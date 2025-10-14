La Capital | La Ciudad | El tiempo

El tiempo en Rosario: mitad de semana con temperatura en ascenso y vientos en el horizonte

La primavera se vive a pleno y este miércoles habrá un leve incremento en los registros térmicos, aunque las condiciones pueden cambiar un día después

14 de octubre 2025 · 23:33hs
El miércoles llega con excelentes condiciones de tiempo

Virginia Benedetto / La Capital

El miércoles llega con excelentes condiciones de tiempo, ideales para un paseo por algún parque con buena compañía. 

Las condiciones climáticas en Rosario siguen siendo ideales y la primavera se vive en todo su esplendor. Este miércoles, el tiempo tendrá una temperatura cercana a los 30° y el cielo estará mayormente despejado, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Las estimaciones del SMN indican que la temperatura mínima será de 17° y que la máxima llegará a los 28°. El cielo, por su parte, estará parcialmente nublado durante toda la jornada, aunque el sol será predominante en la ciudad.

Para el jueves, las condiciones serán muy similares aunque se espera una rotación del viento hacia la mañana. Luego de soplar todo el miércoles desde el sector norte, la dirección cambiará y las ráfagas, que pueden alcanzar los 59 kilómetros por hora, vendrán desde el sur y el sudeste.

>> Leer más: El tiempo en Rosario: una semana casi veraniega que cambiará el fin de semana

Esto va a derivar en un leve descenso en los termómetros hacia el viernes, con una temperatura mínima que descenderá hasta los 11° y una máxima que no pasará de los 24°.

Noticias relacionadas
El tiempo en Rosario. La semana invita a pasear junto al Paraná 

Tras la tormenta, vuelve el sol: cómo estará el tiempo en Rosario esta semana

El SMN anticipa que el tiempo estará ventoso en Rosario este domingo.

El tiempo en Rosario: después de la lluvia hay alerta amarillo por vientos

La ciudad amanecerá calurosa pero el tiempo se volverá inestable con el correr de las horas.

El tiempo en Rosario: sábado con calor, tormentoso y con viento

Pese al cielo mayormente nublado, los rosarinos podrán disfrutar este viernes al aire libre. 

El tiempo en Rosario: viernes feriado, con nubes y temperatura en ascenso

Ver comentarios

Las más leídas

El padre dejó el fútbol para trabajar y apoyó a su hijo en su idea de triunfar en Newells

El padre dejó el fútbol para trabajar y apoyó a su hijo en su idea de triunfar en Newell's

Cuánto tardan en prescribir las deudas de tarjetas de crédito y cómo salir del Veraz

Cuánto tardan en prescribir las deudas de tarjetas de crédito y cómo salir del Veraz

Un monje de la India abrirá un congreso en la facultad de Ciencias Médicas de Rosario

Un monje de la India abrirá un congreso en la facultad de Ciencias Médicas de Rosario

De Ozempic a Wegovy: la nueva la inyección para bajar de peso ya se consigue en Argentina

De Ozempic a Wegovy: la nueva la inyección para bajar de peso ya se consigue en Argentina

Lo último

El tiempo en Rosario: mitad de semana con temperatura en ascenso y vientos en el horizonte

El tiempo en Rosario: mitad de semana con temperatura en ascenso y vientos en el horizonte

Morgan Stanley trazó tres precios posibles para el dólar según el resultado electoral de Milei

Morgan Stanley trazó tres precios posibles para el dólar según el resultado electoral de Milei

Sin equivalencias, Argentina jugó al trote, vapuleó a Puerto Rico y debutó un exNewells

Sin equivalencias, Argentina jugó al trote, vapuleó a Puerto Rico y debutó un exNewell's

Creció la solicitud de asistencia social durante el invierno en Rosario

Las intervenciones del municipio en las calles se incrementaron un 24%, en promedio, este año. Los pedidos de raciones de comida, entre los indicadores que más crecieron

Creció la solicitud de asistencia social durante el invierno en Rosario
La logística del crimen: dos mujeres condenadas por robar un auto usado en dos asesinatos
Policiales

La logística del crimen: dos mujeres condenadas por robar un auto usado en dos asesinatos

Trump desinfló al mercado argentino: rebotó el riesgo país
Economía

Trump desinfló al mercado argentino: rebotó el riesgo país

Donald Trump condicionó la ayuda a Milei al resultado electoral: Si pierde, no seremos generosos
Política

Donald Trump condicionó la ayuda a Milei al resultado electoral: "Si pierde, no seremos generosos"

Morgan Stanley trazó tres precios posibles para el dólar según el resultado electoral de Milei
Economía

Morgan Stanley trazó tres precios posibles para el dólar según el resultado electoral de Milei

De Ozempic a Wegovy: la nueva la inyección para bajar de peso ya se consigue en Argentina

Por Nachi Saieg

Salud

De Ozempic a Wegovy: la nueva la inyección para bajar de peso ya se consigue en Argentina

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El padre dejó el fútbol para trabajar y apoyó a su hijo en su idea de triunfar en Newells

El padre dejó el fútbol para trabajar y apoyó a su hijo en su idea de triunfar en Newell's

Cuánto tardan en prescribir las deudas de tarjetas de crédito y cómo salir del Veraz

Cuánto tardan en prescribir las deudas de tarjetas de crédito y cómo salir del Veraz

Un monje de la India abrirá un congreso en la facultad de Ciencias Médicas de Rosario

Un monje de la India abrirá un congreso en la facultad de Ciencias Médicas de Rosario

De Ozempic a Wegovy: la nueva la inyección para bajar de peso ya se consigue en Argentina

De Ozempic a Wegovy: la nueva la inyección para bajar de peso ya se consigue en Argentina

La urgencia de Newells por mejorar llevó a que jugadores marginados hoy sean esenciales

La urgencia de Newell's por mejorar llevó a que jugadores marginados hoy sean esenciales

Ovación
Argentina no tuvo un rival a su medida y goleó 6 a 0 a Puerto Rico en Miami
Ovación

Argentina no tuvo un rival a su medida y goleó 6 a 0 a Puerto Rico en Miami

Argentina no tuvo un rival a su medida y goleó 6 a 0 a Puerto Rico en Miami

Argentina no tuvo un rival a su medida y goleó 6 a 0 a Puerto Rico en Miami

Todos los clasificados al Mundial: se sumaron seis selecciones que buscarán destronar a Argentina

Todos los clasificados al Mundial: se sumaron seis selecciones que buscarán destronar a Argentina

Charla sobre los clubes, bajo la mirada del profe Signorini, Mónica Santino y Jon Uriarte

Charla sobre los clubes, bajo la mirada del profe Signorini, Mónica Santino y Jon Uriarte

Policiales
La logística del crimen: dos mujeres condenadas por robar un auto usado en dos asesinatos
Policiales

La logística del crimen: dos mujeres condenadas por robar un auto usado en dos asesinatos

Femicidio en Rosario: quedó en prisión preventiva imputado de haber asesinado a su pareja

Femicidio en Rosario: quedó en prisión preventiva imputado de haber asesinado a su pareja

Crimen de Ivana Garcilazo: todas las pruebas de un caso que va juicio con pedido de altas penas

Crimen de Ivana Garcilazo: todas las pruebas de un caso que va juicio con pedido de altas penas

Investigan la muerte de un hombre golpeado que tuvo convulsiones en el Carrasco

Investigan la muerte de un hombre golpeado que tuvo convulsiones en el Carrasco

La Ciudad
El tiempo en Rosario: mitad de semana con temperatura en ascenso y vientos en el horizonte
La Ciudad

El tiempo en Rosario: mitad de semana con temperatura en ascenso y vientos en el horizonte

Creció la solicitud de asistencia social durante el invierno en Rosario

Creció la solicitud de asistencia social durante el invierno en Rosario

Llamativa intervención artística en el playón del parque España

Llamativa intervención artística en el playón del parque España

Ollas populares coparon la Plaza San Martín: Los barrios están explotados, las necesidades son infinitas

Ollas populares coparon la Plaza San Martín: "Los barrios están explotados, las necesidades son infinitas"

Aumentaron las tasas de los plazos fijos: cuánto pagan los principales bancos por un depósito de $1.000.000
Economía

Aumentaron las tasas de los plazos fijos: cuánto pagan los principales bancos por un depósito de $1.000.000

Las tres anclas en Rosario: el equipo de Toto Caputo entre recorridas y charlas
Economía

Las "tres anclas" en Rosario: el equipo de Toto Caputo entre recorridas y charlas

La UNR lanza la primera feria de empleo para personas con discapacidad
La Ciudad

La UNR lanza la primera feria de empleo para personas con discapacidad

Virus respiratorios en primavera: suben consultas e internaciones en la población infantil

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Virus respiratorios en primavera: suben consultas e internaciones en la población infantil

Ollas populares coparon la Plaza San Martín: Los barrios están explotados, las necesidades son infinitas
La Ciudad

Ollas populares coparon la Plaza San Martín: "Los barrios están explotados, las necesidades son infinitas"

Bariloche a la Carta: una vidriera a la Patagonia que impulsa a productores y a la cocina regional

Por Martín Stoianovich

Turismo

Bariloche a la Carta: una vidriera a la Patagonia que impulsa a productores y a la cocina regional

Pami: cómo solicitar los anteojos gratuitos en octubre, paso a paso
Información General

Pami: cómo solicitar los anteojos gratuitos en octubre, paso a paso

Pami: qué es el botón de emergencias y para qué sirve
Información General

Pami: qué es el botón de emergencias y para qué sirve

Cuánto tardan en prescribir las deudas de tarjetas de crédito y cómo salir del Veraz
Información General

Cuánto tardan en prescribir las deudas de tarjetas de crédito y cómo salir del Veraz

El tiempo en Rosario: una semana casi veraniega que cambiará el fin de semana
Información General

El tiempo en Rosario: una semana casi veraniega que cambiará el fin de semana

Peajes sin barreras: se prorrogó su implementación y el gremio teme despidos
INFORMACION GENERAL

Peajes sin barreras: se prorrogó su implementación y el gremio teme despidos

Abogados laboralistas criticaron a Milei por las quejas sobre los caranchos
Economía

Abogados laboralistas criticaron a Milei por las quejas sobre los "caranchos"

Un monje de la India abrirá un congreso en la facultad de Ciencias Médicas de Rosario

Por Florencia O’Keeffe

La Ciudad

Un monje de la India abrirá un congreso en la facultad de Ciencias Médicas de Rosario

Arrancan las obras en el Parque Regional Sur y adjudican el tramo final del Hospital Regional

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Arrancan las obras en el Parque Regional Sur y adjudican el tramo final del Hospital Regional

Amsafé adhiere al paro y Provincia descontará el día no trabajado
LA CIUDAD

Amsafé adhiere al paro y Provincia descontará el día no trabajado

El código de vestimenta de la Uade que generó polémica: Ni minifaldas ni musculosas
Información General

El código de vestimenta de la Uade que generó polémica: "Ni minifaldas ni musculosas"

El tiempo en Rosario: martes agradable y con ambiente primaveral
La Ciudad

El tiempo en Rosario: martes agradable y con ambiente primaveral

Se viene el gran festival por los derechos de las personas mayores
La Ciudad

Se viene el gran festival por los derechos de las personas mayores

Caren Tepp: Milei difunde noticias falsas porque sabe que puede perder en Santa Fe
politica

Caren Tepp: "Milei difunde noticias falsas porque sabe que puede perder en Santa Fe"

El joven de Roldán intensamente buscado había muerto atropellado hace semanas en Rosario
Policiales

El joven de Roldán intensamente buscado había muerto atropellado hace semanas en Rosario