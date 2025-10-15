Agustín Pellegrini: "El 26 de octubre es libertad o comunismo" El candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza por Santa Fe dijo se necesita "un Congreso que respalde a Javier Milei" 15 de octubre 2025 · 12:34hs

Foto: La Capital / Archivo. Agustín Pellegrini, primer candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas del 26 de octubre de 2025.

El candidato a diputado nacional por la provincia de Santa Fe de La Libertad Avanza, Agustín Pellegrini, aseguró que el próximo 26 de octubre "Argentina decide entre libertad o comunismo".

"Es voto a voto con el kirchnerismo. Caren Tepp es Agustín Rossi, es Cristina Kirchner. Es el reflejo de la decadencia Argentina. Son los que nos dejaron al borde de la hiperinflación. Son el reflejo de una política que ya fracasó", afirmó.

Para el candidato de Javier Milei en Santa Fe, Argentina necesita más legisladores de La Libertad Avanza. "No podemos solucionar el desastre que hizo el kirchnerismo durante 20 años sin un apoyo fuerte en el Congreso. Necesitamos un Congreso que respalde al presidente. No más kirchnerismo, ni kirchneristas encubiertos", apuntó.

Para Pellegrini, "el 26 de octubre podemos cambiar Argentina para siempre o volver al pasado más oscuro", cerró.