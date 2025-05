Emotivo reencuentro: Bandana sorprendió a todos en la premiere de Lilo & Stitch de Disney

En ese marco, y sin anunciarlo previamente, las cuatro artistas de Bandana sorprendieron con un emotivo reencuentro para interpretar el hit que fue parte de la película “Muero de Amor por Ti”, la versión en español del clásico “Can't Help Falling In Love With You” de Elvis Presley. La canción fue lanzada para la película animada original en Latinoamérica, junto a un videoclip que se proyectaba durante los créditos.