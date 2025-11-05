La Capital | Zoom | músico

Pancho Chévez, el músico de Capitán Bermúdez, emocionó al país en el programa de Guido Kaczka

Con su armónica y su historia de vida, el artista recaudó 72 millones de pesos para el Hogar San Roque, donde vive desde su infancia

5 de noviembre 2025
Pancho Chévez, el músico de Capitán Bermúdez, volvió a emocionar al país en su visita al programa que conduce Gudio Kazcka "Buenas noches, familia". Con su armónica, su talento y su sonrisa, Pancho se ganó el aplauso y el corazón de los espectadores, quienes colaboraron con donaciones a través de la “gorra virtual” del programa.

En cada emisión, "Buenas noches, familia" invita a diferentes artistas a compartir su historia y su talento, con el objetivo de recaudar fondos en vivo. En su última entrega, el conductor recibió a Pancho Chévez, quien logró una recaudación récord de 72 millones para el Hogar San Roque.

El músico, que nació sin brazos ni piernas, encontró en la música una forma de expresión y superación personal. A lo largo de su carrera, compartió escenario con figuras como León Gieco, entre otros, y su historia lo llevó incluso a ser recibido por el Papa Francisco en el Vaticano, junto a una delegación de su ciudad natal.

Su presentación se dio en el marco del segmento “La puerta del show”, donde los participantes comparten un alias para recibir colaboraciones. En esta oportunidad, Pancho destinó todo lo recaudado al Hogar San Roque de Capitán Bermúdez, una institución sin fines de lucro que brinda atención integral y gratuita a más de 50 niños y jóvenes con discapacidad.

Pancho Chévez en el programa de Guido Kaczka

Panchito llegó al estudio de El Trece con su armónica y acompañado por un músico de su banda que llevaba guitarra.

“Un placer conocerte, es un sueño. Quiero agradecer a todo el equipo, realmente tenes un buen corazón”, comenzó diciendo emocionado Panchito Chévez, al saludar a Guido Kaczka. Como es habitual, el conductor quiso conocer más sobre su historia. “Tengo 46 años”, contó . “Nosotros somos 50 chicos en el Hogar San Roque, en Capitán Bermúdez, estamos cerquita de Rosario”, agregó.

Luego, el artista popular interpretó varios temas, entre ellos: "El fantasma de Canterville", de Sui Generis; "Lamento Boliviano", de Enanitos Verdes; y "El tren del cielo", de Soledad Pastorutti.

Al finalizar las interpretaciones, Guido compartió más detalles sobre la historia de vida del músico: “Panchito tiene una madre y tía de corazón, su familia y su casa es el Hogar de San Roque. En el hogar ofrecen residencia, escolaridad, es una casa. Forman una gran familia”.

En un momento de gran emoción, Panchito mostró su tatuaje,: "¿Para qué quiero pies si tengo alas?". Guido respondió con una reflexión: “¿Para qué queremos cualquier cosa? A veces nos pasamos la vida buscando eso que no es tan importante, sin regar la parte de virtud que todos tenemos”.

La emotiva canción de Pancho Chévez para su amigo Beto

En uno de los momentos más emocionantes de su presentación, Panchito invitó al piso a su hermano del corazón, Beto.

“Mi hermano del corazón está acá… si vos me dejás, lo voy a traer para cantarle una canción”, dijo el músi.co

Beto ingresó al estudio y Panchito le dedicó una canción especialmente escrita para él. “Veo en sus ojos los míos, siento en sus piernas mis pies. Nunca le haría daño a nadie, pregunta cuándo y por qué, y cuando alguien me molesta, siempre a mi lado está él”, cantó Chévez.

Guido Kaczka no pudo contener las lágrimas y, al terminar la canción, volvió a leer la letra en voz alta. “Qué linda letra… es para los colegios esta letra”, dijo emocionado. “Yo me la voy a llevar, la letra es impecable”, agregó Guido.

Entre sonrisas y emoción, Panchito aprovechó para invitar a Guido al Hogar de San Roque: “Cuando quieras venir a visitar el Hogar San Roque, bienvenido seas. Comemos un asado”.

Hacia el final de la noche, Panchito logró recaudar 72 millones de pesos.

La historia de Panchito Chévez

Pancho Chévez es un músico de Capitán Bermúdez que nació sin extremidades y fue llevado de bebé al Hogar San Roque, donde aún vive y donde encontró una familia. A los 14 años comenzó a dedicarse a la música, además estudió y completó la escuela primaria y secundaria. Se destacó como mejor compañero y escolta de bandera.

En 1995, conoció a León Gieco y el cantante se convirtió en su amigo y mentor. “Yo quería ser cantante como él y ser solidario”, contó Panchito. Junto al cantautor formó parte del proyecto "Mundo Alas", un recorrido artístico por todo el país junto a músicos y artistas con discapacidad. Desde entonces, compartió escenario con La Renga, Bersuit Vergarabat, Las Pelotas, Cielo Razzo y Los Vándalos, entre muchos otros.

image

En 2018 viajó al Vaticano y fue recibido por el Papa Francisco junto a una delegación del Hogar San Roque. No era su primer encuentro con un pontífice: en 1987, Juan Pablo II le dio su primera comunión y lo sostuvo en brazos. “Esa bendición marcó mi vida para siempre”, recordó Panchito.

Hincha apasionado de Rosario Central, Pancho asiste a la cancha siempre que puede, acompañado por sus amigos. Su ejemplo de integración y esfuerzo le valió premios como el Bienal Alpi 2005 y el Premio Gardel a la Integración, entregado por su querido León Gieco.

