: polémica por la cantidad de inspectores para controlar medidores

Rosario tendrá 6 mil cámaras de seguridad inteligentes para febrero

Rosario tendrá 6 mil cámaras de seguridad inteligentes para febrero

El tiempo en Rosario: mitad de semana con temperatura en ascenso y vientos en el horizonte

El tiempo en Rosario: mitad de semana con temperatura en ascenso y vientos en el horizonte

Feria del Libro en Rosario: quiénes son los escritores destacados que se presentan este año
Zoom

Feria del Libro en Rosario: quiénes son los escritores destacados que se presentan este año

Caen todos los bonos y las acciones argentinas hasta 11% tras la reunión de Milei con Trump
Economía

Caen todos los bonos y las acciones argentinas hasta 11% tras la reunión de Milei con Trump

Esa maldita pelusa: ¿por qué los plátanos empezaron a generar más quejas en Rosario?
La Ciudad

Esa maldita pelusa: ¿por qué los plátanos empezaron a generar más quejas en Rosario?

Crimen de Nora Dalmasso: absolvieron al único sospechoso del caso porque prescribió la causa
Información General

Crimen de Nora Dalmasso: absolvieron al único sospechoso del caso porque prescribió la causa

La inflación volvió a superar el 2% por primera vez en cinco meses
Economía

La inflación volvió a superar el 2% por primera vez en cinco meses

Investigan la muerte de un hombre golpeado que tuvo convulsiones en el Carrasco
Policiales

Investigan la muerte de un hombre golpeado que tuvo convulsiones en el Carrasco

La soja de Santa Fe, en medio de la guerra de Estados Unidos y Milei con China

Por Facundo Borrego
Economía

La soja de Santa Fe, en medio de la guerra de Estados Unidos y Milei con China

Aumentaron las tasas de los plazos fijos: cuánto pagan los principales bancos por un depósito de $1.000.000
Economía

Aumentaron las tasas de los plazos fijos: cuánto pagan los principales bancos por un depósito de $1.000.000

Las tres anclas en Rosario: el equipo de Toto Caputo entre recorridas y charlas
Economía

Las "tres anclas" en Rosario: el equipo de Toto Caputo entre recorridas y charlas

La UNR lanza la primera feria de empleo para personas con discapacidad
La Ciudad

La UNR lanza la primera feria de empleo para personas con discapacidad

Virus respiratorios en primavera: suben consultas e internaciones en la población infantil

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Virus respiratorios en primavera: suben consultas e internaciones en la población infantil

Ollas populares coparon la Plaza San Martín: Los barrios están explotados, las necesidades son infinitas
La Ciudad

Ollas populares coparon la Plaza San Martín: "Los barrios están explotados, las necesidades son infinitas"

Bariloche a la Carta: una vidriera a la Patagonia que impulsa a productores y a la cocina regional

Por Martín Stoianovich

Turismo

Bariloche a la Carta: una vidriera a la Patagonia que impulsa a productores y a la cocina regional

Pami: cómo solicitar los anteojos gratuitos en octubre, paso a paso
Información General

Pami: cómo solicitar los anteojos gratuitos en octubre, paso a paso

Pami: qué es el botón de emergencias y para qué sirve
Información General

Pami: qué es el botón de emergencias y para qué sirve

Cuánto tardan en prescribir las deudas de tarjetas de crédito y cómo salir del Veraz
Información General

Cuánto tardan en prescribir las deudas de tarjetas de crédito y cómo salir del Veraz

El tiempo en Rosario: una semana casi veraniega que cambiará el fin de semana
Información General

El tiempo en Rosario: una semana casi veraniega que cambiará el fin de semana

Peajes sin barreras: se prorrogó su implementación y el gremio teme despidos
INFORMACION GENERAL

Peajes sin barreras: se prorrogó su implementación y el gremio teme despidos

Abogados laboralistas criticaron a Milei por las quejas sobre los caranchos
Economía

Abogados laboralistas criticaron a Milei por las quejas sobre los "caranchos"

Un monje de la India abrirá un congreso en la facultad de Ciencias Médicas de Rosario

Por Florencia O’Keeffe

La Ciudad

Un monje de la India abrirá un congreso en la facultad de Ciencias Médicas de Rosario