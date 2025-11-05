La Capital | Ovación | Holan

Holan desmintió contactos con Neymar y destacó la "campaña extraordinaria" del equipo

El entrenador apuntó contra el intento de "bajarle el precio" al rendimiento del Canalla y afirmó que sus dirigidos quieren "llegar a lo más alto posible"

5 de noviembre 2025 · 13:38hs
Ariel Holan destacó la campaña extaordinaria de Central en este 2025.

Ariel Holan destacó la "campaña extaordinaria" de Central en este 2025.

Ariel Holan analizó el gran presente de Rosario Central luego de que su equipo confirmó con dos fechas de anticipación su 1º puesto en la tabla anual, consolidado como el mejor del fútbol argentino en este 2025. “La verdad es que la campaña es irrefutable y se sostuvo a lo largo de todo el año”, remarcó en conferencia de prensa.

El equipo hizo una campaña extraordinaria. Para que sucedan esas cosas tienen que estar alineadas muchas cuestiones. Primero y principal, el orden institucional, es muy difícil poder hacer este tipo de torneos si no están alineadas todas las partes que componen al fútbol”, sostuvo el DT ante los medios.

En la misma línea, Holan valoró el trabajo de la dirigencia canalla y afirmó: “Institucionalmente, hemos contado con el progreso paulatino y permanente de todas las necesidades que puede tener un plantel profesional para desarrollar su trabajo. Sabemos que faltan muchas cosas para mejorar pero valoramos enormemente todo el esfuerzo que hizo el club para darnos lo mejor que tenían”.

El entrenador resaltó que “los protagonistas principales son los futbolistas, que hicieron un torneo increíble” y destacó que “tres partidos antes del final” ya tenían “asegurada la clasificación a la Copa Libertadores y prácticamente el derecho de jugar la Supercopa Internacional”.

Un año histórico para Rosario Central

El profe Holan mencionó cada uno de los apartados en los que se destacó su equipo entre el Apertura y el Clausura, con solamente una derrota en la fase regular del primer semestre, entre los equipos con más goles anotados y con la valla menos vencida.

>> Leer más: Central sueña en grande: cuántos títulos podría sumar en los próximos meses

Hago hincapié en el torneo largo porque demuestra la regularidad que tuvo el equipo, la cual la tiene en el torneo más importante del año, que define los descensos y el ingreso a las copas”, aseveró el entrenador y agregó: “Valoro enormemente todo lo que hizo el plantel. Han tenido un nivel extraordinario a lo largo de todo este campeonato que arrancó allá por fin de enero”.

En tanto, subrayó: “Tuvimos la enorme alegría de poder tener a Fideo -Di María- y Alejo -Veliz-. Por supuesto que el club hizo gestiones para facilitar sus llegadas, pero sin la decisión, el compromiso y el amor de ellos por Central sería muy difícil de tener jugadores de este calibre. El club está en un proceso, dando pasos sólidos”.

Desmintió los rumores de Neymar

Tras los rumores que circularon en los últimos días, Holan fue claro y directo, aseguró que por un lado le generó risas las versiones sobre un posible traspaso de Neymar al conjunto de Arroyito, pero que “por otro lado le molesta”, y señaló: “Ha sido una constante tratar de bajarle el precio a la campaña de Central, no sé por qué, diciendo barbaridades que se instalan. Es una costumbre hacerle creer mentiras a la gente”.

>> Leer más: Ángel Di María, infalible de penal: cuántos lleva convertidos de manera consecutiva

“Por eso, molesta que se instale un futbolista que está fuera de la órbita presupuestaria del club. Estas cuestiones no deben desenfocarnos de todo lo que hicimos. Ahora empieza una nueva etapa, viene un torneo totalmente diferente”, indicó.

Al respecto, apuntó que “el formato de este torneo no tiene mañana” y que “los detalles definen si uno pasa o no de fase”, tal como le sucedió a Central “en el torneo anterior”.

“Tenés una mala toma de decisiones y se define el partido. Además, el reglamento tuvo un cambio importante, que ante el empate habrá alargue”, sostuvo Holan, y concluyó: “El equipo quiere más y quiere hacer un torneo mejor que el del semestre pasado, para tratar de llegar a lo más alto posible”.

