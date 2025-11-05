La Capital | Zoom | Oriana Sabatini

Oriana Sabatini habló sobre los rumores de infidelidad de Paulo Dybala

Mientras disfruta su embarazo, la joven reafirmó su confianza en el futbolista y apuntó contra quienes difunden chismes sin pruebas

5 de noviembre 2025 · 14:59hs
Oriana Sabatini enfrentó lso rumroes de infidelidad

Mientras transita los primeros meses de su embarazo, la cantante y actriz Oriana Sabatini regresó a la Argentina. Rápidamente se convirtió en una de las figuras más buscadas por los canales de streaming y los medios de espectáculos para conocer detalles sobre esta nueva etapa de su vida.

Hace menos de un mes, la artista anunció que espera su primera hija junto al futbolista de la Roma, Paulo Dybala, con quien contrajo matrimonio en 2022. En este contexto, Oriana fue abordada por el móvil del programa "Los profesionales de siempre" y, ademas de contar los detalles de su embarazo, se refirió, por primera vez, a los rumores de infidelidad que circulan sobre su relación con el futbolista. Cabe recordar que, en varias ocasiones, a través de las redes sociales, muchos usuarios aseguraron que Dybala le habría sido infiel a la cantante.

Al respecto, Oriana expresó su confianza en su marido y apuntó contra quienes difunden versiones sin fundamento ni pruebas.

Qué dijo Oriana Sabatini

Oriana Sabatini fue abordada por un móvil de "Los profesionales de siempre" y no evadió ninguna de las preguntas.

La periodista le consultó directamente sobre los comentarios que hace años se multiplican en redes sociales acerca de las supuestas infidelidades de Paulo Dybala. “Obvio que leo, porque soy chismosa, y claramente uno siempre prefiere que el chisme no sea sobre uno”, comenzó diciendo con sinceridad.

Con contundencia, dejó clara su molestia: “La verdad, me rompe las pelotas”. Y, agregó: “Si vas a decir algo así, ¿Qué te frena de mostrarlo? Ya no nos cuidaste diciendo cosas de mí o de mi pareja, entonces no entiendo qué te frena de mostrarlo”.

Sobre la posibilidad de una infidelidad, Sabatini fue tajante: “A ver, sí, es una mierda que te pase algo así, nadie quiere, pero bueno, pasan muchas cosas en la vida y en las relaciones”. Y enseguida reafirmó su confianza en Dybala: “Ojalá que no me cague nunca. Yo confío en que no”.

En este sentido, aseguró que estos rumores no afectan su vínculo, “porque yo sé que si llega a suceder, me voy a enterar”, comentó

Finalmente, lanzó una reflexión para quienes difunden este tipo de especulaciones: “Los famosos sabemos mucho más de lo que la gente piensa y nos enteramos de muchas cosas. Entonces, si una NN hace un comentario por redes sociales, si vas a contar el chisme, contalo entero”. Y concluyó: “Estaría buenísimo que no digan nada de nadie que no conocen y de quien no pueden probar ni mostrar nada”.

Una empresa rosarina ganó la concesión del puente a Victoria: cuánto costará el peaje

Cuánto saldrán las comidas más populares en la nueva edición de la Fiesta de Colectividades

Un exdelantero de Newells liquidó a Cristian Fabbiani por la elección de un jugador: Es papelonezco

Newells juega el sábado y puede zafar el domingo: los resultados para la salvación leprosa

El puerto gana conectividad: licitan la repavimentación de la ruta 21

Luz verde al Rigi para un moderno puerto agroexportador en Timbúes

Causa Cuadernos: Cristina Kirchner vuelve al banquillo junto a 86 acusados

Puente Rosario-Victoria: la nueva concesionaria adelantó cuáles son los plazos para reparar la ruta

Franco Gagliardo, titular de Obring, se refirió a los desafíos que enfrenta la unión de empresas de la región que se hará cargo de la explotación del complejo vial

