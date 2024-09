La esperada serie "Agatha: En Todas Partes" llega para continuar "WandaVision"

Lanzan un nuevo adelanto de Cromañón, la serie sobre la tragedia de Once

Uno de los elementos que resaltó en la serie fue la irresistible villana que propuso Kathryn Hahn: la poderosa bruja Agatha Harkness, que aparenta ser una buena vecina y al final de WandaVision (ojo con el spoiler), queda atrapada en Westview. En ese tiempo y lugar retoma “Agatha”: la hechicera es rescatada de esa dimensión por un joven gótico conocido sólo como Adolescente, interpretado por Joe Locke (que viene de conquistar corazones en la serie de Netflix “Heartstopper”).

El nuevo personaje quiere enfrentarse a las pruebas del legendario Sendero de las Brujas, un recorrido mágico de desafíos que, de ser superados, recompensa a quienes lo atravesaron con el cumplimiento de un deseo. Sin sus poderes mágicos, Agatha se une a Adolescente y decide enfrentar el camino junto a un nuevo aquelarre de brujas de lujo: Jennifer Kale (la comediante Sasheer Zamata), la residente de Westview Sharon Davis (Debra Jo Rupp, recordada por “That ‘70s Show”), Alice Wu-Gulliver (Ali Ahn), Rio Vidal (Aubrey Plaza, la estrella del cine independiente), y Lila Calderu (Patti LuPone, ícono del musical y Broadway, ganadora del premio Tony por su rol protagónico en “Evita”, en la primera puesta de la obra en 1979).

“La Agatha de ‘WandaVision’ ya era muy performer. Y sabíamos que había muchas capas para explorar del personaje. Para poder ver qué había debajo, había que descascarar esas capas defensivas que ella construyó a lo largo de siglos. Se ve fabulosa, pero no es joven. Poder indagar en eso y explorar cada vez más profundo es el tipo de cosas que todos los actores queremos”, aseguró la propia Kathryn Hahn (nominada al Emmy en 2017 por su rol en la serie “Transparent), en una conferencia de prensa a la que La Capital tuvo acceso exclusivo.

“Como ‘WandaVision’, 'Agatha’ tiene muchos tonos diferentes, lo cual es increíble. Tiene música, pero no es un musical. Tiene drama, pero no es un drama. Tiene comedia, pero no es exactamente una comedia. Es todas esas cosas. También estamos recapturando algo de la época dorada del Hollywood, pero esta vez con fantasía y horror”, contó por su parte la creadora Jac Schaeffer, quien además adelantó referencias y homenajes a clásicos del género como “La historia sin fin” o “Laberinto”.

Una serie sin pantallas verdes

Una particularidad destacada de esta serie es que “no hubo ni una sola pantalla verde en el set”, acorde al productor Brad Winderbaum. En respuesta a las críticas que habían recibido muchas de las películas del MCU, donde era notorio el uso casi constante de escenografías digitales, desde Marvel Studios apostaron a volver a la artesanía del oficio y a los llamados “efectos prácticos” usados en el cine antes de la existencia de los efectos computarizados, como efectos en la cámara, fondos, miniaturas, y efectos de maquillaje.

“Creo que eso se puede sentir en las performances. Se sienten muy táctiles y muy a tierra”, agregó Winderbaum. Los creativos querían que “Agatha” provocara en la audiencia sentimientos nostálgicos similares a los que había generado "WandaVision". Pero también lograron que el elenco construya una intimidad muy orgánica, y que la magia se materialice también durante el rodaje.

“Éramos prácticamente un aquelarre”, aseguró LuPone. “Fueron casi seis meses filmando en Georgia, todos estábamos lejos de nuestras casas”, agregó la actriz, que caracterizó la intensidad de la experiencia y los vínculos formados como propias de un “campamento de verano”. La serie se grabó entre enero y mayo de 2023.

El grupo recordó algunas instancias donde realmente apareció una alquimia. Por ejemplo, una escena del episodio dos donde el aquelarre invoca un hechizo a través del canto en un sótano. Cada uno de los intérpretes cantó en vivo y a capella para las cámaras. “Cuando terminó, gente del equipo técnico me dijo que nunca habían vivido algo así. Alguien de sonido aseguró que había sido el mejor día de su vida en un set”, aseveró Jac.

“Hay algo sobre estos mundos que hace que tengas que rendirte a ellos porque son reales, son organismos vivos”, apuntó Hahn sobre este punto, quien además subrayó el trabajo en equipo y acompasado de actores y actrices de distintas generaciones y con distintas trayectorias.

Otro aspecto resonante de “Agatha” es que el personaje nunca tuvo su propio comic original de Marvel, como es el caso de los protagonistas de las series y películas “Lo más importante de este show y lo que lo destaca. Agatha es un ícono que Kathryn y Jac crearon en pantalla en WandaVision, y fue tan inspirador para todos en Marvel que tuvimos que continuar su historia”, agregó el productor. “Diría que Marvel muestra su mejor versión cuando logramos tener a estos increíbles actores que le dan humanidad a los roles”, cerró.

Finalmente, desde el equipo y el elenco aseguraron que al igual que “WandaVision”, “Agatha: En Todas Partes” sostendrá una intriga subyacente durante toda la temporada, develando a cuentagotas el trasfondo de la trama y los personajes. “Va a mantener a la audiencia haciéndose preguntas hasta el final y darles algo increíble con lo que deleitarse en cada episodio”, cerró Kathryn.