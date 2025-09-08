La Capital | Zoom | Bandana

Lissa de Bandana contó que intentaron secuestrarla en pleno auge de la banda

La exintegrante del grupo pop habló del duro momento que vivió en 2003 y de las "las secuelas de una fama tan repentina”

8 de septiembre 2025 · 11:29hs
Lissa Vera, ex integrante de Bandana, reveló por primera vez que fue víctima de un intento de secuestro en pleno auge de la banda. En la mesa de “Almorzando con Juana”, la cantante habló del delicado hecho que contribuyó a la disolución del grupo.

“Nos habían pasado muchas cosas personales a cada una, a mí me intentaron secuestrar en mi barrio y ahí llegó la realidad. Fue en 2003 el secuestro y empecé a ver la cara negativa de la fama, que no era todo tan lindo, que corría peligro yo, mis hermanas, mi mamá y mi papá. Fue muy fuerte para mí todo eso”, contó Lissa.

“Mis padres se fueron del país con mis hermanos, dejaron la escuela y hubo un montón de consecuencias en mi vida, le quemó la cabeza a mis hermanos”, agregó la cantante.

Vera se refirió también a “las secuelas de una fama tan repentina”. Vale recordar que el grupo surgió en 2001 a partir del reality “Popstars” y se convirtió en un fenómeno de la época: hicieron 150 shows en el Gran Rex, giras internacionales y su propia película.

Auge y caída de Bandana

“Intentás mezclar tu vida cotidiana con ese éxito y empezás a tener cortocircuitos porque la gente a tu alrededor te empieza a mirar distinto. Llega un momento en el que te dejás de ver, te desconocés”, detalló Lissa.

En este contexto, la banda se separó en 2004. “Fue decisión nuestra porque en un momento era muy grande la presión que teníamos”, afirmó. A su vez, aseguró que ese nivel de fama, con sus altos costos subjetivos, “no concordaba con la parte económica”.

“No comíamos, íbamos de gira y no había plata para los viáticos. Un día tomamos agua en Perú y nos intoxicamos todas porque no teníamos plata para comer”, siguió la cantante en su relato. “La plata que era para los viajes de promoción desapareció. Nos pusieron en un hotel tres estrellas a nosotras y a Mambrú, en un cinco estrellas. Los chicos no tenían la culpa, pero era el hotel a donde nosotras teníamos que ir. De eso me enteré después”, detalló.

Bandana tuvo un regreso en 2008 y otro en 2016, ambos sin la presencia de Ivonne Guzmán, quien hoy se luce como una de las voces de La Delio Valdez.

Este año, el grupo volvió una vez más para presentarse en la avant premiere local de la nueva película de “Lilo & Stitch”. La banda interpretó “Muero de amor por ti”, una reversión del clásico “Can’t Help Falling In Love with You” de Elvis Presley, que grabaron en 2002 para la banda de sonido original en español de la primera entrega de “Lilo & Stitch”.

