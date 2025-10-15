Agenda de teatro en Rosario: funciones todos los días, para todos los gustos

Un repaso por algunas de las propuestas teatrales de los próximos días en la ciudad. Estrenos, comedia, drama, unipersonales y más.

"Habitación 3" es una de las obras que se podrá ver este fin de semana como parte de la agenda teatral de Rosario

En Rosario, siempre hay mucho teatro . Sigue octubre y las salas de la ciudad tienen una cartelera renovada. Para orientarse ante la multiplicidad de propuestas, un repaso por las funciones que tendrán lugar en los próximos días , en diversos espacios independientes, tradicionales y comerciales de la ciudad.

Para el fin de semana del 16 al 19 de octubre, esta es la agenda teatral rosarina:

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Orilla Infinita Teatro (@laorillainfinitateatro)

Viernes 17 de octubre

Es una obra teatral configurada a partir de dos planos. Por un lado, fragmentos de textos que escribió el genial director teatral argentino Alberto Ure en distintos medios, llenos de ironía y lucidez, y por otro lado la aparición e invención de situaciones escénicas desopilantes como así también momentos de gran emotividad. Por momentos un manifiesto, por momentos una clase o una charla de café y en definitiva un homenaje. Actúa: Cristian Marchesi. Dirigen: Rody Bertol y Guillermo Calluso

- "Aquelarre en el humedal". ÚLTIMAS DOS FUNCIONES. 21hs. Cultural de Abajo (Entre Ríos 579)

Próximas funciones: sábado 18 de octubre



Una joven kayakista es rescatada a orillas del río por mujeres que habitan el humedal. Así comienza un ritual de iniciación. Intercambios y asombros ante mundos que navegan por aguas y tiempos diferentes. Entre el miedo al olvido y el resguardo de la memoria. Entre la resistencia a lo injusto y el valor de nacer a lo inesperado. Amparadas por el humedal y convocadas por el fuego, la luna alumbrará historias, gestos, músicas, legados. Actúan Lourdes Alvarado, Denise Becerra, Leticia Ojea. Dirección y puesta en escena: Marita Vitta.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Cultural de Abajo (@culturaldeabajosub)

- “Todo terminará para Navidad”. 21hs. Teatro del Rayo (Salta 2991)

Próximas funciones: viernes 24 y 31 de octubre

Una vertiginosa sucesión de acciones, símbolos y pulsiones dramáticas comunicantes presentan el estado actual de una sociedad signada por el absurdo, la locura, el pensamiento errático y la indiferencia. El lenguaje conformado por textos, imágenes y sonidos potencia el ritmo dramático de los actores presentando un inconsciente colectivo guardián de la permanente repetición de comportamientos trágicos. Actúan: Sebastián Arriete, Exequiel Orteu, Leticia Beux, Josefina Valdes,Marcelo Lavatelli y Aldo El-Jatib. Dramaturgia y dirección: Aldo El-Jatib.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Teatro del Rayo (@teatrodelrayo)

- "Puchos: obra de teatro en tres sesiones". 21hs. Teatro La Manzana (San Juan 1950)

Un hombre adicto al cigarrillo intenta encontrar en terapia motivos para dejar de fumar. En la búsqueda se enfrenta con el pasado, descree del análisis y se hace preguntas existenciales. ¿Logrará algunas respuestas que le den sentido a la renuncia?

Dirección: Sofía Dibidino. Dramaturgia: Sofía Dibidino y Esteban Ameriso (Inspirado en “La conciencia de Zeno”, de Italo Svevo, 1923). Actuación: Esteban Ameriso.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Teatro de La Manzana (@teatrodelamanzana)

- "El líquido táctil". 21.30hs. Espacio Bravo Teatro (Catamarca 3624)

Próximas funciones: todos los viernes de octubre

Teatro de Retaguardia (de Daniel Veronese). Un actor, más su hermano actor, más su esposa actriz, más un pianista contratado. O una actriz con su marido actor en una relación insostenible, reciben una visita importante. O un hermano que visita a su hermano sin saber con qué se encontrará. O un pianista contratado para sostener lo imposible. Una discusión entre la perra Lassie, el arte del siglo XX y cómo dejar de fumar deriva en un asesinato.

Actúan: María Laura Silva, Adrian Giampani, Miguel Bosco y Luciano Duri. Dirección: Cristian Marchesi

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Espacio Bravo Teatro (@espacio.bravo.teatro)

- "La rota madre que te parió". 21hs. La Orilla Infinita (Colón 2148)

Próximas funciones: todos los viernes de octubre

La Madre, una actriz en decadencia, de vasta y exitosa trayectoria en su juventud, viene a visitar a sus hijas después de pasar siete años sin verlas. En la casa viven Hilda y Aída, la primera está dedicada al cuidado de su hermana menor quien sufre una severa discapacidad que la tiene postrada en una silla ortopédica. Aída ya no puede hablar correctamente, Hilda traduce lo que dice para que la Madre pueda entenderla. Entre memorias, reproches y caricias, la Madre y sus hijas pasarán una jornada desopilante, tal vez la última, en esa casa natal.

Actúan Claudia Schujman, Natalia Alvarez Dean y Anahí Gonzalez Gras, con dramaturgia y dirección de Gustavo Guirado.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por La rota madre que te parió (@larotamadre)

- "Los Opas". 21hs. Teatro La Morada (San Martín 771 P.A.)

Próximas funciones: domingo 19



Una comedia de humor negro donde tres hermanos, agotados por el peso de una madre indestructible, diseñan un plan prohibido para llevar al límite su convivencia. Dirección: Ornella Garella Elenco: Camila Delmastro, Giuliana Carnevali, Julian Mautino, Silvia Lorenzano. Dramaturgia: Daniel Dalmaron

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Los Opas (@losopas.rosario)

- "Candidatos al panteón". Estreno. 20.30hs. Teatro La Vigil (Alem 3086)

Un grupo de artistas que ha elegido convivir en comunidad, ve su armonía tambalear cuando, tras la muerte del dueño de la casa que habitan, irrumpen supuestos herederos dispuestos a reclamar la propiedad. Actuación: Luis Megías, María Elena Cristina Jerez, María Lina Delmonte, Fabián Goberitz, José Luis Piaggio, Ludo Neyra, Bruno D’ Agostino, Tere Soria Costa, Hugo Araujo, Eleonora Cerminara, Fabio Sbérgamo, Lorena Budiño, Horacio Ojeda.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por La Vigil (@la_vigil)

- ”H Y V, hasta dónde estás dispuesto a llegar?”. 21hs. Teatro La Escalera (9 de Julio 324)

Próximas funciones: todos los viernes de octubre



Hugo y Víctor tienen un encuentro fugaz y único que los marcará para siempre. Después de un tiempo el destino los vuelve a juntar... Pero esta vez, hay que resolver el pasado. Dirección y Libro: Roberto A. Malaguarnera. Actúan: Pablo Samudio, Gustavo Escalante, Jonatan Maragliano Y Roberto A. Malaguarnera.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por La Escalera (@laescalera.teatro)

Sábado 18 de octubre

- "Comando geronte". 21hs. Teatro Del Rayo (Salta 2991)

Próximas funciones: todos los sábados de octubre

Suscriptores de Tarjeta de Beneficios La Capital tienen acceso a sorteos exclusivos.



Violeta y Gerardo, en la recta final, se enfrentan al dilema: sostener y resignarse o patear el tablero y salir de contragolpe. Ante la inminente venta de su casa de toda la vida y tener que abandonar el barrio, recurren a todos los medios a su alcance para enfrentar y resolver los conflictos que se ciernen sobre ellos. Una historia de acá a la vuelta, conmovedora y divertida. Dramaturgia y Dirección: Miguel Franchi. Actúan: Evangelina Bruno y Tito Gómez.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Comunicación Cultural (@pika.comunicacion)

- "Noches poéticas". 20.30hs y 22.30hs. La Usina Social (Jujuy 2844)



Bajo la dirección de Rody Bertol, quince intérpretes —en una mixtura inédita de actores, actrices y periodistas— recorrerán el espacio y se sentarán junto a las mesas de los espectadores para leerles en vivo algunos de los sonetos más hermosos escritos por el dramaturgo inglés.

Cada espectador recibirá la visita de tres intérpretes distintos a lo largo de la función, en un juego íntimo y cercano. Tendrá también la posibilidad de elegir, al adquirir su entrada que circuito/ recorrido prefiere y cuales tres intérpretes lo acompañarán esa noche.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por La Usina Social (@usina.social)

- "Presidente Schreber". 21hs. La Orilla Infinita (Colón 2148)

Próximas funciones: sábado 25 de octubre

Suscriptores de Tarjeta de Beneficios La Capital tienen acceso a sorteos exclusivos.

En el vasto laberinto de su mente, Daniel Paul Schreber se pierde y encuentra en cada rincón de su locura. Atrapado en un universo que ya no puede controlar, se enfrenta a una lucha interna que no conoce tregua. Los muros de su mente se derrumban y las fronteras entre lo real y lo imaginario se disipan como neblina al amanecer. En esta obra, el caos de la mente humana se convierte en una metáfora de la fragilidad existencial, donde la búsqueda de sentido se convierte en una danza desesperada entre lo conocido y lo desconocido. Actúan Adriana Frodella y Hugo Cardozo, con dramaturgia y dirección de Hugo Cardozo.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de PTE SCHREBER (@presidenteschreber.obra)

- "Habitación 3". 21hs. Teatro La Manzana (San Juan 1950)

Próximas funciones: sábado 25 de octubre.

Suscriptores de Tarjeta de Beneficios La Capital tienen acceso a sorteos exclusivos.

Habitación 3 es un ciclo de teatro breve compuesto por tres obras que transcurren en un mismo escenario: una habitación. Cada historia se sitúa en una época distinta y despliega un lenguaje y una propuesta estética propia. Sin embargo, todas convergen en un mismo eje: el paso del tiempo y su inminencia. Dirección general por Sofía Di Palma. Actuación en "Apocalipsis": Eva Ricart y German Lucatti. Actuación en "Alto viaje amiga": Ariana Favaretto y Camila Hidalgo Solis. Actuación en "Te escucho un poco lejos": Sofia Di Palma

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Teatro de La Manzana (@teatrodelamanzana)

>> Leer más: Luis Machín y Gabriela Toscano llegan a Rosario con la obra "Relatividad"

- "Relatividad". ÚNICA FUNCIÓN. 20hs. Teatro Astengo (Mitre 754)

Suscriptores de Tarjeta de Beneficios La Capital tienen 20% de descuento y acceso a sorteos exclusivos.



Un día de invierno de 1949, con el eco de la Segunda Guerra Mundial y el estallido de la bomba atómica aún flotando en el aire, una periodista misteriosa aborda a Albert Einstein en la calle con la intención de hacerle una entrevista. Pero la mujer conoce un secreto personal que el científico mantuvo oculto toda la vida, y se desplegará entre ambos una conversación ríspida y transformadora.

Esta es la premisa de “Relatividad”, la obra teatral dirigida por Carlos Rivas y protagonizada por Luis Machín y Gabriela Toscano.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Teatro Astengo de Rosario (@teatro_astengo)

- "Aquelarre en el humedal". ÚLTIMA FUNCIÓN. 21hs. Cultural de Abajo (Entre Ríos 579)

Una joven kayakista es rescatada a orillas del río por mujeres que habitan el humedal. Así comienza un ritual de iniciación. Intercambios y asombros ante mundos que navegan por aguas y tiempos diferentes. Entre el miedo al olvido y el resguardo de la memoria. Entre la resistencia a lo injusto y el valor de nacer a lo inesperado. Amparadas por el humedal y convocadas por el fuego, la luna alumbrará historias, gestos, músicas, legados. Actúan Lourdes Alvarado, Denise Becerra, Leticia Ojea. Dirección y puesta en escena: Marita Vitta.



- “La hija sin cabeza. Crónica poética de una inundación”. 21hs. Teatro La Morada (San Martín 771 P.A.)

Próximas funciones: todos los sábados de octubre

Suscriptores de Tarjeta de Beneficios La Capital tienen acceso a sorteos exclusivos.



La inundación del 2003 en Santa Fe arrasa una casa donde viven tres hijas y una madre, aisladas de la ciudad. Las tres hermanas llevan puesto lo único que pudieron salvar: los vestidos de casamiento de su madre. Mientras el agua se apropia de las habitaciones, las protagonistas intentan descubrir quién es la hija que perdió la cabeza. Actúan Paula Luraschi, Sol Falcón y Ornella Rossi, con dirección de Luciana Di Pietro.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Morada Teatro (@la_morada_teatro)

- “¿Quién está ahí?". 21hs. Sala Tandava (9 de julio 754)

Próximas funciones: todos los sábados de octubre

Dirección: Alejandro Pérez Leiva. Dramaturgia: Rubén Corvalán. Actúan: Silvia Giovagnoli, Javier Manuel Ojeda, Jorge Palillo, Agustín Pedro Fernández, Nicolás Martín Colombo, y Valentina Verdura.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tandava Sala (@sala.tandava)

- "Perdona nuestros pecados". 21hs. Teatro Caras y Caretas (Corrientes 1518)

Próximas funciones: todos los sábados de octubre

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de grupo taller de teatro Rosario (@grupotallerdeteatro)

Domingo 19 de octubre

- “A Partir de Ahora”. MUSICAL. 20hs. Cultural de Abajo

"A partir de ahora" cuenta la historia de Olivia, Erika, Sebastián, Angie y Martín, un grupo de amigos que se enfrenta a un evento inesperado. Cada uno de ellos deberá lidiar con su propio vacío mientras intentan reconstruir una amistad que parece fragmentarse. Nominada a cinco Premios Hugo Federales. Dramaturgia: Micaela Vanesa Narodowski, Antonella Valese

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de @apartirdeahorarosario

- "La fragilidad de la memoria". 19hs. Refi Comunidad (Vélez Sarsfield 641)

Última presentación del año en Rosario. Para todo público.

Una artesanía de teatro y circo de Tallarín con Banana. Teatro y circo contemporáneo se funden para narrar una historia de encuentros, pérdidas y abrazos en medio de la intemperie. “Dos seres en su viaje de crecer, buscando sueños y raíces que llevan siempre a otra parte”. Dirección: Severo Callaci

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Refi Comunidad (@refi.comunidad)

>> Leer más: "La Viuda Alegre" desembarca en Rosario con Virginia Tola como protagonista

- "La viuda alegre". ÓPERA. 19hs. Teatro El Círculo (Laprida 1223)

Próximas funciones: jueves 23 de octubre (abono) y sábado 25 de octubre



Una viuda rica, un reencuentro, un plan de seducción y una fortuna son los ejes que mueven la historia. “La Viuda Alegre”, la célebre ópereta de Franz Lehár, llega a Rosario para desplegar música, humor y romance en un espectáculo apasionante.



En esta oportunidad, “La Viuda Alegre” contará con la participación de la soprano santafesina reconocida internacionalmente y "Personalidad destacada de la Cultura Argentina", Virginia Tola en el papel principal. La dirección de escena está a cargo de Sebastián Núñez y la dirección musical del chileno Lautaro Mura, que juntos prometen ofrecer una gala pocas veces vista en la ciudad.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Teatro El Círculo (@teatroelcirculo)

Si querés que tu obra aparezca en esta agenda, enviá la información a [email protected]