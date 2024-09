"Porno y helado" estrena segunda temporada y sus protagonistas cuentan detalles

George R. R. Martin cumple 76 años, la mente que ideó "Game of Thrones"

Un grupo improbable de personajes, tres outsiders, se unen para lograr un objetivo un tanto absurdo, en un universo reconocible. La fórmula de comedia es clara y es certera, pero Martín logra un mérito particular al construir un código de comedia propio e infrecuente en la ficción argentina. Aunque el absurdo, ese correrse del eje, está presente en otras producciones del actor y director (como la serie web “Tiempo libre”), en “Porno y helado” se manifiesta de forma más contundente y por qué no, más arriesgada.

Una comedia con código propio

En esta segunda temporada, compuesta por seis episodios de treinta minutos y con Martina López Robol como segunda guionista, hacen valer la experiencia y el haber establecido una complicidad con la audiencia, y van un poco más allá. Entre las aventuras que el trío navegará, habrá un fan tratando de infiltrarse en la banda, deudas con amigos, competencias con artistas más jóvenes, y por supuesto problemas de ego.

Piroyansky y compañía se ríen con soltura de la escena musical, de sus lugares comunes y previsibles, pero también de ciertos ambientes sociales y sus personajes frecuentes. “Porno y helado” toma referencias de todos lados y fabrica un verosímil propio, donde hasta decisiones muy pequeñas causan risa. Por ejemplo, como en tantas comedias, los protagonistas se reúnen siempre en un mismo bar, que lejos de ser un café cool como el Central Perk, es un bar bastante rancio frecuentado por taxistas.

Otro mérito de la serie es haber encontrado a los actores perfectos para sus personajes: Saralegui y Morandi, que tienen experiencia y formación en ficción aunque surgieron haciendo personajes en redes, se lucen como intérpretes de comedia. En los Premios Cóndor de Plata 2022, la ficción recibió el galardón a Mejor serie de comedia y su tríada protagonista que quedó con las estatuillas a Mejor actor protagónico en comedia (Piroyansky), Mejor actriz protagónica en comedia (Morandi) y Revelación masculina (Saralegui).

Esta nueva entrega de la creación original de Amazon Studios (con producción de Navajo Films, en colaboración con Claxson y Salado) cuenta nuevamente con Santiago Talledo y Eliseo Barrionuevo como parte del elenco e incorpora a Gimena Accardi, Matías Mayer, Kevsho y Ángela Torres, como estrellas invitadas. Vale recordar que la primera tuvo la participación estelar de la mismísima Susana Giménez.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Martin Piroyansky (@martinpiro)

>> Leer más: Netflix: ya está disponible "Envidiosa", la esperada serie argentina con Griselda Siciliani

En diálogo con La Capital, Martín Piroyansky, Sofi Morandi y Nachito Saralegui compartieron detalles del proceso de realización de la segunda temporada

- La serie construye un tono muy particular y muy propio, un tipo de humor que no se corresponde necesariamente con ninguno preestablecido. En esta segunda temporada, ¿buscaron profundizar eso y correr un poco más la vara del absurdo?

Nachito: Yo creo particularmente que lo que tiene de beneficioso una segunda temporada es que al haber presentado tanto la historia y los personajes en la primera, la segunda te da más espacio y más lugar a jugar con más chistes. Si bien es una temporada que la gente puede ver tranquilamente sin haber visto la primera, creo que el código de Porno y Helado ya está instalado, y para quienes vieron la anterior esta se hace más disfrutable y tiene más cantidad de chistes

Sofi: A mí me pasó, y creo que le pasaba también a Martín cuando grabábamos la primera, que nos preguntábamos si algo era mucho o poco, porque no teníamos una referencia. No sabíamos cómo iba a ser. Una vez que pasamos esa barrera en los dos capítulos de la primera, cuando la gente ya entró, la segunda era para jugarla. Como diciendo ‘si funcionó esto, podemos subir la vara’.

Es una serie que también tiene muchas referencias a otras series y elementos de la cultura popular. ¿Cómo se va construyendo ese universo?

Martín: Es algo que nos divierte, tanto a Martina la otra guionista como a los chicos. Nos divertimos mucho con ese mundo de referenciar otras cosas y siento que es algo muy satisfactorio para el espectador. Cuando reconoce algo, genera una sensación muy linda y de complicidad. Es algo también muy de la actualidad el collage, agarrar cosas de otros momentos y hacer un cocktail de muchas cosas que nos gustan. Y sale esto, que es una serie rara, que tiene esta cosa tan particular. A mí me gusta mucho Tarantino, que creo que fue la primera vez que vi a alguien retomar otras cosas y hacer su propia versión de todo lo que a él le gusta.

La primera temporada la filmaron en 2021, en pandemia. ¿Cómo vivieron este nuevo rodaje, sin las restricciones de aquel momento?

Nachito: Me tomo el atrevimiento de responder primero porque en el rodaje de la primera temporada en pandemia sufrí muchísimo las cuarentenas, porque tuve que hacer dos. La pasé muy mal. Y esta segunda temporada fue un lujo, fue hermoso. En mi caso particular, si bien la primera fue una gran experiencia, esta la disfruté muchísimo más.

Martín: Creo que lo que más padecimos de la primera fue que fue muy nocturna. La primera temporada tiene muchísimas escenas de noche así que el rodaje fue un sesenta o setenta por ciento nocturno, lo cual fue una locura. Dormíamos de día todo el tiempo. Eso fue importante a la hora de escribir la segunda, traté que prácticamente no haya escenas de noche y de hecho hay muy pocos. Fue un aprendizaje.

En el evento de avant premiere, estuvo presente la heladería rosarina Bocha, con un gusto hecho especialmente para la ocasión. ¿Qué me pueden contar de esto?

Martín: Es muy rica. Probé varios gustos esa noche y mi favorito fue ‘Porno y helado’. Es un chocolate con dulce de leche y frambuesa, es como muy porno realmente.

Sofi: Hermoso, que traigan ‘Porno y helado’ a Buenos Aires.

Nachito: Sí, que se instale el gusto por favor, sería un honor.