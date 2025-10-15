La Capital | Policiales | cadáver

Hallaron un cadáver en avanzado estado de descomposición cerca del canal Ibarlucea

El cuerpo fue encontrado en la zona noroeste de Rosario. En principio no se pudo establecer causa de muerte ni confirmar identidad.

15 de octubre 2025 · 08:08hs
Los restos hallados en la zona del canal Ibarlucea fueron derivados al Instituto Médico Legal

Foto: La Capital / Archivo.

Los restos hallados en la zona del canal Ibarlucea fueron derivados al Instituto Médico Legal, donde se realizará una autopsia y se tratará de identificar a esa persona.

La Policía local investiga la muerte de un hombre cuyos cadáver fue hallado el martes a la tarde en avanzado estado de descomposición muy cerca del canal Ibarlucea, en la zona noroeste de Rosario.

La novedad del hallazgo trascendió alrededor de las 15.30 a partir de una llamada a la Central de Emergencias 911 que alertó sobre la presencia de un cadáver en inmediaciones de calle 13.126 al 3700, es decir a metros del cruce de la ruta nacional 34 y el canal Ibarlucea.

Según fuentes policiales, el cuerpo del hombre presentaba una importante descomposición y en ese momento no se pudo determinar ni causas de muertes ni la identidad.

La novedad fue informada a la Fiscalía en turno y los restos fueron derivados al Instituto Médico Legal para la realización de una autopsia y de las pericias de identificación.

