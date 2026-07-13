Murió Sam Neill, actor de "Jurassic Park" y "La lección de piano"

Hollywood, de luto. El reconocido actor neozelandés Sam Neill falleció a los 78 años. Entre otros roles, se hizo conocido como el doctor Alan Grant de la saga "Jurassic Park" y por su participación en la multipremiada película "La lección de piano".

La noticia fue confirmada este lunes por sus familiares a través de un comunicado oficial, donde detallaron que el deceso del intérprete se produjo en Australia de forma "repentina e inesperada". Sus allegados detallaron que "Sam estaba rodeado de su familia y falleció con la dignidad que caracterizó toda su vida".

El deceso conmovió especialmente a sus seguidores dado que, en abril pasado, el propio artista había anunciado que padecía linfoma no hodgkiniano en estadio tres y se encontraba en fase de remisión gracias a un innovador tratamiento genético. Aunque la familia no especificó las causas concretas de la muerte, aclararon con alivio que el actor partió estando libre de cáncer.

Nacido en Irlanda del Norte en 1948, Neill se radicó en Nueva Zelanda a los siete años junto a su familia, estableciéndose en la Isla Sur del país oceánico. Tras completar su formación universitaria, dio sus primeros pasos firmes en la actuación cinematográfica.

En 1977, protagonizó "Sleeping Dogs", considerada el primer largometraje neozelandesa en más de una década. Dos años más tarde, logró reconocimiento internacional gracias a su labor en "My Brilliant Career", junto a la actriz Judy Davis.

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En la década de 1980, consolidó su carrera con el thriller marítimo "Dead Calm", protagonizado junto a Nicole Kidman. Además, colaboró con la talentosa Meryl Streep en "Plenty" y "A Cry in the Dark".

El salto con "Jurassic Park"

La consagración definitiva y el reconocimiento global de Neill llegaron en 1993 de la mano de Steven Spielberg, quien lo eligió para encabezar el elenco de "Jurassic Park". Su rol como el doctor Alan Grant, un científico inmerso en una isla colmada de dinosaurios clonados, se convirtió de inmediato en un ícono de la cultura popular.

Neill compartió cartel en aquella obra maestra de la ciencia ficción con figuras como Laura Dern, Jeff Goldblum y Richard Attenborough. Aunque no participó en la primera secuela de 1997, el actor volvió a calzarse el sombrero del célebre paleontólogo en "Jurassic Park III" (2001) y en la reciente entrega de la saga, "Jurassic World: Dominion" (2022).