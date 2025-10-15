La Capital | Política | Agustín Pellegrini

Agustín Pellegrini: "El 26 de octubre es libertad o comunismo"

El candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza por Santa Fe dijo se necesita "un Congreso que respalde a Javier Milei"

15 de octubre 2025 · 12:34hs
Agustín Pellegrini

Foto: La Capital / Archivo.

Agustín Pellegrini, primer candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas del 26 de octubre de 2025.

El candidato a diputado nacional por la provincia de Santa Fe de La Libertad Avanza, Agustín Pellegrini, aseguró que el próximo 26 de octubre "Argentina decide entre libertad o comunismo".

"Es voto a voto con el kirchnerismo. Caren Tepp es Agustín Rossi, es Cristina Kirchner. Es el reflejo de la decadencia Argentina. Son los que nos dejaron al borde de la hiperinflación. Son el reflejo de una política que ya fracasó", afirmó.

Para el candidato de Javier Milei en Santa Fe, Argentina necesita más legisladores de La Libertad Avanza. "No podemos solucionar el desastre que hizo el kirchnerismo durante 20 años sin un apoyo fuerte en el Congreso. Necesitamos un Congreso que respalde al presidente. No más kirchnerismo, ni kirchneristas encubiertos", apuntó.

>> Leer más: El equipo económico libertario acompañó a Agustín Pellegrini en Rosario: "No habrá devaluación"

Para Pellegrini, "el 26 de octubre podemos cambiar Argentina para siempre o volver al pasado más oscuro", cerró.

Noticias relacionadas
El candidato a diputado nacional por la provincia de Santa Fe de La Libertad Avanza, Agustín Pellegrini, aseguró que Caren Tepp y Agustín Rossi son el reflejo de la decadencia Argentina.

Pellegrini: "Defendemos el modelo de Milei, mientras Tepp y Rossi proponen volver al pasado"

El gobernador Maximiliano Pullaro se manifestó preocupado por la definición del salvataje de Estados Unidos a la Argentina

Pullaro: "Me preocupó que Trump condicionara la ayuda a un resultado electoral"

El intendente Pablo Javkin, en el lanzamiento de Ciudades Unidas.

Javkin: "Queremos que Argentina tenga una alternativa desde el interior"

Pullaro, Schiaretti y Valdés, durante la reciente cumbre de Provincias Unidas en Jujuy. 

Acto de Provincias Unidas en Caba, última parada antes de las elecciones

Ver comentarios

Las más leídas

De Ozempic a Wegovy: la nueva la inyección para bajar de peso ya se consigue en Argentina

De Ozempic a Wegovy: la nueva la inyección para bajar de peso ya se consigue en Argentina

Central le saca una diferencia abismal a Newells en el ranking de los planteles más caros de Argentina

Central le saca una diferencia abismal a Newell's en el ranking de los planteles más caros de Argentina

Morgan Stanley trazó tres precios posibles para el dólar según el resultado electoral de Milei

Morgan Stanley trazó tres precios posibles para el dólar según el resultado electoral de Milei

EPE: polémica por la cantidad de inspectores para controlar medidores

EPE: polémica por la cantidad de inspectores para controlar medidores

Lo último

Quiénes son los Hells Angels, el club de motoqueros vinculado al crimen organizado que llegó a la Argentina

Quiénes son los Hells Angels, el club de motoqueros vinculado al crimen organizado que llegó a la Argentina

Regresa Popstars, el reality show del que surgieron Bandana y Mambrú

Regresa "Popstars", el reality show del que surgieron Bandana y Mambrú

MTV cierra su contenido musical: auge y caída de un fenómeno internacional

MTV cierra su contenido musical: auge y caída de un fenómeno internacional

Pullaro: "Me preocupó que Trump condicionara la ayuda a un resultado electoral"

El gobernador santafesino reprochó que cada cuatro meses se deba ir a Estados Unidos a buscar un salvataje. "Pone al país en un lugar bastante preocupante”.

Pullaro: Me preocupó que Trump condicionara la ayuda a un resultado electoral
Un joven fue asesinado en San Lorenzo por el supuesto robo de un celular
Policiales

Un joven fue asesinado en San Lorenzo por el supuesto robo de un celular

Javkin: Queremos que Argentina tenga una alternativa desde el interior
Política

Javkin: "Queremos que Argentina tenga una alternativa desde el interior"

Media sanción al proyecto para que en las escuelas se dicte educación financiera 
LA CIUDAD

Media sanción al proyecto para que en las escuelas se dicte educación financiera 

Hoteles: los eventos deportivos y culturales impulsan el negocio 2025/26
Negocios

Hoteles: los eventos deportivos y culturales impulsan el negocio 2025/26

Balacera en Tablada: un hombre fue internado con múltiples heridas
Policiales

Balacera en Tablada: un hombre fue internado con múltiples heridas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
De Ozempic a Wegovy: la nueva la inyección para bajar de peso ya se consigue en Argentina

De Ozempic a Wegovy: la nueva la inyección para bajar de peso ya se consigue en Argentina

Central le saca una diferencia abismal a Newells en el ranking de los planteles más caros de Argentina

Central le saca una diferencia abismal a Newell's en el ranking de los planteles más caros de Argentina

Morgan Stanley trazó tres precios posibles para el dólar según el resultado electoral de Milei

Morgan Stanley trazó tres precios posibles para el dólar según el resultado electoral de Milei

EPE: polémica por la cantidad de inspectores para controlar medidores

EPE: polémica por la cantidad de inspectores para controlar medidores

Donald Trump condicionó la ayuda a Milei al resultado electoral: Si pierde, no seremos generosos

Donald Trump condicionó la ayuda a Milei al resultado electoral: "Si pierde, no seremos generosos"

Ovación
Anuncio importante en la Fórmula 1: Mercedes confirmó a su pareja de pilotos para 2026
Ovación

Anuncio importante en la Fórmula 1: Mercedes confirmó a su pareja de pilotos para 2026

Anuncio importante en la Fórmula 1: Mercedes confirmó a su pareja de pilotos para 2026

Anuncio importante en la Fórmula 1: Mercedes confirmó a su pareja de pilotos para 2026

Rosario festejó de local en el Torneo Argentino Federal de Pádel de Ladies y Veteranos

Rosario festejó de local en el Torneo Argentino Federal de Pádel de Ladies y Veteranos

¿Qué sorpresa en la formación metería Fabbiani para que Newells enfrente a Argentinos?

¿Qué sorpresa en la formación metería Fabbiani para que Newell's enfrente a Argentinos?

Policiales
Un joven fue asesinado en San Lorenzo por el supuesto robo de un celular
Policiales

Un joven fue asesinado en San Lorenzo por el supuesto robo de un celular

Media sanción al proyecto para que en las escuelas se dicte educación financiera 

Media sanción al proyecto para que en las escuelas se dicte educación financiera 

Detuvieron a tres personas por el robo millonario a un anciano golpeado en Funes

Detuvieron a tres personas por el robo millonario a un anciano golpeado en Funes

Balacera en Tablada: un hombre fue internado con múltiples heridas

Balacera en Tablada: un hombre fue internado con múltiples heridas

La Ciudad
Día de la Madre en calle San Luis: los rosarinos buscan ofertas y promos
La Ciudad

Día de la Madre en calle San Luis: los rosarinos buscan ofertas y promos

EPE: polémica por la cantidad de inspectores para controlar medidores

EPE: polémica por la cantidad de inspectores para controlar medidores

Rosario tendrá 6 mil cámaras de seguridad inteligentes para febrero

Rosario tendrá 6 mil cámaras de seguridad inteligentes para febrero

Mitad de semana con temperatura en ascenso y vientos en el horizonte

Mitad de semana con temperatura en ascenso y vientos en el horizonte

Crimen de Ivana Garcilazo: todas las pruebas de un caso que va juicio con pedido de altas penas

Por María Laura Cicerchia

Policiales

Crimen de Ivana Garcilazo: todas las pruebas de un caso que va juicio con pedido de altas penas

De Ozempic a Wegovy: la nueva la inyección para bajar de peso ya se consigue en Argentina

Por Nachi Saieg

Salud

De Ozempic a Wegovy: la nueva la inyección para bajar de peso ya se consigue en Argentina

Trump desinfló al mercado argentino: rebotó el riesgo país
Economía

Trump desinfló al mercado argentino: rebotó el riesgo país

Donald Trump condicionó la ayuda a Milei al resultado electoral: Si pierde, no seremos generosos
Política

Donald Trump condicionó la ayuda a Milei al resultado electoral: "Si pierde, no seremos generosos"

Morgan Stanley trazó tres precios posibles para el dólar según el resultado electoral de Milei
Economía

Morgan Stanley trazó tres precios posibles para el dólar según el resultado electoral de Milei

Así suena la canción que le compusieron a Russo, el DT que dejó una huella imborrable en Central
Ovación

Así suena la canción que le compusieron a Russo, el DT que dejó una huella imborrable en Central

El padre dejó el fútbol para trabajar y apoyó a su hijo en su idea de triunfar en Newells

Por Luis Castro
Ovación

El padre dejó el fútbol para trabajar y apoyó a su hijo en su idea de triunfar en Newell's

Llamativa intervención artística en el playón del parque España
La Ciudad

Llamativa intervención artística en el playón del parque España

Tras los dichos de Trump, en la Casa Rosada activaron un operativo de control de daños
Política

Tras los dichos de Trump, en la Casa Rosada activaron un operativo de control de daños

Doble femicidio y asesinato: confirman que el cuerpo hallado es del remisero desaparecido
Información General

Doble femicidio y asesinato: confirman que el cuerpo hallado es del remisero desaparecido

Femicidio en Rosario: quedó en prisión preventiva imputado de haber asesinado a su pareja
POLICIALES

Femicidio en Rosario: quedó en prisión preventiva imputado de haber asesinado a su pareja

Feria del Libro en Rosario: quiénes son los escritores destacados que se presentan este año
Zoom

Feria del Libro en Rosario: quiénes son los escritores destacados que se presentan este año

Caen todos los bonos y las acciones argentinas hasta 11% tras la reunión de Milei con Trump
Economía

Caen todos los bonos y las acciones argentinas hasta 11% tras la reunión de Milei con Trump

Esa maldita pelusa: ¿por qué los plátanos empezaron a generar más quejas en Rosario?
La Ciudad

Esa maldita pelusa: ¿por qué los plátanos empezaron a generar más quejas en Rosario?

Crimen de Nora Dalmasso: absolvieron al único sospechoso del caso porque prescribió la causa
Información General

Crimen de Nora Dalmasso: absolvieron al único sospechoso del caso porque prescribió la causa

La inflación volvió a superar el 2% por primera vez en cinco meses
Economía

La inflación volvió a superar el 2% por primera vez en cinco meses

Bariloche a la Carta: una vidriera a la Patagonia que impulsa a productores y a la cocina regional

Por Martín Stoianovich

Turismo

Bariloche a la Carta: una vidriera a la Patagonia que impulsa a productores y a la cocina regional

Caren Tepp: Milei difunde noticias falsas porque sabe que puede perder en Santa Fe
politica

Caren Tepp: "Milei difunde noticias falsas porque sabe que puede perder en Santa Fe"