Quiénes son los Hells Angels, el club de motoqueros vinculado al crimen organizado que llegó a la Argentina

Miembros de la organización fueron vistos en La Plata, lo que desató la preocupación por sus antecedentes internacionales y vínculos con actividades ilícitas

Hells Angels. Su arribo estaría vinculado a un encuentro entre motociclistas de distintas sedes a lo largo del mundo

Las calles de La Plata fueron sorprendidas por el arribo de integrantes de los Hells Angels, un famoso club de motoqueros estadounidense . La llegada de este grupo, y a la espera de la aparición de más miembros, movilizó a las autoridades de seguridad provincial y nacional, que decidieron llevar adelante un operativo de monitoreo y seguimiento en la localidad y alrededores.

Hells Angels Motorcycle Club (HAMC) es un grupo fundado en 1948 en California (Estados Unidos) , que se consolidó como una de las organizaciones más importantes y controvertidas de motociclistas. Su origen se dio por iniciativa de dos hermanos veteranos de guerra fanáticos de los motocicletas Harley-Davidson.

El grupo, identificado por el uso de chaquetas de cuero y tatuajes, cosechó un gran fanatismo mundial al punto que se crearon más de 50 sedes del club a lo largo del mundo. En Buenos Aires en 1999 se fundó la primera filial en Argentina y luego se sumaron sedes en Mendoza, Río Negro (Cipolletti), Santa Fe (Venado Tuerto) y Córdoba.

La fama de los Hells Angels

El grupo, reconocido mundialmente por su fuerte identidad y estructura cerrada, fue objeto de investigaciones de agencias internacionales que lo vincularon con narcotráfico, enfrentamientos violentos, actividades ilícitas y tráfico de armas. Sin embargo, desde la organización siempre negaron cualquier relación con el crimen organizado.

A pesar de estas acciones, los Hells Angels mantienen una imagen marcada por el misterio, la violencia y el silencio, lo que refuerza su carácter polémico y su difícil encasillamiento social.

De acuerdo con información de "El Editor Platense", el evento reuniría a unos 3 mil miembros entre el miércoles 15 y el sábado 18 de octubre, aunque todavía no hay sede confirmada para este encuentro.

En las últimas horas, dicho medio constató que el Hotel Grand Brizo reservó todas sus habitaciones para personas presuntamente vinculadas al club. Hasta el momento, los integrantes no fueron vistos en sus emblemáticas motocicletas, ya que muchos se desplazaron en combis o autos particulares.