La Capital | Zoom | teatro

Agenda de teatro en Rosario: funciones todos los días, para todos los gustos

Un repaso por algunas de las propuestas teatrales de los próximos días en la ciudad. Estrenos, comedia, drama, unipersonales y más.

15 de octubre 2025 · 14:59hs
Habitación 3 es una de las obras que se podrá ver este fin de semana como parte de la agenda teatral de Rosario

"Habitación 3" es una de las obras que se podrá ver este fin de semana como parte de la agenda teatral de Rosario

En Rosario, siempre hay mucho teatro. Sigue octubre y las salas de la ciudad tienen una cartelera renovada. Para orientarse ante la multiplicidad de propuestas, un repaso por las funciones que tendrán lugar en los próximos días, en diversos espacios independientes, tradicionales y comerciales de la ciudad.

Además, este fin de semana, y hasta el 18 de octubre, continúa en múltiples espacios de la ciudad la 6° edición de El Otro Festival. Habrá talleres, obras de teatro, recitales y charlas, con entrada gratuita. La programación completa puede consultarse en las redes oficiales del evento.

Embed

Para el fin de semana del 16 al 19 de octubre, esta es la agenda teatral rosarina:

Jueves 16 de octubre

- "URE. Un provocador entrañable". 20.30hs. La Orilla Infinita (Colón 2148)

Es una obra teatral configurada a partir de dos planos. Por un lado, fragmentos de textos que escribió el genial director teatral argentino Alberto Ure en distintos medios, llenos de ironía y lucidez, y por otro lado la aparición e invención de situaciones escénicas desopilantes como así también momentos de gran emotividad. Por momentos un manifiesto, por momentos una clase o una charla de café y en definitiva un homenaje. Actúa: Cristian Marchesi. Dirigen: Rody Bertol y Guillermo Calluso

Viernes 17 de octubre

- "Aquelarre en el humedal". ÚLTIMAS DOS FUNCIONES. 21hs. Cultural de Abajo (Entre Ríos 579)
Próximas funciones: sábado 18 de octubre

Una joven kayakista es rescatada a orillas del río por mujeres que habitan el humedal. Así comienza un ritual de iniciación. Intercambios y asombros ante mundos que navegan por aguas y tiempos diferentes. Entre el miedo al olvido y el resguardo de la memoria. Entre la resistencia a lo injusto y el valor de nacer a lo inesperado. Amparadas por el humedal y convocadas por el fuego, la luna alumbrará historias, gestos, músicas, legados. Actúan Lourdes Alvarado, Denise Becerra, Leticia Ojea. Dirección y puesta en escena: Marita Vitta.

- “Todo terminará para Navidad”. 21hs. Teatro del Rayo (Salta 2991)
 Próximas funciones: viernes 24 y 31 de octubre

Una vertiginosa sucesión de acciones, símbolos y pulsiones dramáticas comunicantes presentan el estado actual de una sociedad signada por el absurdo, la locura, el pensamiento errático y la indiferencia. El lenguaje conformado por textos, imágenes y sonidos potencia el ritmo dramático de los actores presentando un inconsciente colectivo guardián de la permanente repetición de comportamientos trágicos. Actúan: Sebastián Arriete, Exequiel Orteu, Leticia Beux, Josefina Valdes,Marcelo Lavatelli y Aldo El-Jatib. Dramaturgia y dirección: Aldo El-Jatib.

Embed

- "Puchos: obra de teatro en tres sesiones". 21hs. Teatro La Manzana (San Juan 1950)

Un hombre adicto al cigarrillo intenta encontrar en terapia motivos para dejar de fumar. En la búsqueda se enfrenta con el pasado, descree del análisis y se hace preguntas existenciales. ¿Logrará algunas respuestas que le den sentido a la renuncia?

Dirección: Sofía Dibidino. Dramaturgia: Sofía Dibidino y Esteban Ameriso (Inspirado en “La conciencia de Zeno”, de Italo Svevo, 1923). Actuación: Esteban Ameriso.

- "El líquido táctil". 21.30hs. Espacio Bravo Teatro (Catamarca 3624)
Próximas funciones: todos los viernes de octubre

Teatro de Retaguardia (de Daniel Veronese). Un actor, más su hermano actor, más su esposa actriz, más un pianista contratado. O una actriz con su marido actor en una relación insostenible, reciben una visita importante. O un hermano que visita a su hermano sin saber con qué se encontrará. O un pianista contratado para sostener lo imposible. Una discusión entre la perra Lassie, el arte del siglo XX y cómo dejar de fumar deriva en un asesinato.

Actúan: María Laura Silva, Adrian Giampani, Miguel Bosco y Luciano Duri. Dirección: Cristian Marchesi

- "La rota madre que te parió". 21hs. La Orilla Infinita (Colón 2148)
Próximas funciones: todos los viernes de octubre

La Madre, una actriz en decadencia, de vasta y exitosa trayectoria en su juventud, viene a visitar a sus hijas después de pasar siete años sin verlas. En la casa viven Hilda y Aída, la primera está dedicada al cuidado de su hermana menor quien sufre una severa discapacidad que la tiene postrada en una silla ortopédica. Aída ya no puede hablar correctamente, Hilda traduce lo que dice para que la Madre pueda entenderla. Entre memorias, reproches y caricias, la Madre y sus hijas pasarán una jornada desopilante, tal vez la última, en esa casa natal.

Actúan Claudia Schujman, Natalia Alvarez Dean y Anahí Gonzalez Gras, con dramaturgia y dirección de Gustavo Guirado.

- "Los Opas". 21hs. Teatro La Morada (San Martín 771 P.A.)
Próximas funciones: domingo 19

Una comedia de humor negro donde tres hermanos, agotados por el peso de una madre indestructible, diseñan un plan prohibido para llevar al límite su convivencia. Dirección: Ornella Garella Elenco: Camila Delmastro, Giuliana Carnevali, Julian Mautino, Silvia Lorenzano. Dramaturgia: Daniel Dalmaron

Embed

- "Candidatos al panteón". Estreno. 20.30hs. Teatro La Vigil (Alem 3086)

Un grupo de artistas que ha elegido convivir en comunidad, ve su armonía tambalear cuando, tras la muerte del dueño de la casa que habitan, irrumpen supuestos herederos dispuestos a reclamar la propiedad. Actuación: Luis Megías, María Elena Cristina Jerez, María Lina Delmonte, Fabián Goberitz, José Luis Piaggio, Ludo Neyra, Bruno D’ Agostino, Tere Soria Costa, Hugo Araujo, Eleonora Cerminara, Fabio Sbérgamo, Lorena Budiño, Horacio Ojeda.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por La Vigil (@la_vigil)

- ”H Y V, hasta dónde estás dispuesto a llegar?”. 21hs. Teatro La Escalera (9 de Julio 324)
Próximas funciones: todos los viernes de octubre

Hugo y Víctor tienen un encuentro fugaz y único que los marcará para siempre. Después de un tiempo el destino los vuelve a juntar... Pero esta vez, hay que resolver el pasado. Dirección y Libro: Roberto A. Malaguarnera. Actúan: Pablo Samudio, Gustavo Escalante, Jonatan Maragliano Y Roberto A. Malaguarnera.

Embed

Sábado 18 de octubre

- "Comando geronte". 21hs. Teatro Del Rayo (Salta 2991)
Próximas funciones: todos los sábados de octubre
Suscriptores de Tarjeta de Beneficios La Capital tienen acceso a sorteos exclusivos.

 Violeta y Gerardo, en la recta final, se enfrentan al dilema: sostener y resignarse o patear el tablero y salir de contragolpe. Ante la inminente venta de su casa de toda la vida y tener que abandonar el barrio, recurren a todos los medios a su alcance para enfrentar y resolver los conflictos que se ciernen sobre ellos. Una historia de acá a la vuelta, conmovedora y divertida. Dramaturgia y Dirección: Miguel Franchi. Actúan: Evangelina Bruno y Tito Gómez.

- "Noches poéticas". 20.30hs y 22.30hs. La Usina Social (Jujuy 2844)

Bajo la dirección de Rody Bertol, quince intérpretes —en una mixtura inédita de actores, actrices y periodistas— recorrerán el espacio y se sentarán junto a las mesas de los espectadores para leerles en vivo algunos de los sonetos más hermosos escritos por el dramaturgo inglés.

Cada espectador recibirá la visita de tres intérpretes distintos a lo largo de la función, en un juego íntimo y cercano. Tendrá también la posibilidad de elegir, al adquirir su entrada que circuito/ recorrido prefiere y cuales tres intérpretes lo acompañarán esa noche.

Embed

- "Presidente Schreber". 21hs. La Orilla Infinita (Colón 2148)
Próximas funciones: sábado 25 de octubre
Suscriptores de Tarjeta de Beneficios La Capital tienen acceso a sorteos exclusivos.

En el vasto laberinto de su mente, Daniel Paul Schreber se pierde y encuentra en cada rincón de su locura. Atrapado en un universo que ya no puede controlar, se enfrenta a una lucha interna que no conoce tregua. Los muros de su mente se derrumban y las fronteras entre lo real y lo imaginario se disipan como neblina al amanecer. En esta obra, el caos de la mente humana se convierte en una metáfora de la fragilidad existencial, donde la búsqueda de sentido se convierte en una danza desesperada entre lo conocido y lo desconocido. Actúan Adriana Frodella y Hugo Cardozo, con dramaturgia y dirección de Hugo Cardozo.

- "Habitación 3". 21hs. Teatro La Manzana (San Juan 1950)
Próximas funciones: sábado 25 de octubre.
Suscriptores de Tarjeta de Beneficios La Capital tienen acceso a sorteos exclusivos.

Habitación 3 es un ciclo de teatro breve compuesto por tres obras que transcurren en un mismo escenario: una habitación. Cada historia se sitúa en una época distinta y despliega un lenguaje y una propuesta estética propia. Sin embargo, todas convergen en un mismo eje: el paso del tiempo y su inminencia. Dirección general por Sofía Di Palma. Actuación en "Apocalipsis": Eva Ricart y German Lucatti. Actuación en "Alto viaje amiga": Ariana Favaretto y Camila Hidalgo Solis. Actuación en "Te escucho un poco lejos": Sofia Di Palma

>> Leer más: Luis Machín y Gabriela Toscano llegan a Rosario con la obra "Relatividad"

- "Relatividad". ÚNICA FUNCIÓN. 20hs. Teatro Astengo (Mitre 754)
Suscriptores de Tarjeta de Beneficios La Capital tienen 20% de descuento y acceso a sorteos exclusivos.

Un día de invierno de 1949, con el eco de la Segunda Guerra Mundial y el estallido de la bomba atómica aún flotando en el aire, una periodista misteriosa aborda a Albert Einstein en la calle con la intención de hacerle una entrevista. Pero la mujer conoce un secreto personal que el científico mantuvo oculto toda la vida, y se desplegará entre ambos una conversación ríspida y transformadora.

Esta es la premisa de “Relatividad”, la obra teatral dirigida por Carlos Rivas y protagonizada por Luis Machín y Gabriela Toscano.

- "Aquelarre en el humedal". ÚLTIMA FUNCIÓN. 21hs. Cultural de Abajo (Entre Ríos 579)

Una joven kayakista es rescatada a orillas del río por mujeres que habitan el humedal. Así comienza un ritual de iniciación. Intercambios y asombros ante mundos que navegan por aguas y tiempos diferentes. Entre el miedo al olvido y el resguardo de la memoria. Entre la resistencia a lo injusto y el valor de nacer a lo inesperado. Amparadas por el humedal y convocadas por el fuego, la luna alumbrará historias, gestos, músicas, legados. Actúan Lourdes Alvarado, Denise Becerra, Leticia Ojea. Dirección y puesta en escena: Marita Vitta.

- “La hija sin cabeza. Crónica poética de una inundación”. 21hs. Teatro La Morada (San Martín 771 P.A.)
Próximas funciones: todos los sábados de octubre
Suscriptores de Tarjeta de Beneficios La Capital tienen acceso a sorteos exclusivos.

La inundación del 2003 en Santa Fe arrasa una casa donde viven tres hijas y una madre, aisladas de la ciudad. Las tres hermanas llevan puesto lo único que pudieron salvar: los vestidos de casamiento de su madre. Mientras el agua se apropia de las habitaciones, las protagonistas intentan descubrir quién es la hija que perdió la cabeza. Actúan Paula Luraschi, Sol Falcón y Ornella Rossi, con dirección de Luciana Di Pietro.

- “¿Quién está ahí?". 21hs. Sala Tandava (9 de julio 754)
Próximas funciones: todos los sábados de octubre

Dirección: Alejandro Pérez Leiva. Dramaturgia: Rubén Corvalán. Actúan: Silvia Giovagnoli, Javier Manuel Ojeda, Jorge Palillo, Agustín Pedro Fernández, Nicolás Martín Colombo, y Valentina Verdura.

Embed

- "Perdona nuestros pecados". 21hs. Teatro Caras y Caretas (Corrientes 1518)
Próximas funciones: todos los sábados de octubre

Domingo 19 de octubre

- “A Partir de Ahora”. MUSICAL. 20hs. Cultural de Abajo

"A partir de ahora" cuenta la historia de Olivia, Erika, Sebastián, Angie y Martín, un grupo de amigos que se enfrenta a un evento inesperado. Cada uno de ellos deberá lidiar con su propio vacío mientras intentan reconstruir una amistad que parece fragmentarse. Nominada a cinco Premios Hugo Federales. Dramaturgia: Micaela Vanesa Narodowski, Antonella Valese

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de @apartirdeahorarosario

- "La fragilidad de la memoria". 19hs. Refi Comunidad (Vélez Sarsfield 641)
Última presentación del año en Rosario. Para todo público.

Una artesanía de teatro y circo de Tallarín con Banana. Teatro y circo contemporáneo se funden para narrar una historia de encuentros, pérdidas y abrazos en medio de la intemperie. “Dos seres en su viaje de crecer, buscando sueños y raíces que llevan siempre a otra parte”. Dirección: Severo Callaci

Embed

>> Leer más: "La Viuda Alegre" desembarca en Rosario con Virginia Tola como protagonista

- "La viuda alegre". ÓPERA. 19hs. Teatro El Círculo (Laprida 1223)
Próximas funciones: jueves 23 de octubre (abono) y sábado 25 de octubre

Una viuda rica, un reencuentro, un plan de seducción y una fortuna son los ejes que mueven la historia. “La Viuda Alegre”, la célebre ópereta de Franz Lehár, llega a Rosario para desplegar música, humor y romance en un espectáculo apasionante.

En esta oportunidad, “La Viuda Alegre” contará con la participación de la soprano santafesina reconocida internacionalmente y "Personalidad destacada de la Cultura Argentina", Virginia Tola en el papel principal. La dirección de escena está a cargo de Sebastián Núñez y la dirección musical del chileno Lautaro Mura, que juntos prometen ofrecer una gala pocas veces vista en la ciudad.

Si querés que tu obra aparezca en esta agenda, enviá la información a [email protected]

Noticias relacionadas
El Otro Festival. Obras, talleres y teatro gratuito hasta el 18 de octubre 

La ternura se sube al escenario: El Otro Festival copa las salas de Rosario con teatro y comunidad

Teatro por la Identidad Rosario, 20 años en la búsqueda de nietas y nietos.

Teatro por la Identidad: 20 años de una búsqueda desde el arte de los nietos apropiados

La obra Nogoyá, con tres únicas funciones en Rosario, es una de las propuestas que forma parte de la agenda de teatro de este fin de semana.

Agenda de teatro en Rosario: funciones todos los días, para todos los gustos

Arnaldo André y Silvia Pérez protagonizan No me olvides, la obra que se podrá ver este viernes 10 en el City Center Rosario

Arnaldo André: "Los actores necesitamos trabajar también por una cuestión espiritual"

Ver comentarios

Las más leídas

De Ozempic a Wegovy: la nueva la inyección para bajar de peso ya se consigue en Argentina

De Ozempic a Wegovy: la nueva la inyección para bajar de peso ya se consigue en Argentina

Central le saca una diferencia abismal a Newells en el ranking de los planteles más caros de Argentina

Central le saca una diferencia abismal a Newell's en el ranking de los planteles más caros de Argentina

Morgan Stanley trazó tres precios posibles para el dólar según el resultado electoral de Milei

Morgan Stanley trazó tres precios posibles para el dólar según el resultado electoral de Milei

EPE: polémica por la cantidad de inspectores para controlar medidores

EPE: polémica por la cantidad de inspectores para controlar medidores

Lo último

Melconian sobre la reunión Milei-Trump: Nunca vi una incursión cuasi colonial de este tipo

Melconian sobre la reunión Milei-Trump: "Nunca vi una incursión cuasi colonial de este tipo"

Mundial sub-20: con un jugador de Newells entre los titulares, Argentina tiene el once para buscar la final

Mundial sub-20: con un jugador de Newell's entre los titulares, Argentina tiene el once para buscar la final

Trump amenazó con cambiar las sedes del Mundial si no cesan las protestas contra su gobierno

Trump amenazó con "cambiar las sedes" del Mundial si no cesan las protestas contra su gobierno

El Festival de Cosquín 2026 se presentó en Rosario con Soledad Pastorutti como invitada

La cantante participó en el anuncio oficial desde el Monumento a la Bandera y celebrará treinta años desde su debut en la plaza Próspero Molina

El Festival de Cosquín 2026 se presentó en Rosario con Soledad Pastorutti como invitada
EEUU anunció que el salvataje a Argentina podría alcanzar a u$s40.000 millones y volvió a comprar pesos
Política

EEUU anunció que el salvataje a Argentina podría alcanzar a u$s40.000 millones y volvió a comprar pesos

La Renga anunció un show en Rosario: cuándo salen a la venta las entradas
Zoom

La Renga anunció un show en Rosario: cuándo salen a la venta las entradas

Melconian sobre la reunión Milei-Trump: Nunca vi una incursión cuasi colonial de este tipo
Política

Melconian sobre la reunión Milei-Trump: "Nunca vi una incursión cuasi colonial de este tipo"

Un joven fue asesinado en San Lorenzo por el supuesto robo de un celular
Policiales

Un joven fue asesinado en San Lorenzo por el supuesto robo de un celular

Hoteles: los eventos deportivos y culturales impulsan el negocio 2025/26
Negocios

Hoteles: los eventos deportivos y culturales impulsan el negocio 2025/26

Dejanos tu comentario
Las más leídas
De Ozempic a Wegovy: la nueva la inyección para bajar de peso ya se consigue en Argentina

De Ozempic a Wegovy: la nueva la inyección para bajar de peso ya se consigue en Argentina

Central le saca una diferencia abismal a Newells en el ranking de los planteles más caros de Argentina

Central le saca una diferencia abismal a Newell's en el ranking de los planteles más caros de Argentina

Morgan Stanley trazó tres precios posibles para el dólar según el resultado electoral de Milei

Morgan Stanley trazó tres precios posibles para el dólar según el resultado electoral de Milei

EPE: polémica por la cantidad de inspectores para controlar medidores

EPE: polémica por la cantidad de inspectores para controlar medidores

Donald Trump condicionó la ayuda a Milei al resultado electoral: Si pierde, no seremos generosos

Donald Trump condicionó la ayuda a Milei al resultado electoral: "Si pierde, no seremos generosos"

Ovación
Trump amenazó con cambiar las sedes del Mundial si no cesan las protestas contra su gobierno
Ovación

Trump amenazó con "cambiar las sedes" del Mundial si no cesan las protestas contra su gobierno

Trump amenazó con cambiar las sedes del Mundial si no cesan las protestas contra su gobierno

Trump amenazó con "cambiar las sedes" del Mundial si no cesan las protestas contra su gobierno

Se acerca el Mundial 2026: quiénes clasificaron y qué cupos quedan disponibles

Se acerca el Mundial 2026: quiénes clasificaron y qué cupos quedan disponibles

Cómo le fue a Campaz con la selección de Colombia, cuándo llega y sus chances para el domingo

Cómo le fue a Campaz con la selección de Colombia, cuándo llega y sus chances para el domingo

Policiales
Un joven fue asesinado en San Lorenzo por el supuesto robo de un celular
Policiales

Un joven fue asesinado en San Lorenzo por el supuesto robo de un celular

Media sanción al proyecto para que en las escuelas se dicte educación financiera 

Media sanción al proyecto para que en las escuelas se dicte educación financiera 

Detuvieron a tres personas por el robo millonario a un anciano golpeado en Funes

Detuvieron a tres personas por el robo millonario a un anciano golpeado en Funes

Balacera en Tablada: un hombre fue internado con múltiples heridas

Balacera en Tablada: un hombre fue internado con múltiples heridas

La Ciudad
El Festival de Cosquín 2026 se presentó en Rosario con Soledad Pastorutti como invitada
La Ciudad

El Festival de Cosquín 2026 se presentó en Rosario con Soledad Pastorutti como invitada

Día de la Madre en calle San Luis: los rosarinos buscan ofertas y promos

Día de la Madre en calle San Luis: los rosarinos buscan ofertas y promos

EPE: polémica por la cantidad de inspectores para controlar medidores

EPE: polémica por la cantidad de inspectores para controlar medidores

Rosario tendrá 6 mil cámaras de seguridad inteligentes para febrero

Rosario tendrá 6 mil cámaras de seguridad inteligentes para febrero

Hallan cadáver en avanzado estado de descomposición cerca del canal Ibarlucea
POLICIALES

Hallan cadáver en avanzado estado de descomposición cerca del canal Ibarlucea

Día de la Madre en calle San Luis: los rosarinos buscan ofertas y promos
La Ciudad

Día de la Madre en calle San Luis: los rosarinos buscan ofertas y promos

Argentina se mide con Colombia para tratar de sacar un pasaje a la final
Ovacion

Argentina se mide con Colombia para tratar de sacar un pasaje a la final

Creció la solicitud de asistencia social durante el invierno en Rosario
La Ciudad

Creció la solicitud de asistencia social durante el invierno en Rosario

Dos mujeres condenadas por robar un auto usado en dos asesinatos
Policiales

Dos mujeres condenadas por robar un auto usado en dos asesinatos

Mitad de semana con temperatura en ascenso y vientos en el horizonte
La Ciudad

Mitad de semana con temperatura en ascenso y vientos en el horizonte

Crimen de Ivana Garcilazo: todas las pruebas de un caso que va juicio con pedido de altas penas

Por María Laura Cicerchia

Policiales

Crimen de Ivana Garcilazo: todas las pruebas de un caso que va juicio con pedido de altas penas

De Ozempic a Wegovy: la nueva la inyección para bajar de peso ya se consigue en Argentina

Por Nachi Saieg

Salud

De Ozempic a Wegovy: la nueva la inyección para bajar de peso ya se consigue en Argentina

Trump desinfló al mercado argentino: rebotó el riesgo país
Economía

Trump desinfló al mercado argentino: rebotó el riesgo país

Donald Trump condicionó la ayuda a Milei al resultado electoral: Si pierde, no seremos generosos
Política

Donald Trump condicionó la ayuda a Milei al resultado electoral: "Si pierde, no seremos generosos"

Morgan Stanley trazó tres precios posibles para el dólar según el resultado electoral de Milei
Economía

Morgan Stanley trazó tres precios posibles para el dólar según el resultado electoral de Milei

Así suena la canción que le compusieron a Russo, el DT que dejó una huella imborrable en Central
Ovación

Así suena la canción que le compusieron a Russo, el DT que dejó una huella imborrable en Central

El padre dejó el fútbol para trabajar y apoyó a su hijo en su idea de triunfar en Newells

Por Luis Castro
Ovación

El padre dejó el fútbol para trabajar y apoyó a su hijo en su idea de triunfar en Newell's

Llamativa intervención artística en el playón del parque España
La Ciudad

Llamativa intervención artística en el playón del parque España

Tras los dichos de Trump, en la Casa Rosada activaron un operativo de control de daños
Política

Tras los dichos de Trump, en la Casa Rosada activaron un operativo de control de daños

Doble femicidio y asesinato: confirman que el cuerpo hallado es del remisero desaparecido
Información General

Doble femicidio y asesinato: confirman que el cuerpo hallado es del remisero desaparecido

Femicidio en Rosario: quedó en prisión preventiva imputado de haber asesinado a su pareja
POLICIALES

Femicidio en Rosario: quedó en prisión preventiva imputado de haber asesinado a su pareja

Feria del Libro en Rosario: quiénes son los escritores destacados que se presentan este año
Zoom

Feria del Libro en Rosario: quiénes son los escritores destacados que se presentan este año

Caen todos los bonos y las acciones argentinas hasta 11% tras la reunión de Milei con Trump
Economía

Caen todos los bonos y las acciones argentinas hasta 11% tras la reunión de Milei con Trump

Esa maldita pelusa: ¿por qué los plátanos empezaron a generar más quejas en Rosario?
La Ciudad

Esa maldita pelusa: ¿por qué los plátanos empezaron a generar más quejas en Rosario?