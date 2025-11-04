Karina Milei se reunió con los nuevos diputados libertarios y les pidió "compromiso"

La secretaria general de la Presidencia y titular del partido encabezó un encuentro en Casa Rosada. Buscan consolidar la pertenencia al espacio

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , encabezó este martes un encuentro en la Casa Rosada con los diputados nacionales electos de La Libertad Avanza . La titular del partido a nivel nacional les pidió "compromiso" con la fuerza y con los proyectos de reformas que el oficialismo busca impulsar durante la segunda mitad del mandato de Javier Milei.

Más de 40 dirigentes libertarios participaron de la reunión , que se desarrolló en el Salón Malvinas de la planta baja de Balcarce 50. Contó con la presencia del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Según relataron algunos de los participantes, el encuentro tuvo un tono "de camaradería" y sirvió como presentación formal de los nuevos integrantes del bloque libertario, que asumen el 10 de diciembre.

En un principio, se esperaba la presencia del presidente Javier Milei, pero finalmente el mandatario no asistió del encuentro y llegó a la Casa Rosada cuando la reunión ya había finalizado. Está prevista para este miércoles una cumbre similar con los senadores electos de LLA, con la participación de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que asume su banca en la cámara alta el 10 de diciembre.

El mensaje de Karina Milei

Durante el encuentro, la hermana del presidente destacó la importancia de mantener la unidad y el compromiso partidario. Martín Menem aseguró que, desde el partido, trabajaron dos años “para tener más miembros y ahora queremos hacerlo de manera ordenada”.

Karina Milei, por su parte, remarcó el carácter federal del espacio, que fue el único partido presente en las 24 jurisdicciones del país durante los últimos comicios nacionales. Su mensaje buscó consolidar el sentido de pertenencia del grupo y reforzar la idea de trabajo coordinado en defensa de la agenda legislativa del presidente.

image

El diputado electo Alejandro Fargosi contó que se trató de una reunión "introductoria" y que el objetivo fue alinear los criterios para la nueva etapa parlamentaria. "Hablamos de los lineamientos generales a trabajar para defender los proyectos del Presidente", señaló.

Si bien no se profundizó en los detalles de las reformas tributaria o laboral, los dirigentes presentes coincidieron en que el encuentro fue clave para sentar las bases del trabajo legislativo conjunto, especialmente ante la mayor representación parlamentaria que obtuvo el oficialismo.

Constitución y reglamento, el souvenir

Al finalizar la jornada, los diputados electos recibieron un ejemplar de la Constitución Nacional y el reglamento de la Cámara baja, en señal del compromiso institucional que asumen. Además, cada uno se llevó una bolsa violeta con el logo de LLA, que contenía un cuaderno y una lapicera como souvenir del encuentro.

>> Leer más: Se consolidan Karina Milei y los Menem: el nuevo empoderamiento tras el triunfo de La Libertad Avanza

El oficialismo busca aprovechar su fortalecimiento en el Congreso para avanzar con una batería de reformas estructurales, entre ellas la modernización laboral, la simplificación tributaria y una nueva ley de presupuesto.