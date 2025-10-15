Media sanción para que se dicte educación financiera en las escuelas de Santa Fe

El proyecto de ley avanza en la Legislatura, pero fue cuestionado por la diputada Claudia Balagué. "Hay otros valores para afianzar en las escuelas", afirmó.

El proyecto de ley para establecer la educación financiera en las escuelas fue aprobado por la Cámara de Diputados.

La Legislatura provincial discute por estos días un proyecto de ley, que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados , tendiente a implementar en las escuelas secundarias públicas y privadas un programa de educación financiera obligatoria . La iniciativa fue aprobada por mayoría en la Cámara Baja, ahora está a consideración del Senado, pero el debate expuso miradas distintas.

La diputada provincial y ex ministra de Educación de Santa Fe, Claudia Balagué, expuso este miércoles sus reparos a la iniciativa que los y las estudiantes de la provincia accedan desde temprano a formación financiera, al entender que la educación tiene otras prioridades.

La legisladora del Partido Socialista explicó su posición contraria a que se importa educación financiera en las escuelas de la provincia. “Tenemos más de cien proyectos en la comisión de Educación sin tratamiento, y el primero que salió fue el de educación financiera. Tenemos frenados proyectos de ley de educación técnica, emocional, virtual, de comedores escolares, de cantinas saludables y la propia ley de educación en la que trabajamos mucho para que se apruebe en algún momento en Santa Fe. Somos la única provincia del país que no tiene ley de educación”, destacó.

En declaraciones a LT8, Balagué subrayó que resultaba "llamativo que el primer proyecto de ley en educación que se aprueba en el año, sea el de educación financiera, en esta época de estafas con criptomonedas, de especulación financiera. Creemos que hay otros valores para afianzar”, afirmó Balagué y a la vez se preguntó: ¿Por qué mejor no hablamos de trabajo, de producción, de esfuerzo, de salir adelante no con lo financiero, sino con el trabajo y la producción. Esto incluso lo dice el propio gobernador”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LT8am830/status/1978422273477419146&partner=&hide_thread=false #ElPrimero l La Cámara de Diputados de Santa Fe dio media sanción a la incorporación de educación financiera en escuelas secundarias. @claudiaebalague, diputada y ex ministra Educación provincial "Hay más de 100 proyectos previos que están esperando tratamiento, me sorprendió" pic.twitter.com/ivJUAyJPH3 — LT8 am830 (@LT8am830) October 15, 2025

Al ser consultada sobre si la educación financiera no le otorgaría a los chicos y chicas herramientas para no caer en estafas virtuales o con criptomomenas, la diputada expresó: “Para eso hemos desarrollado la ley de prevención de la ludopatía, que contempla todos estos aspectos. Es mucho más completa. Tiene programas educativos y de salud mental. Lo que se aprobó en Diputados, no dice demasiado, no explica el enfoque o cómo se va implementar”.

“Reitero: hay tantos temas para pensar en educación, donde tenemos tantos problemas por resolver, que no nos parecía una prioridad la formación en finanzas. Además, (la formación financiera) no es una cuestión de valores que haya que afianzar con los chicos en estos momentos. No es problema central. La escuela tiene que estar siempre para hacer un análisis crítico, para estar presente en cosas que son fundamentales para los chicos”.

Finalmente, la disputada destacó: “Hoy, a los chicos les interesa más la economía circular que involucra el cuidado del ambiente, un tema muy sensible para ellos. Hay otras prioridades antes que lo financiero. Estamos errando, si se pone en valor específicamente, en este momento, lo financiero”.