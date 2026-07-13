Liam Gallagher antes del cruce contra Inglaterra: "Es duro amar a Argentina y no querer que gane"

El líder de Oasis reaccionó en X tras la clasificación de la Albiceleste a las semifinales del Mundial 2026

El cantante Liam Gallagher volvió a referirse al Mundial 2026 y sorprendió con un mensaje sobre la selección argentina . Después de que Argentina derrotara a Suiza en los últimos minutos del tiempo suplementario por los cuartos de final del Mundial 2026, el equipo de Lionel Scaloni clasificó para las semifinales , donde se enfrentará con Inglaterra el próximo miércoles en una revancha histórica entre dos seleccionados.

En ese contexto, el músico inglés utilizó su cuenta de X para manifestar apoyo a su selección. Además de asegurar que cree que Inglaterra será la campeona del mundo, también dejó en claro su postura respecto al seleccionado argentino .

No es la primera vez que Liam Gallagher se expresa en sus redes sociales sobre la Copa del Mundo. Desde que comenzó el Mundial manifestó en varias oportunidades su ilusión de que Inglaterra se consagre campeona y acompañó el recorrido de su selección con distintos mensajes y pronósticos.

De hecho, semanas atrás protagonizó un insólito cruce con la banda mexicana Maná. Antes del partido entre Inglaterra y México, Gallagher publicó: “Creo que le ganaremos a México 5-0” . La respuesta no tardó en llegar. “El cantante de OASIS dijo que México va a perder contra Inglaterra 5-0. A ver, no manches, ubícate, wey. ¿5-0? Cálmate, ahí nos vemos el domingo a ver cómo nos va, wey”, respondió el cantante mexicano.

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Qué dijo Liam Gallangher sobre la semifinal

Todo comenzó cuando un usuario de X escribió: “Es duro estar aquí en Britpoptwt y no querer que gane Inglaterra”. Gallagher respondió utilizando la misma frase: “Es duro estar aquí amando a Argentina y a toda su hermosa gente, pero sin querer que ganen”.

De esta manera, además de reiterar su confianza en que Inglaterra será la próxima campeona del mundo, el músico inglés reconoció el cariño que siente por la Argentina.

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